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СХД SCM Storage Class Memory Класс памяти переменной СХД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 2
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 2
08.06.2020 Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения 1
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения 1
22.01.2020 Разработана революционная память нового типа: быстрая и «вечная» 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
22.11.2019 NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран 1
28.10.2019 Как выбрать СХД для защиты критически важных приложений 1
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ 1
11.09.2019 Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax 1
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища 2
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти 1
27.11.2018 HPE представила новинки в сфере интеллектуального хранения данных 1
24.08.2018 Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 7
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 5
Toshiba Corporation 2980 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
SAS Institute 1082 3
Samsung Electronics 11065 3
Broadcom - VMware 2610 3
Dell EMC 5180 3
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Veeam Software 345 2
Oracle Corporation 7074 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
Nvidia Corp 4002 2
NetApp - Network Appliance 667 2
SAP SE 5601 2
Pure Storage 55 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Kingston Technology 218 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Acronis - Акронис 489 1
Комплит - Complete 114 1
Seagate Technology 766 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ServiceNow 111 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Google LLC 12690 1
Cohesity 8 1
Nutanix 114 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
eBay Inc 1640 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
NAND flash memory - флеш-память 684 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 4
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 4
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 5 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
NAND 3D flash memory 96 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 8
Linux OS 11533 3
HPE InfoSight 23 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 3
HPE 3PAR 105 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 3
Intel SSD 32 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 3
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 3
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 2
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
HPE GreenLake 58 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 2
Hitachi Ops Center 19 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 2
HPE Peer Persistence 9 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
РСК - RSC Storage on-Demand 6 2
РСК ГК - РСК экзастрим 40 2
NetApp ONTAP 69 2
Red Hat Ansible 143 2
Nvidia GeForce GTX 525 1
Apple iOS 8583 1
Element Linux OS 3 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
NetApp MAX Data 4 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Infinidat InfiniBox - СХД 17 1
HPE Container Platform - HPE Container Storage Interface 3 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Surak Brad - Сурак Брэд 6 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Shetti Milan - Шетти Милан 4 1
Ордынец Кирилл 3 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Hood Scott - Худ Скотт 1 1
Octavian Tanase - Октавиан Танас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Вашингтон штат 128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 177 1
Tom’s Hardware 600 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Gartner - Гартнер 3658 1
TrendForce 187 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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