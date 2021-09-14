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Kioxia представила новые накопители FL6

Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory.

В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить работу приложений, предъявляющих повышенные требования к уровню задержки.

Твердотельные накопители Kioxia с интерфейсом NVMe получили память стандарта Storage Class Memory (SCM), которая отличается низкими показателями задержки и продолжительным сроком службы. Kioxia Europe GmbH, мировой лидер в области решений для хранения данных, начинает пробные поставки Kioxia FL6, твердотельных накопителей NVMe SCM корпоративного класса. Благодаря использованию XL-FLASH, SCM-памяти собственной разработки, твердотельные накопители серии Kioxia FL6 с поддержкой двух портов и протокола PCIe 4.0 преодолевают разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC. Поэтому они идеально подходят для использования там, где предъявляются повышенные требования к уровню задержки, к примеру, при кэшировании, многоуровневом хранении и регистрации операций записи.

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Kioxia FL6

Память XL-FLASH, созданная на базе технологии трехмерной флэш-памяти BiCS FLASH компании Kioxia с 1 битом данных на ячейку памяти SLC, обеспечивает низкий уровень задержки и высокую скорость работы и предназначена для использования в ЦОД и СХД корпоративного класса. Хотя решения на базе энергозависимой памяти, к примеру, DRAM, и обеспечивают высокую скорость доступа, необходимую для ресурсоемких приложений, стоят они достаточно дорого. Стандарт SCM решает эту проблему, предлагая недорогую энергонезависимую флэш-память высокой плотности.

Твердотельные накопители серии Kioxia FL6 хорошо справляются с рабочими нагрузками с небольшой глубиной очереди, однако весь их потенциал раскрывается при интенсивных нагрузках. В таких условиях накопители Kioxia FL6 демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики, что является критически важным показателем для широкого спектра приложений, предъявляющих повышенные требования к уровню задержки.

Основные характеристики твердотельных накопителей серии Kioxia FL6

Соответствие спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.4; поддержка протокола NVMe-oF

Нативная поддержка двухпортовых конфигураций для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости

Высокий ресурс на уровне 60 DWPD и емкость от 800 ГБ до 3,2 ТБ

Надежность корпоративного уровня: средняя наработка на отказ составляет 2,5 млн часов

Поддержка технологии самошифрования (SED) для защиты данных и соответствие стандарту компьютерной безопасности FIPS 140-2

В настоящее время пробные поставки твердотельных накопителей серии Kioxia FL6 осуществляются ключевым отраслевым партнерам и клиентам.

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