SCM Supply Chain Management Системы управления цепочками поставок SCP Supply Chain Planning DDMRP Demand Driven Material Requirements Planning SCE Supply Chain Execution DRP Distribution Resources Planning Система исполнения цепочек

«Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM помогает с минимальными вложениями оцифровать процессы доставки грузов для компаний-грузовладельцев и сократить трудозатраты на всех этапах перевозки. Сервис уже использует цифровой экспедитор Lorus SCM в своих логистических процессах. В будущем к решению смогут подключиться другие участники рынка грузоперевозок. Облачная платформа объединяет логистические сервисы и корпоративные ИТ-систем

Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow ов на фоне глобального разрыва цепочек поставок. Мы ожидаем, что вслед за мировым, российский рынок supply chain-решений кратно вырастет. Уверены, что благодаря команде с сильными научными комп

«Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» кспортирует ее в страны СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Чтобы оптимизировать существующие цепочки поставок, сократить затраты на складскую и транспортную логистику, определить потенци

«Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий «Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные инциденты на самых ранних этапах. Система снижает затраты на обслуживание и время простоев, при этом рост производительности

Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок виртуальных и облачных сред добавлены возможности детального (послойного) антивирусного сканирования контейнеров. Это позволяет минимизировать риск их компрометации и, как следствие, успешных атак на цепочки поставок. Злоумышленники регулярно совершают такие атаки, например, внедряют фрагмент вредоносного кода в легитимные программы. Такой метод был использован, в частности, в атаке на цепо

Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований х испытаниях, крайне важно располагать всесторонней информацией об изменениях спроса. Это необходимо, чтобы гарантировать доступность товаров и упаковки, особенно, когда глобальная пандемия влияет на цепочки поставок по всему миру. Чтобы удовлетворить специфические потребности медико-биологических компаний, SAP, Roche и Tenthpin создали промышленный консорциум, в него также входит большое ч

Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса Лишь 10% компаний до пандемии коронавируса выстраивали клиентоцентрированные цепочки поставок, которые были устойчивыми и обеспечивали рост. Об этом говорит исследование

Глобальная цепочка поставок Schneider Electric получила награду Power of the Profession 2020 дере года» (Business Win of the Year Award) и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» (Supply Chain Breakthrough of the Year). По словам организатора премии, исследовательской и ко

Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок ерировать с большими данными, строить и/или получать аналитику, таким образом повышая эффективность цепочки поставок. WMS Pilotage: сервис, обеспечивающий своевременное информирование по ключев

ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните» ок и правильно воспроизводит P&L компании за соответствующий период. На втором этапе проекта команда «Корус Консалтинг» выполнила расчет стратегии логистики. Было разработано четыре сценария развития цепочки поставок «Магнита», которые позволили руководству торговой сети ответить на следующие вопросы: какое оптимальное количество складов потребуется для удовлетворения покупательского спроса

Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха Группа SCM Рината Ахметова отстояла контроль над «Укртелекомом» Хозяйственный суд Киев при новом рассмотрении отклонил иск Фонда госимущества Украины (ФГИ) к украинской компании ЕСУ, через которую гру

Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев латформе Oracle Blockchain Cloud Service и бесшовно интегрируются с Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Management (ERP) Cloud и другими облачными приложениям

DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок celabel, предназначенной для отслеживания жизненного цикла товаров и управления цепочками поставок (supply chain management), говорится в пресс-релизе компании. Tracelabel — универсальная прикл

Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» иковало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей олигарху Ринату Ахметову группы System Capital Managment (SCM). Истец обвинил SCM в невыполнении заключенной в 2013 г. сделку по продаже контрольного пакета акций «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи. Лондонский

У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова Суд столицы Нидерландов Амстердама наложил арест на акции зарегистрированных в этой стране офшоров украинской группы System Capital Management (SCM), принадлежащей олигарху Ринату Ахметова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». В частности, были заморожены 100% акций офшоров DTEK Managment, DTEK, SCM Managment и Premiu

Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов сственного интеллекта и интернета вещей и охватывают все аспекты деятельности предприятия — от ERP, SCM и HCM до CX.Многие компании и организации сегодня заинтересованы в получении преимуществ

Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России иентским опытом (Customer Experience, CX) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). По словам директора департамента бизнес-приложений Oracle в России Олега Порецкого, все

Atlas ERP пополнилась инструментами для управления цепочками поставок истему автоматизации Atlas ERP добавлен комплекс инструментов для управления цепочками поставок или SCM (Supply Chain Management). Как сообщили CNews в компании Atlas, это не отдельный раздел,

Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок ных ограничений и иных узких мест и заканчивая оценкой потребностей в рабочей силе и финансового эффекта функциональных изменений. Используя цифровое окружение, компании могут планировать работу всей цепочки поставок, чтобы гарантированно удовлетворять прогнозируемый спрос, визуализировать всю активность в своих логистических цепочках и оптимизировать товарные потоки, что в итоге позволяет

«Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила результаты внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor Supply Chain Execution в компании «Евродизайн», специализирующейся на системной интеграции, ИТ-консалтинге, построении и управлении ИТ-инфраструктурой крупных проектов.Об этом говорится в заявл

Фонд «Сколково» выделит 5 млн руб. на разработку системы SCM Larus ант в размере p5 млн. Средства будут направлены на разработку системы управления цепочками поставок SCM Larus, сообщили CNews в фонде «Сколково». По информации компании «Ларус», SCM Laru

Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам Турецкий оператор Turkcell договорился с группой System Capital Management (SCM) украинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Life). Об этом говорится в сообщении обеих сторон сделки. Tu

«Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов е со снижением количества запасов, что, как ожидается, положительно скажется на прибыли компании. Размер складских комплексов ЦВ «Протек» составляет 165 тыс. квадратных метров. Не так давно для своей цепочки поставок компания запустила в промышленную эксплуатацию ряд решений JDA Software по оптимизации цепочки поставок и прогнозированию спроса. По расчетам представителей «Протек», ре

Новое приложение Oracle Yard Management повысит прозрачность цепочки поставок на территориях складов CNews в Oracle. Oracle Yard Management, являясь частью семейства приложений Oracle E-Business Suite Supply Chain Management, позволяет отслеживать и управлять потоками грузового транспорта и гр

Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России Компания Accenture завершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accenture разработали решение, предназначенное д

Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM директор специализированной компании Вlesk InCare, работающей в РФ и странах СНГ. Рост требований к SCM Изменение требований регулятора отражается на требованиях к системе SCM. При внедр

Выбирая SCM, помни об OMNI ая “облачная” ситуация будет отличаться от общемировой. Что отражается на популярности и массовости SCM-решений и сервисов в РФ. А жаль. Ведь прибегнуть к ним, в числе первых, могли бы не тольк

Как автоматизированы логистические цепочки Текущая емкость рынка ПО для SCM составляет, по различным оценкам, около $10 млрд. Исследователи аналитического агентства

Зачем торговле Supply Chain Management? ая” Transportation Management System (TMS), “снабженческая” Supplier Relationship Management (SMR). SCM, от которого невозможно отказаться Понятие Supply Сhain Management (SCM) появилось

EET Europarts приобрела контрольный пакет акций британского дистрибьютора запчастей для компьютеров и принтеров EAF Supply Chain Компания EET Europarts, европейский дистрибьютор запчастей для компьютеров и принтеров, объявила об инвестировании в британского дистрибьютора EAF Supply Chain и расширении своей деятельности на европейском рынке компьютерных запчастей. Как говорится в заявлении EET Europarts, поступившем в редакцию CNews, компания приобрела контрольный п

В «Эльдорадо» внедрена система управления складами на базе SAP SCM EWM В российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» успешно завершен проект по внедрению преднастроенного решения smartEWM на базе программного обеспечения SAP SCM EWM для управления распределительными центрами. Проект был завершен за 5,5 месяцев. Внедрение было произведено совместно со специалистами консалтинговой компании Ciber. Целью проекта по вне

«Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle авиастроения и оборонно-промышленного комплекса и Oracle E-Business Suite Supply Chain Management (SCM) в области управления цепочками поставок. «Ситроникс ИТ» в России уделяет особое внимание

Сеть «М.Видео» автоматизировала управление логистикой на базе SAP SCM мпании Ciber), поставщик решений для бизнеса на базе продуктов SAP объявила о завершении проекта по автоматизации управления логистикой на базе информационной системы SAP Supply Chain Management (SAP SCM) в российской сети магазинов электроники «М.Видео». Проект был начат в октябре 2009 г. С октября 2009 г. по сентябрь 2010 г. проводились работы по настройке SAP SCM в соответствии с

Club.CNews: BPMS для SCM S есть и в логистике, или, точнее говоря, в управлении цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). Специализированные ИТ-программы для SCM достаточно полно «накрывают» планово-уче

На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования Компания GMCS сообщила о завершении SCM-проекта в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). В сжатые сроки на ММК была п

«Балтика» оптимизирует управление цепочками поставок на основе Oracle Strategic Network Optimization Корпорация Oracle сообщила о том, пивоваренная компания «Балтика» для реализации стратегических задач по оптимизации цепочки поставок и централизованному формированию мастер-плана производства продукции на основе прогнозов продаж выбрала решение Oracle Strategic Network Optimization (Oracle SNO), оптимально о

«Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS изации портфеля заказов и сортамента производимой продукции», – подчеркнул руководитель направления SCM компании GMCS Виталий Солодовников.

«Продконтракт» управляет складом с помощью Infor SCM WM поративного программного обеспечения для среднего бизнеса, сообщила о том, что поставщик замороженной бескостной говядины из Бразилии «Продконтракт» успешно завершил проект по внедрению системы Infor SCM WM на складе компании. Основными критериями выбора системы управления складом для компании «Продконтракт» являлись повышение эффективности бизнес-процессов и рациональное использование ресу

«Арагосса» внедрила систему Infor SCM Warehouse Management Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса средних компаний, анонсирует завершение внедрения системы Infor SCM WM (Exceed WMS) в компании «Арагосса» - крупнейшем дистрибьюторе алкогольной продукции в Краснодарском крае. Это позволит компании оптимизировать складские процессы, улучшить обработку клие