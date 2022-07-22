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SCM Supply Chain Management Системы управления цепочками поставок SCP Supply Chain Planning DDMRP Demand Driven Material Requirements Planning SCE Supply Chain Execution DRP Distribution Resources Planning Система исполнения цепочек



22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM

помогает с минимальными вложениями оцифровать процессы доставки грузов для компаний-грузовладельцев и сократить трудозатраты на всех этапах перевозки. Сервис уже использует цифровой экспедитор Lorus SCM в своих логистических процессах. В будущем к решению смогут подключиться другие участники рынка грузоперевозок. Облачная платформа объединяет логистические сервисы и корпоративные ИТ-систем
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

ов на фоне глобального разрыва цепочек поставок. Мы ожидаем, что вслед за мировым, российский рынок supply chain-решений кратно вырастет. Уверены, что благодаря команде с сильными научными комп
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»

кспортирует ее в страны СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Чтобы оптимизировать существующие цепочки поставок, сократить затраты на складскую и транспортную логистику, определить потенци
13.05.2021 «Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий

«Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные инциденты на самых ранних этапах. Система снижает затраты на обслуживание и время простоев, при этом рост производительности
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок

виртуальных и облачных сред добавлены возможности детального (послойного) антивирусного сканирования контейнеров. Это позволяет минимизировать риск их компрометации и, как следствие, успешных атак на цепочки поставок. Злоумышленники регулярно совершают такие атаки, например, внедряют фрагмент вредоносного кода в легитимные программы. Такой метод был использован, в частности, в атаке на цепо
02.11.2020 Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований

х испытаниях, крайне важно располагать всесторонней информацией об изменениях спроса. Это необходимо, чтобы гарантировать доступность товаров и упаковки, особенно, когда глобальная пандемия влияет на цепочки поставок по всему миру. Чтобы удовлетворить специфические потребности медико-биологических компаний, SAP, Roche и Tenthpin создали промышленный консорциум, в него также входит большое ч
21.08.2020 Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса

Лишь 10% компаний до пандемии коронавируса выстраивали клиентоцентрированные цепочки поставок, которые были устойчивыми и обеспечивали рост. Об этом говорит исследование

20.07.2020 Глобальная цепочка поставок Schneider Electric получила награду Power of the Profession 2020

дере года» (Business Win of the Year Award) и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» (Supply Chain Breakthrough of the Year). По словам организатора премии, исследовательской и ко
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок

ерировать с большими данными, строить и/или получать аналитику, таким образом повышая эффективность цепочки поставок. WMS Pilotage: сервис, обеспечивающий своевременное информирование по ключев
07.08.2019 ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните»

ок и правильно воспроизводит P&L компании за соответствующий период. На втором этапе проекта команда «Корус Консалтинг» выполнила расчет стратегии логистики. Было разработано четыре сценария развития цепочки поставок «Магнита», которые позволили руководству торговой сети ответить на следующие вопросы: какое оптимальное количество складов потребуется для удовлетворения покупательского спроса
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

Группа SCM Рината Ахметова отстояла контроль над «Укртелекомом» Хозяйственный суд Киев при новом рассмотрении отклонил иск Фонда госимущества Украины (ФГИ) к украинской компании ЕСУ, через которую гру
31.10.2018 Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев

латформе Oracle Blockchain Cloud Service и бесшовно интегрируются с Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Management (ERP) Cloud и другими облачными приложениям
26.09.2018 DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок

celabel, предназначенной для отслеживания жизненного цикла товаров и управления цепочками поставок (supply chain management), говорится в пресс-релизе компании. Tracelabel — универсальная прикл
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»

иковало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей олигарху Ринату Ахметову группы System Capital Managment (SCM). Истец обвинил SCM в невыполнении заключенной в 2013 г. сделку по продаже контрольного пакета акций «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи. Лондонский

11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова Суд столицы Нидерландов Амстердама наложил арест на акции зарегистрированных в этой стране офшоров украинской группы System Capital Management (SCM), принадлежащей олигарху Ринату Ахметова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». В частности, были заморожены 100% акций офшоров DTEK Managment, DTEK, SCM Managment и Premiu
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов

сственного интеллекта и интернета вещей и охватывают все аспекты деятельности предприятия — от ERP, SCM и HCM до CX.Многие компании и организации сегодня заинтересованы в получении преимуществ

14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России

иентским опытом (Customer Experience, CX) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). По словам директора департамента бизнес-приложений Oracle в России Олега Порецкого, все
27.12.2016 Atlas ERP пополнилась инструментами для управления цепочками поставок

истему автоматизации Atlas ERP добавлен комплекс инструментов для управления цепочками поставок или SCM (Supply Chain Management). Как сообщили CNews в компании Atlas, это не отдельный раздел,

29.09.2016 Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок

ных ограничений и иных узких мест и заканчивая оценкой потребностей в рабочей силе и финансового эффекта функциональных изменений. Используя цифровое окружение, компании могут планировать работу всей цепочки поставок, чтобы гарантированно удовлетворять прогнозируемый спрос, визуализировать всю активность в своих логистических цепочках и оптимизировать товарные потоки, что в итоге позволяет

25.05.2016 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила результаты внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor Supply Chain Execution в компании «Евродизайн», специализирующейся на системной интеграции, ИТ-консалтинге, построении и управлении ИТ-инфраструктурой крупных проектов.Об этом говорится в заявл
18.03.2016 Фонд «Сколково» выделит 5 млн руб. на разработку системы SCM Larus

ант в размере p5 млн. Средства будут направлены на разработку системы управления цепочками поставок SCM Larus, сообщили CNews в фонде «Сколково». По информации компании «Ларус», SCM Laru
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам

Турецкий оператор Turkcell договорился с группой System Capital Management (SCM) украинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Life). Об этом говорится в сообщении обеих сторон сделки. Tu
25.05.2015 «Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов

е со снижением количества запасов, что, как ожидается, положительно скажется на прибыли компании. Размер складских комплексов ЦВ «Протек» составляет 165 тыс. квадратных метров. Не так давно для своей цепочки поставок компания запустила в промышленную эксплуатацию ряд решений JDA Software по оптимизации цепочки поставок и прогнозированию спроса. По расчетам представителей «Протек», ре
11.09.2014 Новое приложение Oracle Yard Management повысит прозрачность цепочки поставок на территориях складов

CNews в Oracle. Oracle Yard Management, являясь частью семейства приложений Oracle E-Business Suite Supply Chain Management, позволяет отслеживать и управлять потоками грузового транспорта и гр
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России

Компания Accenture завершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accenture разработали решение, предназначенное д
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM

директор специализированной компании Вlesk InCare, работающей в РФ и странах СНГ. Рост требований к SCM Изменение требований регулятора отражается на требованиях к системе SCM. При внедр
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI

ая “облачная” ситуация будет отличаться от общемировой. Что отражается на популярности и массовости SCM-решений и сервисов в РФ. А жаль. Ведь прибегнуть к ним, в числе первых, могли бы не тольк
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки

Текущая емкость рынка ПО для SCM составляет, по различным оценкам, около $10 млрд. Исследователи аналитического агентства

14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management?

ая” Transportation Management System (TMS), “снабженческая” Supplier Relationship Management (SMR). SCM, от которого невозможно отказаться Понятие Supply Сhain Management (SCM) появилось
28.01.2014 EET Europarts приобрела контрольный пакет акций британского дистрибьютора запчастей для компьютеров и принтеров EAF Supply Chain

Компания EET Europarts, европейский дистрибьютор запчастей для компьютеров и принтеров, объявила об инвестировании в британского дистрибьютора EAF Supply Chain и расширении своей деятельности на европейском рынке компьютерных запчастей. Как говорится в заявлении EET Europarts, поступившем в редакцию CNews, компания приобрела контрольный п
04.10.2012 В «Эльдорадо» внедрена система управления складами на базе SAP SCM EWM

В российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» успешно завершен проект по внедрению преднастроенного решения smartEWM на базе программного обеспечения SAP SCM EWM для управления распределительными центрами. Проект был завершен за 5,5 месяцев. Внедрение было произведено совместно со специалистами консалтинговой компании Ciber. Целью проекта по вне
04.06.2012 «Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle

авиастроения и оборонно-промышленного комплекса и Oracle E-Business Suite Supply Chain Management (SCM) в области управления цепочками поставок. «Ситроникс ИТ» в России уделяет особое внимание
08.11.2011 Сеть «М.Видео» автоматизировала управление логистикой на базе SAP SCM

мпании Ciber), поставщик решений для бизнеса на базе продуктов SAP объявила о завершении проекта по автоматизации управления логистикой на базе информационной системы SAP Supply Chain Management (SAP SCM) в российской сети магазинов электроники «М.Видео». Проект был начат в октябре 2009 г. С октября 2009 г. по сентябрь 2010 г. проводились работы по настройке SAP SCM в соответствии с

06.09.2011 Club.CNews: BPMS для SCM

S есть и в логистике, или, точнее говоря, в управлении цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). Специализированные ИТ-программы для SCM достаточно полно «накрывают» планово-уче
09.08.2011 На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования

Компания GMCS сообщила о завершении SCM-проекта в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). В сжатые сроки на ММК была п
06.04.2011 «Балтика» оптимизирует управление цепочками поставок на основе Oracle Strategic Network Optimization

Корпорация Oracle сообщила о том, пивоваренная компания «Балтика» для реализации стратегических задач по оптимизации цепочки поставок и централизованному формированию мастер-плана производства продукции на основе прогнозов продаж выбрала решение Oracle Strategic Network Optimization (Oracle SNO), оптимально о
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS

изации портфеля заказов и сортамента производимой продукции», – подчеркнул руководитель направления SCM компании GMCS Виталий Солодовников.
16.11.2010 «Продконтракт» управляет складом с помощью Infor SCM WM

поративного программного обеспечения для среднего бизнеса, сообщила о том, что поставщик замороженной бескостной говядины из Бразилии «Продконтракт» успешно завершил проект по внедрению системы Infor SCM WM на складе компании. Основными критериями выбора системы управления складом для компании «Продконтракт» являлись повышение эффективности бизнес-процессов и рациональное использование ресу
20.09.2010 «Арагосса» внедрила систему Infor SCM Warehouse Management

Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса средних компаний, анонсирует завершение внедрения системы Infor SCM WM (Exceed WMS) в компании «Арагосса» - крупнейшем дистрибьюторе алкогольной продукции в Краснодарском крае. Это позволит компании оптимизировать складские процессы, улучшить обработку клие
25.08.2010 «Евросеть» оптимизирует управление закупками и цепочки поставок с помощью Brightstar

ightstar будет оказывать Евросети услуги по оптимизации системы управления закупками и товарным запасом. Согласно заключенному соглашению Brightstar также предоставит «Евросети» услуги по оптимизации цепочки поставок и розничной торговли, что в рамках более широкого сотрудничества позволит обеим компаниям определить и использовать дополнительные возможности развития рынка, говорится в сообщ

Публикаций - 762, упоминаний - 919

SCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6404 119
SAP SE 4989 116
Microsoft Corporation 23788 91
IBM - International Business Machines Corp 9268 63
Корус Консалтинг ГК 1119 36
7282 36
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 683 35
1С-ИЖТИСИ 31 34
Intel Corporation 11762 30
Крок - Croc 1732 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9927 26
Apple Inc 11411 24
Huawei 3591 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6438 23
Google LLC 11147 22
Infor 230 22
Samsung Electronics 9844 21
Accenture plc 649 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4323 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10336 20
HP Inc. 5590 19
Укртелеком 240 19
SAP CIS - САП СНГ 839 19
SAS Institute 919 19
Cisco Systems 4940 18
5nine Software 1844 18
Прогноз 1684 17
Amazon Inc - Amazon.com 2843 17
Dell EMC 4956 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7263 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8195 16
Yandex - Яндекс 6009 15
GMCS 348 14
Цифра ГК 2195 14
Siemens AG - Siemens Group 2556 14
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 12
Hitachi - Хитачи 1460 12
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 328 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1902 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6132 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6336 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 17
Газпром ПАО 1190 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 13
Walmart - Wal-Mart Stores 370 13
X5 Group 864 13
System Capital Management (SCM) 23 13
EPIC Telecom Invest 200 11
X5 Group - Перекрёсток 465 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 10
РЖД - Российские железные дороги 1678 9
Россети Ленэнерго 2402 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 8
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 8
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 8
Лента - Сеть розничной торговли 1786 8
Danone - Данон 78 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 6
eBay Inc 1605 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 6
Group DF 7 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 278 5
Белый Ветер 354 5
Почта России ПАО 2053 5
Ростех - Вертолеты России 161 5
Лента - Утконос 164 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2505 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 38 5
Связной ГК 1351 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 5
Boeing 990 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 204 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18521 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9651 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5376 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2562 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2001 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4695 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 12
Президент Российской Федерации 3837 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3905 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 242 10
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1934 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3084 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 8
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 45 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 179 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2536 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 7
СБУ - Служба безопасности Украины 72 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 250 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 838 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1633 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 5
Президент Украины 120 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1557 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 546 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
Судебная власть - Judicial power 2146 4
Федеральное казначейство России 1607 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 260 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 706 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1813 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2611 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 94 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
OpenChain 1 1
4CIO 739 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 10 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
Linux Foundation 175 1
АФТ - Ассоциация Финтех 67 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55629 343
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26903 230
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5392 206
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41137 197
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5738 156
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18114 144
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8326 119
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13732 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26604 109
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3833 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13383 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21066 91
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2012 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8852 80
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8375 72
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10299 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17761 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9805 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11285 68
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2597 66
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5361 65
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3904 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13785 60
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4632 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21990 55
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3651 55
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10520 51
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5936 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11596 50
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11254 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9512 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8617 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18414 45
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19559 45
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3888 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25889 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8023 43
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6191 39
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3037 37
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 612 37
Microsoft Windows 2000 12853 44
Oracle E-Business Suite - OEBS 568 35
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 35
1С:ERP Управление предприятием 368 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 30
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 912 28
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3552 27
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 24
Apple iPhone 6 6297 24
Microsoft Windows 14720 23
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 22
Linux OS 8583 22
Microsoft Office 3518 21
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 17
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 34 15
Oracle Java - язык программирования 2816 14
Age of Kings 3460 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2022 12
Oracle PeopleSoft 385 12
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle ASCP - Oracle Advanced Supply Chain Planning - Oracle SCM Cloud - Oracle Supply Chain Management Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications 25 11
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 11
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 175 11
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXсeed WMS - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 22 11
Microsoft Azure 1338 11
Microsoft Dynamics 1176 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6734 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4402 10
Google Android 12926 10
Scala - Язык программирования 131 10
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 201 10
Epicor iScala 87 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 209 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 79 8
Apple iOS 7042 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2552 8
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 22 8
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 237 7
Ахметов Ринат 53 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 10
Янукович Виктор 56 9
Красилов Дмитрий 12 9
Путин Владимир 2819 8
Андреев Максим 35 8
Фирташ Дмитрий 8 8
Гурова Наталья 13 5
Химич Роман 44 5
Козырь Сергей 32 5
Горбуненко Денис 5 5
Мельникова Анастасия 273 5
Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 5
Семеновская Елена 41 5
Шадаев Максут 719 5
Сафронов Юрий 67 5
Майоров Дмитрий 10 5
Godwin Cliff - Годвин Клифф 11 5
Рахманов Александр 23 4
Мартынов Владислав 113 4
Biden Joe - Байден Джо 81 4
Мурадян Артур 17 4
Семенов Александр 122 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
Азаров Николай 15 4
Махов Геннадий 11 4
Никифоров Николай 1172 3
Осипов Сергей 31 3
Казак Максим 161 3
Еремин Андрей 13 3
Порецкий Олег 10 3
Мартынов Дмитрий 37 3
Попова Мария 140 3
Паршин Максим 298 3
Чернышенко Дмитрий 482 3
Мишустин Михаил 534 3
Хромов Андрей 12 3
Лисица Андрей 4 3
Богданов Кирилл 112 3
Хорошковский Валерий 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 127091 450
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50741 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40328 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13432 102
Европа 21533 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15495 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13847 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15649 58
Украина 7390 50
Германия - Федеративная Республика 12200 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13091 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 30
Америка Северная 3124 26
Казахстан - Республика 5092 25
Япония 13039 25
Европа Восточная 3015 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6558 23
Индия - Республика 5163 23
Азия - Азиатский регион 5177 22
Франция - Французская Республика 7628 22
Южная Корея - Республика 6357 21
Нидерланды 3345 19
Беларусь - Белоруссия 4572 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2404 18
Австрия - Австрийская Республика 1240 17
Турция - Турецкая республика 2137 15
Китай - Тайвань 3823 15
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 14
Канада 4744 14
Испания - Королевство 3627 13
Ближний Восток 2704 13
Польша - Республика 1866 12
Бразилия - Федеративная Республика 2256 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 12
Америка 2167 12
Земля - планета Солнечной системы 9999 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3450 11
Италия - Итальянская Республика 4248 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3429 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1018 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43303 191
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21354 172
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43203 142
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5698 135
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15700 112
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11147 111
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7213 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9621 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14469 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25126 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11247 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 57
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3340 55
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4386 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6311 46
Логистика сбытовая - Сбыт 2247 43
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2287 41
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4829 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5112 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3938 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 5309 33
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2675 33
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 33
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2210 31
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2803 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3848 29
Энергетика - Energy - Energetically 4557 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8121 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8618 26
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 539 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5344 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4244 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4518 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5675 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9042 23
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1716 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 22
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11043 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1371 10
Открытые системы ИД 173 8
91Mobiles 1737 7
Forbes - Форбс 660 6
TAdviser - Центр выбора технологий 320 6
Ведомости 639 6
Лига.нет 12 4
Bloomberg 1149 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 3
Интерфакс Украина 12 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 3
CNews - ZOOM.CNews 1764 3
NYT - The New York Times 1008 2
Intelligent Enterprise 27 2
Мобильные системы 114 2
FT - Financial Times 1178 2
Tom’s Hardware 214 2
ComNews - Медиа-бизнес 97 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
Newsweek 36 1
CRN 46 1
АиФ - Аргументы и факты 42 1
cnTechPost 7 1
Nextgov 22 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
InformationWeek 234 1
CBS MarketWatch 310 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 6 1
ID Expert 1 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 581 1
Huffington Post 34 1
ComputerWire 51 1
Times 655 1
PCweek 30 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
Nikon Rumors 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 53
IDC - International Data Corporation 4872 48
Gartner - Гартнер 3501 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2449 26
Forrester Research 815 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 544 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 6
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 5
Gartner - AMR Research 48 4
IDC Russia - IDC Россия 161 4
CNews Инновация года - награда 99 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 3
Aberdeen Group 48 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 2
GfK Rus - ГФК-Русь 208 2
ABI Research 233 2
Mercury Research 66 2
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 2
Медиалогия 51 2
Counterpoint Research 77 2
BCG - Boston Consulting Group 101 2
Markets&Markets Research 106 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 2
ARC Advisory Group 20 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
Gartner - Dataquest 348 2
Accenture Technology Vision 2 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Cybersecurity Ventures 7 1
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Check Point Global Threat Index 44 1
Forbes Global 2000 32 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Constellation Research 5 1
Fortune Global 500 283 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 749 7
РАН - Российская академия наук 1822 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 613 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 316 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 498 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1324 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 251 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 24 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 695 2
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 79 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 2
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 7 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 1
SoftwareONE Academy 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
ELMA Академия 1 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 50 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 20 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11891 37
Gartner Symposium ITxpo 27 6
День молодёжи - 27 июня 707 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 4
Microsoft Dynamics AX Forum 27 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Microsoft Ignite 39 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2144 2
CeBIT 461 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Связь-Экспокомм 94 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
SAP Value Award 6 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Samsung Unpacked 32 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Cyber Polygon 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
CNews AWARDS - награда 435 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
Docflow 133 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
SAP Quality Awards 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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