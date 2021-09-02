Укртелеком

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2

Жителей Крыма оставляют без связи 1

Украина осталась без таксофонов 2

На Украине стало одним сотовым оператором меньше 3

Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 2

ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 2

ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 5

Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 1

Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 5