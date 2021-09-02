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Укртелеком


02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 2
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 3
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 2
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 2
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 2
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 15
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 3
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 2
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 2
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 2
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 2
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 4
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 5
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 1
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 8
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 1
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 6
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 3
20.10.2017 У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком» 5
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 2
14.04.2017 Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича 4
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 5
08.02.2017 Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком» 15
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 7
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком» 5
25.08.2016 «Астерос Украина» удвоила выручку по итогам 1 половины 2016 г. 2
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 8

Публикаций - 128, упоминаний - 406

Укртелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 47
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 22
Киевстар 260 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 18
Крымтелеком 41 15
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 10
Vodafone Group 380 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 9
Huawei 2730 7
Тримоб 30 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Астелит 72 6
К-Телеком - Win Mobile 22 6
К Телеком 44 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
ZTE Corporation 550 5
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 5
Ericsson 860 4
Миранда-Медиа 20 4
Таттелеком 103 4
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 4
Интертелеком - Intertelecom 31 4
Айти-Прогресс 5 3
Элемтэ-Инвест 5 3
PEOPLEnet 18 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Углетелеком ГПС 4 2
Cisco Systems 2040 2
Google LLC 7154 2
Комтел 12 2
Vivacell - МТС Армения 20 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Лугаком - Lugacom 5 2
Turkcell 180 2
Yota - Скартел 623 2
Газпром ПАО 521 5
EPIC Telecom Invest 70 5
Group DF 7 4
System Capital Management (SCM) 23 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Фин-Партнер УК 3 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Радабанк 2 2
Крымэнерго ГУП РК 2 1
DTEK Managment 1 1
System Capital Group 4 1
ДТЭК 8 1
Парк Легенд ЖК 2 1
eBay Inc 531 1
Стройтрансгаз 15 1
СтройГазМонтаж 12 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Мособлбанк 17 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Pandao 21 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Евросеть 886 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Связной ГК 878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
Фонд государственного имущества Украины 6 3
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
СБУ - Служба безопасности Украины 48 3
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Администрация Президента РФ 268 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 20
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 126 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
Таксофон - телефон общего пользования 7 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
МТС SIM-карты 35 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Феникс SIM-карты 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Symbian OS 776 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
Apache ActiveMQ 21 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Alibaba Tmail 6 1
Telegram - Мессенджер 80 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Android 10751 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ахметов Ринат 52 10
Зарицкий Владимир 7 6
Фирташ Дмитрий 8 5
Ройтман Евгений 34 5
Никифоров Николай 1126 4
Ротенберг Борис 5 4
Горбуненко Денис 5 4
Яценко Виктор 13 4
Хорошковский Валерий 5 3
Полонский Дмитрий 13 3
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 3
Ротенберг Аркадий 42 2
Белик Дмитрий 10 2
Янукович Виктор 18 2
Химич Роман 37 2
Громов Ростислав 7 2
Зырьянов Сергей 3 2
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Савватеев Денис 1 1
Рубан Виктория 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Архипов Илья 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Аксенов Сергей 6 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 2 1
Goldscheider Brigitte - Гольдшейдер Бриджит 1 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Полосов Олег 1 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 6 1
Shufta Maria - Шуфтас Мария 1 1
Захарченко Александр 2 1
Животовский Александр 2 1
Жирновский Александр 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Глухов Андрей 3 1
Белоусов Сергей 217 1
Украина 3372 109
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Россия - Республика Крым 626 14
Россия - Севастополь 420 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - Краснодарский край 914 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Россия - Ростовская область 863 4
Кипр - Республика 247 4
Европа Центральная 106 3
Великобритания - Лондон 820 3
Армения - Республика 688 3
Россия - Симферополь 116 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Нидерланды 975 3
Казахстан - Республика 2632 3
Украина - Киев 468 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Донбасс 25 2
Австрия - Австрийская Республика 528 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 2
Индия - Республика 2173 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Украина - Одесса 57 1
Россия - Бородино 24 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Канада 1304 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Антитеррор 62 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
FT - Financial Times 247 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
CNews Analytics 1990 3
Juniper Research 278 1
Fortune Global 500 161 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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