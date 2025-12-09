Разделы

Национализация передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам


СОБЫТИЯ


09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
15.08.2025 Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией 1
20.11.2024 Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн 1
02.11.2024 Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов 1
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
13.10.2023 Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы? 1
19.09.2022 ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
06.08.2018 Индия запретит хранить данные пользователей за границей 1
13.10.2017 Программа для Путина: Как власть берет под контроль ИКТ-инфраструктуру, контент и персональные данные 1
26.05.2017 Путина попросили защитить личность в интернете 1
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 1
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 1
26.10.2016 Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета» 1
19.08.2016 История связи: Как постсоветские инвесторы вместе с арабами строили сотовый мегахолдинг 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1
27.02.2015 Крым национализировал телеком-оператора Рината Ахметова 1
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 1
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 1
13.11.2013 Франция обнародовала планы по поводу открытых данных 1
12.09.2013 Электронная коммерция Аргентины – государство стимулирует рост 1
13.12.2012 Vimpelcom решил свою главную международную проблему 1
17.10.2008 Сергей Иванов: государство поддержит акции hi-tech компаний 1
09.10.2008 Крупнейший акционер «Ростелекома» национализирован за 100 руб. 1
Публикаций - 30, упоминаний - 30

Национализация и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком 242 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
Ростелеком 10306 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Huawei 4221 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Google LLC 12255 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Telegram Group 2571 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Microsoft Corporation 25236 1
Apple Inc 12628 1
МегаФон 9892 1
8983 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Samsung Electronics 10625 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
LG Electronics 3675 1
Philips 2076 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
GitHub 963 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Intel Corporation 12541 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Федеральное казначейство России 1879 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Жаров Александр 178 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 27
Украина 7793 10
Россия - ЮФО - Севастополь 581 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Индия - Bharat 5697 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Нидерланды 3631 1
Ближний Восток 3030 1
Япония 13547 1
Латвия - Латвийская Республика 824 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
