Чернышов Петр


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Ключевой компонент Flutter для ОС «Аврора» стал Open Source-проектом 1
28.12.2023 Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора» 1
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору» 1
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter 1
13.12.2018 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы 1
17.09.2018 Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко 1
19.07.2018 У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель 2
14.03.2018 Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран 1
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 2
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога 1
24.02.2015 Украина распределила 3G-лицензии 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства 2
16.06.2014 «Киевстар» покинул бессменный руководитель 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 10
Киевстар - Kyivstar 557 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 4
Friflex - Фрифлекс 3 3
Укртелеком 242 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 489 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
МегаФон 9938 2
Астелит 135 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 2
Google LLC 12277 1
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 1
Крымсвязь 4 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
Vodafone Group 1394 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Ростелеком 10327 1
Meta Platforms - Facebook 4536 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 1
К Телеком - Исеть Телеком 90 1
Microsoft Corporation 25254 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Миранда-Медиа 71 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
К-Телеком - Win Mobile 46 1
Интертелеком - Intertelecom 37 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
Apple Inc 12646 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Энергогарант САК ПАО 8 2
Альфа-Групп 731 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 1
Президент Украины 126 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6708 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 1
Application store - магазин приложений 1373 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12992 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 63 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 948 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 3
Apple iOS 8264 2
Google Flutter 61 2
Google Android 14718 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
VK RuStore - Рустор 513 1
Apple - App Store 3011 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 1
Huawei AppGallery 322 1
Литовченко Игорь 23 3
Комаров Александр 23 3
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 2
Пархоменко Тарас 3 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Порошенко Петр 27 2
Ахметов Ринат 56 2
Эйгес Павел 107 2
Аксенов Сергей 29 1
Полонский Дмитрий 15 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Schlaeffer Christopher - Шлаеффер Кристофер 1 1
Кучма Леонид 29 1
MacGannMark - Марк МакГанн 1 1
Аксенев Сергей 1 1
Ющенко Виктор 39 1
Туманов Юрий 7 1
Коломойский Игорь 8 1
Франчук Елена 5 1
Горбань Святослав 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 1
Eddy Jon - Эдди Джон 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Фридман Михаил 143 1
Гафт Александр 2 1
Герчук Михаил 88 1
Никифоров Николай 1136 1
Баринов Александр 44 1
Таврин Иван 119 1
Лацанич Василь 106 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Поляков Андрей 14 1
Шимкив Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 13
Украина 7799 10
Казахстан - Республика 5805 6
Италия - Итальянская Республика 4430 4
Евразия - Евразийский континент 627 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 3
Грузия 1285 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
Европа Восточная 3122 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Украина - Львов 99 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 1
Украина - Ивано-Франковск 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 1
Армения - Республика 2373 1
Канада 4986 1
Израиль 2785 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3034 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 1
Таджикистан - Республика 913 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Африка Северная 249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Швеция - Королевство 3716 1
Украина - Киев 1141 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 425 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 266 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Лига.нет 12 1
Интерфакс Украина 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Украина - Евромайдан 15 1
