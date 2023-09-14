Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter

Приложение конференции по кроссплатформенной разработке и трендам IT CrossConf будет работать на ОС «Аврора». Оно разработано компанией Friflex. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Компания Friflex (ООО «Фрифлекс»), участник российской сферы Flutter-разработки, осуществила портирование приложения конференции на отечественную мобильную операционную систему. Сейчас приложение CrossConf доступно на ОС «Аврора», а также в AppStore, Google Play, AppGallery и RuStore.

В августе 2023 г. компания «Открытая мобильная платформа» опубликовала инструмент разработки Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Аврора». Использование Flutter SDK позволяет иметь общую кодовую базу для трех платформ: iOS, «Аврора» и Android. ОМП ведет активную работу с ведущими компаниями России по улучшению возможностей Flutter SDK на ОС «Аврора».

«Теперь миграция приложений на ОС «Аврора» стала заметно проще. Для нас это инструмент для входа на рынок заказной разработки приложений для «Авроры». Мы работаем с Flutter с первого релиза фреймворка. Используя большой опыт разработки мобильных приложений на Flutter, мы рады развивать и вносить свой вклад в развитие Flutter на ОС «Аврора»», – отметил Петр Чернышев, генеральный директор компании «Фрифлекс».

«Мы очень рады, что компания Friflex стала частью экосистемы ОС «Аврора», и я уверен, что глубокая экспертиза коллег во Flutter позволит не только разрабатывать первоклассные приложения с использованием данного фреймворка, но и развивать его возможности на платформе «Аврора» вместе с другими лидерами рынка», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа».

Каждый участник конференции по номеру своего билета может авторизоваться в приложении и пользоваться его функциями: составлять расписание докладов, оставлять отзывы спикерам, общаться с другими пользователями в чатах прямо в приложении отсканировав контакт на бейдже участника, смотреть уникальный контент конференции в stories.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления

корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.

Ключевые направления деятельности ООО «Фрифлекс» – разработка кроссплатформенных мобильных приложений на Flutter и высоконагруженных проектов любой сложности. ООО «Фрифлекс» разрабатывает мобильные приложения и высоконагруженные системы для лидеров отраслей в ритейле, финтехе, страховании, логистике. В портфолио компании – более 80 разработанных мобильных приложений, установленных в смартфонах у миллионов пользователей.