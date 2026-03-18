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Фридман Михаил

СОБЫТИЯ


18.03.2026 Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon 1
20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» 1
09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта 1
28.11.2025 Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов 1
28.08.2025 Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями 1
20.06.2025 Veon выкупит собственные акции на $35 млн 1
23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 1
01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq 1
24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon 1
14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО 1
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 2
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 2
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 2
31.01.2024 Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов 2
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
09.01.2024 Хакеры опубликовали данные 38 млн клиентов «Альфа-банка». Банк опровергает утечку 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 3
07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 3
21.12.2022 У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1

Публикаций - 146, упоминаний - 179

Фридман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 77
Киевстар - Kyivstar 569 56
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 52
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 40
МегаФон 10742 35
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 18
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 16
Yandex - Яндекс 9216 14
Питерская группа связистов 441 13
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 13
Vodafone Group 1412 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Ростелеком 10948 9
ZED+ Group 20 9
ZED+ Temafon - Темафон 15 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 7
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 7
Funbox - ФБ Групп 10 6
Microsoft Corporation 25775 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 6
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 6
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 4
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
KPMG 278 4
Deutsche Telekom 954 4
Альфа-Групп 745 119
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 70
Альфа-Банк 1979 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
M.I.P.R. 7 7
Cukurova 97 7
Альфа-Эко 55 7
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Встреча ООО 6 6
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Газпром ПАО 1493 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 5
Uber 357 4
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 4
Farimex - Фэримекс 30 4
Sparrowhill Trading 5 4
NJJ Capital 6 4
Коперник-Инвест 8 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Loyality Partners 3 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Pamplona Capital Management - PCM 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Евросеть 1421 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Районный суд Киева 26 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Районные суды РФ 196 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Корпоративное управление - Corporate governance 104 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Turkcell Bip - Мессенджер 36 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Альфа-Мобайл 87 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Playrix - Hero Wars 15 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Office 4170 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Хан Герман 56 48
Кузьмичев Алексей 54 44
Авен Петр 67 42
Резникович Алексей 60 25
Торбахов Александр 111 19
Lunder Jo - Лундер Джо 69 13
Усманов Алишер 311 13
Косогов Андрей 33 12
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 12
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
Евтушенков Владимир 217 10
Енгибарян Ваге 12 10
Малис Олег 86 9
Torgersen Henrik - Торгерсен Хенрик 14 9
Королев Игорь 65 8
Путин Владимир 3454 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Куликов Павел 27 7
Цуканова Наталья 10 7
Вексельберг Виктор 155 7
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 6
Туровецкий Владимир 7 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
Новосельский Леонид 9 6
Johnsen Arve - Йохансен Арве 7 6
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Дерипаска Олег 41 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
Киселев Олег 37 5
Фетисов Глеб 21 5
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 5
Рейман Леонид 1065 5
Чубайс Анатолий 222 5
Абрамович Роман 47 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Газин Геннадий 4 4
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 4
Grinda José - Гринда Хосе 4 4
Бабаев Кирилл 56 4
Созонофф Алекс 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
Украина 7928 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
Норвегия - Королевство 1858 40
Турция - Турецкая республика 2620 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Узбекистан - Республика 2005 24
Нидерланды 3746 24
Европа 24964 20
Казахстан - Республика 6048 19
Нидерланды - Амстердам 630 17
Испания - Королевство 3840 17
Египет - Арабская Республика 1100 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 15
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 14
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 13
Канада 5082 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 11
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Азия - Азиатский регион 5920 7
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
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Индия - Bharat 5870 6
Европа Восточная 3138 6
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 52
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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