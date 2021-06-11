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Фридман Михаил


11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 4
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 3
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 2
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 1
14.03.2018 Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран 1
16.02.2018 Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 2
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 2
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 3
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 1
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 1
30.08.2016 Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора 4
07.07.2016 Сбербанк инвестировал в конкурента «Яндекс.Такси» 1
28.04.2016 На фестивале AFP покажут более 100 супергаджетов 2
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 2
24.07.2015 Зачем Альфа-банк организовал крупнейший в России фестиваль EDM и технологий 2
23.07.2015 Прошел Второй международный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 1
24.04.2012 «Мегафон» и Усманов откупились от «Альфа-групп» за $5,2 млрд 1
11.04.2012 «Мегафон» прощается с «Альфа-групп» 1
06.04.2012 «Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов 1
11.01.2012 Таинственным новогодним покупателем «Билайна» оказался зять Кучмы 1
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 1
24.11.2011 «Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера 1
02.11.2011 Замглавы «Роснано» отверг обвинения в фиктивной покупке акций «Билайна» 1
01.11.2011 Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна» 1
28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию 1
12.10.2011 Владельцы МТС готовы поменять его на долю в иностранном операторе 1
28.06.2011 Акционеры «ВымпелКома» избрали новый наблюдательный совет 1
22.04.2011 Чубайс будет строить магазин будущего без «Ситроникса» 1
19.10.2010 «Билайн» получил «черную метку» из Алжира 1
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман 3
22.06.2010 «Мегафон» не отдали иностранцам 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1

Публикаций - 54, упоминаний - 78

Фридман Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Funbox - ФБ Групп 7 5
ZED+ Group 9 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Питерская группа связистов 114 3
ZED+ Temafon - Темафон 14 3
Yandex - Яндекс 4103 3
НСК - Наша Сервисная Компания 39 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Turkcell 182 2
АФК Система ПАО 998 2
Google LLC 7177 2
Киевстар 261 2
Microsoft Corporation 11168 2
Telenor 303 2
A1 Systems - А1 Системс 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
TimelinePI 4 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 1
iDA Mobile 8 1
F5 Networks 81 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 37 1
Vocord - Вокорд 99 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
IntegrIT 4 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Прогноз 197 1
Netris - Нетрис 46 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Тривиум - Trivium 4 1
Альфа-Групп - Altimo 234 1
Альфа-Банк 1127 10
Альфа-Групп 327 10
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 6
ТНК-ВР Холдинг 148 4
M.I.P.R. 6 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Uber Technologies 258 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Uber 257 3
Tesla Motors 241 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Nouse Limited 2 2
Rumi 2 2
Встреча ООО 5 2
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 2
Loyality Partners 3 2
Farimex - Фэримекс 14 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Газпром ПАО 524 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Банк Интеза 20 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
Qiwi 783 1
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Россети ПАО 168 1
Merrill Lynch 33 1
Бинбанк 184 1
Роснефть НК 367 1
Локо-Банк 31 1
СДМ-Банк 51 1
О2О Delivery club 153 1
DST Global 165 1
СКБ-банк 86 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Роснано 456 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Администрация Президента РФ 269 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Безопасный город 347 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
3D-печать 135 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10751 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
WhatsApp Messenger 654 1
Prognoz Platform 74 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apache HTTP Server 223 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Енгибарян Ваге 9 5
Кузьмичев Алексей 9 4
Королев Игорь 41 4
Усманов Алишер 241 3
Туровецкий Владимир 6 3
Колокольцев Александр 3 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Grinda José - Гринда Хосе 3 2
Мильнер Юрий 116 2
Кудряшев Антон 25 2
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 2
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 2
Баев Владимир 2 2
Перцовский Александр 11 2
Волож Аркадий 181 2
Абрамович Роман 23 2
Ливинский Павел 10 1
Слободин Михаил 55 1
Резникович Алексей 19 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Матвиенко Валентина 60 1
Костин Андрей 45 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Чемезов Сергей 121 1
Рейман Леонид 422 1
Солонин Сергей 82 1
Дорохина Юлия 42 1
Лацанич Василь 92 1
Чубайс Анатолий 106 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Евтушенков Владимир 131 1
Касперский Евгений 220 1
Песков Дмитрий 65 1
Ахмеров Тимур 73 1
Титов Борис 27 1
Дворкович Аркадий 169 1
Мордашов Алексей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Испания - Королевство 1258 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Узбекистан - Республика 827 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Индия - Республика 2181 3
Украина 3398 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Таджикистан - Республика 439 2
Нидерланды 981 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Испания - Мадрид 63 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Европа Центральная 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
США - Вашингтон 335 1
Украина - Львов 34 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Ярославль 407 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Грузия 693 1
Россия - Сочи 913 1
Индонезия - Республика 386 1
Великобритания - Лондон 828 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Forbes - Форбс 442 1
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 786 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Bell - Издание 34 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Лига.нет 3 1
CNews Analytics 1991 1
Медиалогия 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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