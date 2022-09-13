«Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

Российский «Вымпелком» получил от материнского холдинга Veon долю в киргизском ЗАО «Бимоком». Комментировать приобретение представители оператора не стали. Юристы предполагают, что таким образом Veon пытается увеличить стоимость российской «дочки», чтобы потом выгоднее ее продать на фоне санкционных рисков.



Киргизские активы

«Вымпелком» (бренд «Билайн») получил долю в киргизском ЗАО «Бимоком» – это один из активов материнского холдинга Veon. О новом приобретении российского оператора пишет «Коммерсант» со ссылкой на обновление в базе «СПАРК-Интерфакс» от 13 августа 2022 г. Вторым совладельцем агентством является Центр инвестиций и кредитования при местном самоуправлении Бишкека.

Судя по информации из электронной базы юрлиц Минюста Киргизии, ЗАО «Бимоком» было зарегистрировано в 1997 г., основной вид деятельности компании – рекламное агентство. В качестве «головной компании» указана Letterone Holdings S.A. Четверть этой организации принадлежит нидерландской Veon Ltd, которая также контролирует российский «Вымпелком». Представители оператора в беседе с «Коммерсантом» заявили, что у компании «такого актива нет».

Зачем передавать киргизский актив «Вымпелкому»

Источник «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке предполагает, что приобретение «Бимокома» «Вымпелкомом» – это начало реструктуризации активов Veon в Киргизии, вслед за которой можно ожидать передачу российской дочке Veon и «Скай мобайл» – это еще один киргизский оператор (бренд Beeline). Кроме того, после продажи вырастет и стоимость самого «Вымпелкома», который Veon, вероятно, также хочет продать на фоне санкционных рисков.

Так, в годовом отчете Veon отмечалось, что репутация холдинга пострадала из-за «связи подсанкционных лиц с крупнейшим акционером», а в августе 2022 г. компания даже опустила, что будет вынуждена остановить развитие сетей в России из-за санкций.

Приобретение « Бимокома » « Вымпелкомом » – начало реструктуризации активов Veon в Киргизии

Руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева в беседе с изданием предположила, что передача киргизского актива российской «дочке» позволит упростить потоки финансирования от российской компании в адрес киргизской. Специальный советник КА Pen & Paper Кира Винокурова связывает избавление от активов с санкционными рисками, но уточняет, что продажа структуры может упростить организацию поставок оборудования. Адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака Елена Менде соглашается, что Киргизию могли выбрать в качестве «нейтральной зоны для такого рода операций».

Veon терпит убытки

Напомним, основным владельцем телекоммуникационной группы Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. Ей принадлежит 47,9% компании. В число совладельцев группы также входит Петр Авен, экс-президент входящего в «Альфа-групп» «Альфа-банка».

Весной 2022 г. все четверо угодили под санкции Евросоюза и Великобритании. Кузьмичев и Хан вышли из числа совладельцев LetterOne. Российский бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров Veon. Сама Группа Veon объектом санкций не стала и продолжает работать в России, Украине, Пакистане, Казахстане, Бангладеше, Узбекистане и Киргизии.

В июне 2022 г. CNews писал о том, какие убытки Группа Veon понесла из-за конфликта на Украине. Так, Veon списала $499 млн из-за обесценивая стоимости российского сотового оператора «Вымпелком» и $20 млн из-за ущерба, полученного принадлежащим ему украинским оператором «Киевстар». Чистый убыток за I квартал 2022 г. составил $97 млн.

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В августе 2022 г. руководство группы сообщало, что будет оптимизировать активы на «неподходящих» рынках. В июне 2022 г. Veon продала свою структуру в Грузии местному предпринимателю, а до 2023 г. намерена продать активы в Бангладеше, Пакистане и Украине.

История оператора «Бимоком»

В начале нулевых годов «Бимоком» был вторым по величине сотовым оператором Киргизии, а его контрольный пакет акций принадлежал российской компании Eventis Telecom (ET). Компания создавалась для освоения развивающихся телекоммуникационных рынков, ее дочерние предприятия работали также в Казахстане, Узбекистане и Молдавии. Основателем ET была «питерская группа связистов», контролирующих «Мегафон», а также петербургский финансист Дмитрий Ивантер и бывший топ-менеджер холдинга «Связьинвест» Владимир Андросик. 49% «Бимоком» впоследствии принадлежали приближенным Максима Бакиева, сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева.

В 2006 г. «Бимоком» в Киргизии основала крупнейшую сотовую сеть в стране – Megacom, с которой был связан крупный коррупционный скандал. В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», фиктивно обанкротили сотового оператора и вывели его имущество в новую компанию «Альфа-телеком».

Весной 2010 г. после падения режима Бакиева государство национализировало 49% акций «Альфа-телеком», а россияне стали бороться за возвращение своей доли в 51% акций. Верховный суд республики признал незаконными действия, связанные с лишением россиян доли в «Бимоком». Однако весной 2011 г. россиян все же отстранили от управления «Альфа-телеком», а решение суда не было исполнено. Тогда же появились обвинения в адрес россиян о даче взяток местным чиновникам: из-за скандала в отставку ушел генпрокурор республики Кутатбек Байболов.

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В 2021 г. офшор с российскими корнями Eventis Telecom, связанный с «питерской группой связистов», проиграл в международном арбитраже в Стокгольме разбирательство с Киргизией. Россияне были намерены получить компенсацию в размере $270 млн за потерю оператора Megacom, но арбитраж уличил их в коррупции.