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БиМоКом Лтд бренд MegaCom
СОБЫТИЯ
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|13.09.2022
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«Билайн» получил кусочек постсоветского оператора
Киргизские активы «Вымпелком» (бренд «Билайн») получил долю в киргизском ЗАО «Бимоком» – это один из активов материнского холдинга Veon. О новом приобретении российского о
|28.02.2012
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«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента
ринимателя Сергея Сукало сообщили о снятии взаимных претензий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупнейшую в Киргизии сотовую сеть Megacom. Согласно соглашению сторон,
|24.08.2011
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Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии
Бишкекский городской суд отклонил жалобу компании «Бимоком», созданной кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), на решение межрайонного суда Бишкека от 7 июля. Тогда по иску контролируемой правительством республики
|23.06.2011
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Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны
че имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ET
|02.06.2011
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Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн
ель Сергей Сукало неожиданно заявил, что еще в 2008 г. он приобрел создавшую сеть Megacom компанию «Бимоком» за $195 млн с уплатой налогов в размере $17,9 млн. Изначально 51% акций «Бимоком<
|18.03.2011
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На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент
а Холдинг», которая через Ermen-Тоо Resources владеет 100% акций построившей сеть Megacom компании «Бимоком». Сумма сделки составила $195 млн, при этом покупатель уплатил в бюджет Киргизии 851
|20.12.2010
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Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика
куратура Киргизии завершила следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Ev
|11.08.2010
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Киргизский сотовик вернулся в российские руки
одержанных в киргизских судах в рамках борьбы за второго по величине сотового оператора республики «Бимоком». Верховный суд Киргизии признал незаконным дополнение к учредительному договору «
|09.06.2010
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Революция вернула россиянам киргизскую связь
ании потерпевший в рамках расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom). При этом 51% акций преемника «Бимокома» - «Альфа-телеком»
|12.03.2010
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Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники
О результатах расследования истории с выводом «Бимоком» из-под контроля Eventis Telecom Holdings (ETH) компания сообщила в своем пресс-релиз
|19.11.2009
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Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам
ком в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма к своей бывшей «дочке» - киргизской компании «Бимоком». ETH требует возвращения кредита на сумму $32 млн. Иск подан в Стокгольме в соответс
|02.10.2009
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Киргизия отобрала у россиян сотового оператора
Активы киргизского сотового оператора «Бимоком» были переведены в компанию «Альфа-телеком», сообщает киргизское информагентство «АКИ
БиМоКом Лтд и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 51 44
|Бакиев Максим 42 40
|Силич Андрей 24 22
|Мурзалиев Азамат 21 19
|Ивантер Дмитрий 36 14
|Бабанов Омурбек 16 14
|Елисеев Алексей 15 13
|Огнянников Глеб 17 13
|Андросик Владимир 33 12
|Отунбаева Роза 10 9
|Текебаев Омурбек 10 8
|Бороздин Александр 9 8
|Абеков Алмазбек 11 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Атамбаев Алмазбек 10 6
|Сафронова Мария 11 6
|Байболов Кубатбек 7 6
|Гуревич Евгений 9 6
|Маевский Леонид 57 5
|Салянова Аида 5 5
|Сукало Сергей 5 5
|Кучура Виталий 7 5
|Рыкунова Раушан 5 5
|Маевский Игорь 39 4
|Черников Алексей 53 4
|Акопьян Артур 27 4
|Островский Алексей 8 3
|Атанбаев Алмазбек 4 3
|Сегизбаев Абдиль 3 3
|Богдасаров Семен 3 3
|Аманкулов Канат 4 3
|Байболова Нуржамал 4 3
|Кенекеев Даир 3 3
|Киселев Александр 115 2
|Нагорная Елена 2 2
|Абылгазиев Мухаммедкалый 11 2
|Иманкадыр Эрназар 2 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Модин Алексей 6 2
|Морошкин Александр 118 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Рустелеком ТК 305 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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