Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

БиМоКом Лтд бренд MegaCom

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

Киргизские активы «Вымпелком» (бренд «Билайн») получил долю в киргизском ЗАО «Бимоком» – это один из активов материнского холдинга Veon. О новом приобретении российского о
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента

ринимателя Сергея Сукало сообщили о снятии взаимных претензий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупнейшую в Киргизии сотовую сеть Megacom. Согласно соглашению сторон,
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии

Бишкекский городской суд отклонил жалобу компании «Бимоком», созданной кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), на решение межрайонного суда Бишкека от 7 июля. Тогда по иску контролируемой правительством республики
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны

че имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ET
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн

ель Сергей Сукало неожиданно заявил, что еще в 2008 г. он приобрел создавшую сеть Megacom компанию «Бимоком» за $195 млн с уплатой налогов в размере $17,9 млн. Изначально 51% акций «Бимоком<
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент

а Холдинг», которая через Ermen-Тоо Resources владеет 100% акций построившей сеть Megacom компании «Бимоком». Сумма сделки составила $195 млн, при этом покупатель уплатил в бюджет Киргизии 851

20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика

куратура Киргизии завершила следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Ev
11.08.2010 Киргизский сотовик вернулся в российские руки

одержанных в киргизских судах в рамках борьбы за второго по величине сотового оператора республики «Бимоком». Верховный суд Киргизии признал незаконным дополнение к учредительному договору «
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь

ании потерпевший в рамках расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom). При этом 51% акций преемника «Бимокома» - «Альфа-телеком»

12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники

О результатах расследования истории с выводом «Бимоком» из-под контроля Eventis Telecom Holdings (ETH) компания сообщила в своем пресс-релиз
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам

ком в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма к своей бывшей «дочке» - киргизской компании «Бимоком». ETH требует возвращения кредита на сумму $32 млн. Иск подан в Стокгольме в соответс
02.10.2009 Киргизия отобрала у россиян сотового оператора

Активы киргизского сотового оператора «Бимоком» были переведены в компанию «Альфа-телеком», сообщает киргизское информагентство «АКИ

Публикаций - 57, упоминаний - 104

БиМоКом Лтд и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 50
Питерская группа связистов 441 37
МегаФон 10742 14
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Visor 70 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ZTE Corporation 800 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
НУР Телеком - NUR Telecom 12 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 3 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Финансист 72 2
Мегаком 8 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Huawei 4677 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Vertu 119 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Ангстрем-М 31 1
Interpulp Services 1 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 55
Альфа-Групп 745 8
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 3
Runica Investments 11 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
АТФБанк 22 2
Новострой Сервис 3 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 2
Grexton Capital 2 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Ангстрем Инвест 15 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
ALF Consulting 1 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
NGI Fund 36 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
AKA Group - AKA Petrolium - АКА минералз майнинг 1 1
МДК - Межрегиональная Депозитарная Компания 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
Евразийский сберегательный банк - Евразиялык сактык банкы - КиргизКредитБанк - КыргызКредитБанк - Кыргызпромстройбанк 1 1
Газпром Кыргызстан - Кыргызгаз 2 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Eriksonnel 1 1
Изитейл 3 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
Альянс-Капитал 29 1
Menacrest 3 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 37
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 25
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Районный суд Бишкек 27 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
Международный арбитраж 32 2
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Районные суды РФ 196 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 2
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 47
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС 3G-сеть 121 1
Протей DPI 3 1
Mandriva Linux 87 1
Linux OS 11533 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Бакиев Курманбек 51 44
Бакиев Максим 42 40
Силич Андрей 24 22
Мурзалиев Азамат 21 19
Ивантер Дмитрий 36 14
Бабанов Омурбек 16 14
Елисеев Алексей 15 13
Огнянников Глеб 17 13
Андросик Владимир 33 12
Отунбаева Роза 10 9
Текебаев Омурбек 10 8
Бороздин Александр 9 8
Абеков Алмазбек 11 8
Рейман Леонид 1065 8
Атамбаев Алмазбек 10 6
Сафронова Мария 11 6
Байболов Кубатбек 7 6
Гуревич Евгений 9 6
Маевский Леонид 57 5
Салянова Аида 5 5
Сукало Сергей 5 5
Кучура Виталий 7 5
Рыкунова Раушан 5 5
Маевский Игорь 39 4
Черников Алексей 53 4
Акопьян Артур 27 4
Островский Алексей 8 3
Атанбаев Алмазбек 4 3
Сегизбаев Абдиль 3 3
Богдасаров Семен 3 3
Аманкулов Канат 4 3
Байболова Нуржамал 4 3
Кенекеев Даир 3 3
Киселев Александр 115 2
Нагорная Елена 2 2
Абылгазиев Мухаммедкалый 11 2
Иманкадыр Эрназар 2 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
Модин Алексей 6 2
Морошкин Александр 118 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 57
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Киргизия - Бишкек 139 19
Кипр - Республика 636 19
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Белиз 72 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Украина 7928 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Молдавия - Республика Молдова 738 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Швеция - Стокгольм 410 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 3
Швеция - Королевство 3782 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Грузия 1332 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Кения - Республика 168 1
Камбоджа - Королевство 157 1
СССР - Ленинград 112 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 37
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 30
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 27
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 16
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 6
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 1
Вечерний Бишкек - газета 4 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Sputnik 59 1
РБК Украина 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Рустелеком ТК 305 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Зимние Азиатские игры 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще