Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сорокин Виталий
Сорокин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
|Mandriva Linux 77 1
|Körber Group - HighJump Warehouse Advantage - HighJump Supply Chain Advantage 2 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 1
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
|Пронина Светлана 2 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
|Киселев Александр 114 2
|Рейман Леонид 1052 2
|Моряков Владимир 2 2
|Ефимова Мария 4 1
|Чапайкина Татьяна 4 1
|Игнаткина Ольга 1 1
|Никотина Елена 3 1
|Белов Олег 5 1
|Черников Алексей 53 1
|Акопьян Артур 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.