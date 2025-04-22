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Сорокин Виталий



22.04.2025 «Информзащита» отмечена наградами за вклад в кибербезопасность Москвы 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 1
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
27.02.2008 R-ID автоматизирует сеть складов АС-24 на базе HighJump Warehouse Advantage 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сорокин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 435 2
МегаФон 9160 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 2
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ростелеком 9866 2
Körber Group - HighJump Software 3 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 1
Ангстрем-М 30 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 30 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Runica Investments 11 2
Почта России ПАО 2146 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
МДК - Межрегиональная Депозитарная Компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Ангстрем Инвест 13 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20973 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31527 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2838 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2453 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 1
Mandriva Linux 77 1
Körber Group - HighJump Warehouse Advantage - HighJump Supply Chain Advantage 2 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Пронина Светлана 2 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
Киселев Александр 114 2
Рейман Леонид 1052 2
Моряков Владимир 2 2
Ефимова Мария 4 1
Чапайкина Татьяна 4 1
Игнаткина Ольга 1 1
Никотина Елена 3 1
Белов Олег 5 1
Черников Алексей 53 1
Акопьян Артур 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 856 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 2
Кипр - Республика 566 1
Дания - Королевство 1305 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Белиз 72 1
Италия - Итальянская Республика 4372 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7611 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1197 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1592 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5616 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7181 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19013 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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