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Максимов Вячеслав


01.04.2025 Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц 1
22.12.2021 Облака — головная боль для отдела ИБ 1
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров 1
19.07.2018 «КРОК» вывел на рынок контроль климатических параметров ЦОД в режиме онлайн 1
12.04.2016 Интернет вещей будет развиваться за счет медицины 1
12.03.2015 Вячеслав Максимов исполняет обязанности гендиректора «Андэк» 1
06.02.2014 Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке 1
27.01.2014 «Андэк» провела аудит DataLine на соответствие стандарту PCI DSS 1
16.04.2013 «Андэк» подтвердила безопасность сервисов по приему безналичных платежей Peak Systems 1
26.06.2012 Вячеслав Максимов возглавил направление по оптимизации процессов управления ИБ «Андэк» 2
15.06.2012 ИБ-эксперты просят ФСБ доработать требования к защите персональных данных 1
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы 2
03.08.2007 «Псковэнерго» модернизировало узел связи 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Максимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 5
Андэк 39 5
Информзащита 777 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Yandex - Яндекс 7540 1
Peak Systems - Пик Системз 24 1
PM Expert 113 1
Epicor Software Corporation 160 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
8354 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
Код Безопасности 634 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Softline - Софтлайн 2895 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Cisco Systems 5136 1
Microsoft Corporation 24736 1
Fortinet 393 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
InfoSuite - Инфосьют 6 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 48 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1047 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2784 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  675 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 899 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11212 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 343 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2045 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5843 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 766 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3338 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 168 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10259 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 2
Управляемость - Manageability 1746 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1921 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 30 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1092 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2282 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 239 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 54 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 314 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11341 1
Кибербезопасность - FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис 5 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Epicor ERP 34 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Microsoft Office 365 951 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
Hitachi Clinical Repository - HCR 3 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2298 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 244 1
Apple iPhone 6 4862 1
Peak Systems - A4Vending 1 1
Veritas Symantec CloudSOC 1 1
Forcepoint CASB 1 1
Гайкович Владимир 40 2
Галушкин Олег 182 1
Горюнов Павел 6 1
Блонский Валерий 1 1
Самойлов Юрий 74 1
Волкова Ольга 7 1
Павлов Сергей 17 1
Попова Мария 141 1
Дятлов Сергей 18 1
Эмм Максим 16 1
Бадин Андрей 8 1
Акимов Сергей 9 1
Коростелев Павел 30 1
Лавров Владимир 73 1
Емельянников Михаил 40 1
Селютин Александр 60 1
Янкин Андрей 35 1
Черкас Юрий 15 1
Лукацкий Алексей 120 1
Заикин Андрей 32 1
Скачков Юрий 51 1
Антипов Александр 22 1
Бордачев Андрей 1 1
Жаркин Валерий 2 1
Сулицкая Елена 1 1
Куценко Олег 3 1
Гриднев Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1009 1
Россия - УФО - Свердловская область - Рефтинский посёлок городского типа 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2348 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 2
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Аудит - аудиторский услуги 2741 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 892 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4082 2
Энергетика - Energy - Energetically 5170 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Экономический эффект 1091 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8144 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 529 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2276 1
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 652 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
Markets&Markets Research 112 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 268 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 386 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 1
День молодёжи - 27 июня 915 1
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