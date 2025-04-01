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Максимов Вячеслав
Максимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайкович Владимир 40 2
|Галушкин Олег 182 1
|Горюнов Павел 6 1
|Блонский Валерий 1 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Волкова Ольга 7 1
|Павлов Сергей 17 1
|Попова Мария 141 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Эмм Максим 16 1
|Бадин Андрей 8 1
|Акимов Сергей 9 1
|Коростелев Павел 30 1
|Лавров Владимир 73 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Селютин Александр 60 1
|Янкин Андрей 35 1
|Черкас Юрий 15 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Заикин Андрей 32 1
|Скачков Юрий 51 1
|Антипов Александр 22 1
|Бордачев Андрей 1 1
|Жаркин Валерий 2 1
|Сулицкая Елена 1 1
|Куценко Олег 3 1
|Гриднев Михаил 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|Markets&Markets Research 112 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172012.
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