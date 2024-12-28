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Визгин Михаил



28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Визгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Код Безопасности 616 1
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Softline - Софтлайн 2810 1
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ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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