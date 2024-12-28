Визгин Михаил
|28.12.2024
|Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
Визгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Янкин Андрей 35 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Дбар Федор 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.