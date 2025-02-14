Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Информзащита» запустила ребрендинг компании

«Информзащита» начала процесс ребрендинга, в рамках которого будет изменен визуальный образ компании. Интегратор представляет новый логотип и ключевые визуальные элементы.

«2025 г. для нас особенный, мы отмечаем 30-летие компании. Юбилей – отличный повод, чтобы сделать решительный шаг вперед. Мы уверены, что пришло время обновить, переосмыслить образ компании, то, как мы себя представляем и как хотим быть восприняты на рынке», – отметил генеральный директор «Информзащиты» Михаил Визгин.

В основу нового логотипа легли буквы «ИЗ». В «Информзащите» указывают, что компания известна на рынке именно под таким названием, внутри компании также используют такое сокращение. «Новый логотип символизирует современность, динамичность и наши амбиции», – сказал Визгин.

Отдельным элементом ребрендинга стал специализированный логотип и слоган приуроченный к юбилею: «30 лет смелых идей и надежных решений». Инновационный подход и проверенную надежность, на которые команда компании полагается при реализации проектов для заказчиков, важность истории, достижений и уникального пути, проделанного за этот период, должна быть подчеркнута отдельно, говорят в интеграторе.

В центре концепции визуального обновления компании находятся эффекты blur и pixelate. В «Информзащите» объясняют, что они символизируют защиту конфиденциальной информации и укрытие данных от кибератак, подчеркивая миссию интегратора по обеспечению надежной защиты в условиях постоянно меняющихся внешних угроз. Пиксели также означают важность каждой детали в системе безопасности, а кубики, как трехмерные элементы, отображают устойчивость и надежность решений компании.

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
Цифровизация

«Мы уверены, что новая концепция, которая сочетает яркость, модульность и гибкость, поможет нам выделиться на фоне конкурентов в сфере информационной безопасности. Этот подход позволяет не только визуализировать угрозы и уязвимости систем, но и подчеркнуть нашу способность создавать адаптивные и эффективные решения, которые соответствуют потребностям каждого клиента. Кроме того, новый визуальный стиль олицетворяет модульный подход к созданию информационной безопасности и показывает принцип работы интегратора, который продвигает комплексные решения и строит надежную структуру защиты», – сказал Визгин.

«Информзащита» впервые использует новый визуал на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» 19-21 февраля в Екатеринбурге. С учетом изменений оформлены стенд компании, раздаточные материалы и презентации спикеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS

Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася»

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще