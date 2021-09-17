Васильев Дмитрий

Solar inCode для анализа безопасности приложений стал доступен по модели SaaS 1

Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине 1

Postgres Professional и Alt Linux договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения СПО 1

Стоимость разработки сайта Минздрава снижена в 4 раза 1

Банки внедряют eGovernmentConnector от AT Consulting для подключения к СМЭВ 1

Мобильные приложения становятся популярнее сайтов 1

Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 1

Популярность мобильного интернета растет у людей и машин 1

Softline и Symantec предоставят полный спектр услуг и решений для обеспечения ИБ 1