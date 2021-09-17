Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Васильев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 49
Васильев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1221 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|1С 3779 2
|Астерос - Asteros 531 2
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
|ICL Системные Технологии 10 1
|Микротест 177 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|АйТи 753 1
|IBM 3557 1
|Ланит ГК 1160 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Samsung Electronics 5730 1
|ICL ГК 69 1
|Код Безопасности 365 1
|АФК Система ПАО 998 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
|Информзащита 423 1
|Softline - Софтлайн 1475 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 4
|ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
|Uber Technologies 258 2
|Uber 257 2
|Альфа-Банк 1127 1
|Быстроденьги МФК 22 1
|Wallet One - Единая Касса 19 1
|Григорьева Евгения 57 3
|Терехов Александр 13 2
|Варев Александр 16 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Янкин Андрей 14 1
|Заикин Андрей 16 1
|Коростелев Павел 5 1
|Яхина Ирина 40 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Мелехин Иван 16 1
|Крысина Ольга 109 1
|Поздняков Александр 7 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Калуга Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2197 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru