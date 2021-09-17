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Васильев Дмитрий


17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 3
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 2
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 1
15.02.2017 «Крок» внедрил свыше 10 системных решений для «Центральной пригородной пассажирской компании» 1
26.10.2016 Solar inCode для анализа безопасности приложений стал доступен по модели SaaS 1
13.10.2016 Как повысить эффективность региона: руководство к действию 1
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 2
15.06.2016 Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине 1
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город» 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
11.02.2016 «Крок» представил актуальные ИТ-решения для авиаиндустрии 1
11.11.2015 «Центральная пригородная пассажирская компания» оптимизировала управление перевозками с помощью «Крок» 1
22.10.2015 Postgres Professional и Alt Linux договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения СПО 1
29.09.2015 «ТТК-Западная Сибирь» запускает новую программу лояльности 1
14.09.2015 На рынке разработки интернет-магазинов в Рунете произошел обвал 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 5
14.07.2015 «Единая касса» Wallet One интегрирована в платформу NetCat 1
20.02.2014 «Ростелеком» нанял более 200 специалистов по электронному правительству 2
18.12.2013 Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров 1
18.10.2013 Как сделать госуслуги электронными: Эксперты критикуют и дополняют концепцию Минкомсвязи 1
02.10.2013 Стоимость разработки сайта Минздрава снижена в 4 раза 1
08.07.2013 Банки внедряют eGovernmentConnector от AT Consulting для подключения к СМЭВ 1
16.05.2013 Битва за ЦОД Минздрава: на поле боя вышли Минкомсвязь и IBS 1
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом 1
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
20.03.2013 Мобильные приложения становятся популярнее сайтов 1
14.03.2013 Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 1
21.02.2013 Популярность мобильного интернета растет у людей и машин 1
20.12.2012 На празднике «Крок» украли картины знаменитого художника 1
17.08.2011 Softline и Symantec предоставят полный спектр услуг и решений для обеспечения ИБ 1
02.12.2010 У веб-интегратора «Аист» новый владелец 1
18.05.2010 Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7 1
20.11.2009 В Москве прошёл форум EMC по технологиям хранения и управления информацией 1
16.11.2009 Россия: Разработка сайтов подешевела на четверть 1
07.07.2009 «Крок» разработал планы аварийного восстановления ИС МТС 1
02.06.2008 Завершился форум хостинг-провайдеров «ХостОбзор» 1
01.03.2007 В "Альфа-Банке" запущена система видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Васильев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
3779 2
Астерос - Asteros 531 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
ICL Системные Технологии 10 1
Микротест 177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
АйТи 753 1
IBM 3557 1
Ланит ГК 1160 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
ICL ГК 69 1
Код Безопасности 365 1
АФК Система ПАО 998 1
Инфосистемы Джет 675 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Информзащита 423 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Альфа-Банк 1127 1
Быстроденьги МФК 22 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center 3 1
Григорьева Евгения 57 3
Терехов Александр 13 2
Варев Александр 16 2
Лиходедов Александр 2 2
Янкин Андрей 14 1
Заикин Андрей 16 1
Коростелев Павел 5 1
Яхина Ирина 40 1
Смирнов Алексей 142 1
Мзоков Виталий 12 1
Соловьев Сергей 25 1
Мелехин Иван 16 1
Крысина Ольга 109 1
Поздняков Александр 7 1
Рубцова Ольга 32 1
Калуга Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Украина 3398 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Восточная Европа 1691 2
Европа 3788 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Европа Западная 618 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Wikipedia - Википедия 279 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2197 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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