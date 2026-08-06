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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Дмитрий

СОБЫТИЯ


06.08.2026 IBS и «МСтрой» объединят усилия для цифровизации строительных процессов 1
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию 1
24.02.2026 Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления 1
03.02.2026 Российские ИБ-компании делают ставку на Китай и Индию из-за опережающего роста рынков 1
10.10.2025 ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах 1
Информационная безопасность 2023 2
29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
10.07.2025 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS 1
11.06.2025 Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля 1
28.04.2025 ПАО «Софтлайн» 19 мая 2025 г. объявит основные неаудированные финансовые показатели компании за I квартал 2025 года 1
28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
23.09.2024 Аэропорт Пулково и IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
23.09.2024 Группа компаний IBS и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.06.2024 Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга 1
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку» 1
22.12.2023 Дмитрий Васильев -

Дмитрий Васильев, Softline: Импортозамещение и автоматизация — главные тренды информационной безопасности в 2023 году

 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
05.12.2023 Корпорация «Галактика» и IBS объявили о сотрудничестве 1
18.10.2023 ГК Softline и Skolkovo Fintech Hub провели эксперимент по оценке кибербезопасности стартапов 1
22.09.2023 Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет 1
17.07.2023 В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне 1
01.02.2023 Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе 1
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами 1
05.04.2022 Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого 1
09.03.2022 Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
04.02.2022 Российских программистов-одиночек обложат налогами 1
24.12.2021 Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 2
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
25.10.2017 Официальный домен Dell тайно заражал ПК 1
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 2
15.02.2017 «Крок» внедрил свыше 10 системных решений для «Центральной пригородной пассажирской компании» 1
26.10.2016 Solar inCode для анализа безопасности приложений стал доступен по модели SaaS 1
13.10.2016 Как повысить эффективность региона: руководство к действию 1
25.06.2016 Дмитрий Васильев - 2016 год будет полон проектов, сочетающих ум, крутые сервисы для клиентов и сокращение затрат 1
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1

Публикаций - 76, упоминаний - 81

Васильев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 19
Крок - Croc 1964 16
NetCAT - НетКэт 42 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
Ростелеком 10948 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Информзащита 941 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Dell EMC 5180 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Код Безопасности 812 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
InnoSTage - Инностейдж 220 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
Samsung Electronics 11064 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Huawei 4675 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Check Point Software Technologies 829 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Альфа-Банк 1979 4
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 4
Наукоград - технопарк 156 3
Wex - криптобиржа 8 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
DuPont - Дюпон 101 2
Uber 357 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Интеркоммерц КБ 34 1
ЯКласс 69 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Мортон 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Ярославский художественный музей 1 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Abbott Laboratories 12 1
Некстстеп 2 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Мосгортранс ГУП 139 3
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
МФЦ-112 2 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
Союз художников России 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
FreePik 1841 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 15 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 52 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Thodex - криптовалютная биржа 7 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Apple Safari - браузер 896 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Apple iPhone 6 4861 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Янкин Андрей 52 4
Григорьева Евгения 60 3
Винник Александр 6 3
Осипов Олег 26 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Гаттаров Руслан 144 2
Варев Александр 17 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 10 2
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Афонин Евгений 7 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Грунтов Антон 8 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Овчинников Дмитрий 31 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 22 2
Кузьмин Антон 13 2
Мальцев Игорь 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Радионов Роман 3 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Алеев Александр 2 2
Муха Николай 2 2
Кирпичев Михаил 2 2
Пауков Андрей 2 2
Скворцова Вероника 69 2
Наумов Евгений 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 62
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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