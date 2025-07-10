Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS

Группа компаний IBS помогает холдингу «Русское поле» оптимизировать прогнозирование спроса и формирование производственных планов. Для реализации проекта выбрано решение на основе собственной разработки IBS — платформы «Планета.». Об этом CNews сообщили представители IBS.

«Русское поле» — агрохолдинг с замкнутым циклом производства от подготовки сырья до реализации готовой продукции. В его состав входят более 10 предприятий различных направлений деятельности: птицефабрики по производству куриного и утиного мяса, инкубационного и столового яйца, предприятия по выпуску комбикормов и премиксов, зерновых и масличных культур, а также собственная розничная сеть.

К 2027 г. агрохолдинг намерен инвестировать в развитие мощностей более 20 млрд руб. и в 1,5 раза увеличить производство мяса цыпленка-бройлера и яиц. Параллельно со строительством новых предприятий и модернизацией действующих производств компания уделяет большое внимание оптимизации внутренних процессов и внедрению информационных систем для обеспечения повышения эффективности бизнеса и снижения издержек.

При расширении производства перед агрохолдингом «Русское поле» встала задача повысить эффективность планирования, увеличив точность прогнозов и снизив трудоемкость процесса. Для этого было решено внедрить систему интегрированного бизнес-планирования.

Для реализации проекта компания «Русское поле» выбрала IBS и ее решение по интегрированному бизнес-планированию на базе платформы «Планета.». Система позволит лучше прогнозировать спрос по каждой товарной позиции, автоматически составлять производственные планы, синхронизируя их с прогнозами, управлять запасами сырья и готовой продукции, отслеживать логистику, а также оценивать экономическую эффективность планов. Важной особенностью решения «Планета.» является возможность реализации на единой платформе всех остальных задач корпоративного управления — системы бюджетного планирования, корпоративной отчетности и бизнес-анализа, консолидации финансовой отчетности, управления рисками и единой системы управления нормативно-справочной информацией.

Эксперты IBS провели обследование и аудит ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов холдинга, разработали функциональную и техническую архитектуру решения. В настоящее время объединенная проектная команда групп компаний «Русское поле» и IBS завершила этап проектирования и приступила к внедрению необходимых функций, начиная с блока планирования производства и потребности в сырье и материалах. Ключевым элементом новой системы станет оптимизатор для процессов разделки птицы.

Проект планируется завершить в ноябре 2025 г.

Дмитрий Васильев, управляющий партнер сегментов «Агро, фарма, химия, здравоохранение» компании IBS: «В России большинство компаний уже закончили первичную автоматизацию и перешли к повышению операционной эффективности за счет оптимизации процессов. Одно из направлений уменьшения затрат — планирование материальных потоков от закупки до готовой продукции. Использование платформы «Планета.» сокращает сроки внедрения благодаря набору типовых компонентов и Low-code-технологиям, а модульная архитектура дает возможность учитывать индивидуальные требования бизнеса. Команда IBS понимает бизнес-потребность клиента и видит возможности с помощью программного продукта повысить эффективность процессов прогнозирования и планирования».

«Мы ожидаем получить единое информационное пространство для всех подразделений холдинга, участвующих в планировании, и повышение его эффективности. Результат внедрения системы будет зависеть в первую очередь от слаженной работы команд с обеих сторон, это большой и трудоемкий проект по переформатированию внутренних процессов. Поэтому наша компания возлагает большие надежды на сотрудничество с IBS. Рассчитываем на профессионализм экспертов и их опыт по внедрению подобных систем в сфере АПК», — отметила Ирина Зайцева, исполнительный директор ООО «УК «Русское поле».