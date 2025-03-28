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Зайцева Ирина


28.03.2025 «1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
15.01.2010 «Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зайцева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
Oracle Consulting 18 1
АйТи 1376 1
Oracle Corporation 6735 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Тяжпромарматура НПО - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 2 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2197 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4251 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 470 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1931 1
Repository - Репозиторий 899 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28263 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11207 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7476 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12894 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1280 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3931 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4315 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
Кроликов Артём 6 1
Селин Владимир 14 1
Бородин Андрей 38 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Лопаткин Герман 104 1
Луцкий Алексей 3 1
Соколов Алексей 134 1
Еремин Дмитрий 6 1
Абдыманап Айбек 4 1
Детистов Сергей 2 1
Кирьяков Дмитрий 2 1
Поихало Владимир 21 1
Герман Владимир 9 1
Засинец Игорь 8 1
Климов Евгений 18 1
Чаплыгин Роман 21 1
Прокудин Аркадий 9 1
Стуров Дмитрий 33 1
Макаров Станислав 117 1
Баранов Александр 14 1
Ильин Николай 23 1
Усачев Евгений 1 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1549 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1221 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 619 1
Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5910 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 775 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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