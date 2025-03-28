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Зайцева Ирина
|28.03.2025
|«1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 1
|13.05.2014
|Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
|15.01.2010
|«Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM 1
Зайцева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
|Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
|Кроликов Артём 6 1
|Селин Владимир 14 1
|Бородин Андрей 38 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Соколов Алексей 134 1
|Еремин Дмитрий 6 1
|Абдыманап Айбек 4 1
|Детистов Сергей 2 1
|Кирьяков Дмитрий 2 1
|Поихало Владимир 21 1
|Герман Владимир 9 1
|Засинец Игорь 8 1
|Климов Евгений 18 1
|Чаплыгин Роман 21 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Макаров Станислав 117 1
|Баранов Александр 14 1
|Ильин Николай 23 1
|Усачев Евгений 1 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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