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Усачев Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Усачев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
АйТи 1391 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Тяжпромарматура НПО - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 2 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4491 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8180 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7578 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11497 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6389 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14149 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1331 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4157 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4421 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29501 1
Макаров Станислав 117 1
Луцкий Алексей 3 1
Кроликов Артём 6 1
Селин Владимир 14 1
Бородин Андрей 38 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Стуров Дмитрий 33 1
Лопаткин Герман 104 1
Поихало Владимир 21 1
Абдыманап Айбек 4 1
Зайцева Ирина 3 1
Детистов Сергей 2 1
Кирьяков Дмитрий 2 1
Еремин Дмитрий 6 1
Герман Владимир 9 1
Засинец Игорь 8 1
Климов Евгений 18 1
Ильин Николай 24 1
Чаплыгин Роман 22 1
Прокудин Аркадий 9 1
Баранов Александр 15 1
Соколов Алексей 134 1
Разумовский Дмитрий 123 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 840 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 150486 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1263 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 644 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 969 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10276 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53072 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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