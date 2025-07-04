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Усачев Евгений
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro 1
|13.05.2014
|Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
Усачев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Макаров Станислав 117 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Кроликов Артём 6 1
|Селин Владимир 14 1
|Бородин Андрей 38 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Поихало Владимир 21 1
|Абдыманап Айбек 4 1
|Зайцева Ирина 3 1
|Детистов Сергей 2 1
|Кирьяков Дмитрий 2 1
|Еремин Дмитрий 6 1
|Герман Владимир 9 1
|Засинец Игорь 8 1
|Климов Евгений 18 1
|Ильин Николай 24 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Баранов Александр 15 1
|Соколов Алексей 134 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
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