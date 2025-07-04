Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro

По плану импортозамещения государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (ГАУ ТО «ЦИТ») переводит ИТ-инфраструктуру на российское программное обеспечение. Одно из решений — ОС Astra Linux и служба каталога ALD Pro от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ГАУ ТО «ЦИТ» — подведомственное учреждение Министерства цифрового развития и связи Тульской области. Ключевые направления работы компании — информатизация органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений.

Использовать софт «Группы Астра» заказчики начали несколько лет назад. Отечественная операционная система на практике показала свою надежность, производительность и удобство. ОС Astra Linux — платформа, обеспечивающая повышенный уровень информационной безопасности. Сейчас, помимо нескольких тысяч экземпляров ОС Astra Linux, на рабочие места пользователей установлены почти 2000 клиентских лицензий на программный комплекс ALD Pro.

«Решения “Группы Астра” успели себя хорошо зарекомендовать. ОС Astra Linux позволяет сотрудникам ОИВ и госучреждений в полном объеме выполнять свои обязанности. Переход на отечественно ПО помогает сделать инфраструктуру государственных информационных систем более надежной и безопасной. Мы продолжим выполнять задачи по импортозамещению программных решений в органах исполнительной власти Тульской области», — отметил Евгений Усачев, директор ГАУ ТО «ЦИТ».

«Тульская область исторически является одним из ключевых промышленных центров страны. Переходить на ОС Astra Linux организации этого региона начали в 2019 году, и за время нашего взаимодействия с Тульским «ЦИТом» удалось не только импортозаместить свыше 5000 рабочих мест — сейчас мы ведем работу по актуализации уже установленных версий. Мы благодарны заказчикам за доверие и обязательно продолжим сотрудничество, ведь наши совместные усилия в итоге благоприятно сказываются на развитии и импортозамещении всего ЦФО», — сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».