Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro
По плану импортозамещения государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (ГАУ ТО «ЦИТ») переводит ИТ-инфраструктуру на российское программное обеспечение. Одно из решений — ОС Astra Linux и служба каталога ALD Pro от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».
ГАУ ТО «ЦИТ» — подведомственное учреждение Министерства цифрового развития и связи Тульской области. Ключевые направления работы компании — информатизация органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений.
Использовать софт «Группы Астра» заказчики начали несколько лет назад. Отечественная операционная система на практике показала свою надежность, производительность и удобство. ОС Astra Linux — платформа, обеспечивающая повышенный уровень информационной безопасности. Сейчас, помимо нескольких тысяч экземпляров ОС Astra Linux, на рабочие места пользователей установлены почти 2000 клиентских лицензий на программный комплекс ALD Pro.
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«Решения “Группы Астра” успели себя хорошо зарекомендовать. ОС Astra Linux позволяет сотрудникам ОИВ и госучреждений в полном объеме выполнять свои обязанности. Переход на отечественно ПО помогает сделать инфраструктуру государственных информационных систем более надежной и безопасной. Мы продолжим выполнять задачи по импортозамещению программных решений в органах исполнительной власти Тульской области», — отметил Евгений Усачев, директор ГАУ ТО «ЦИТ».
«Тульская область исторически является одним из ключевых промышленных центров страны. Переходить на ОС Astra Linux организации этого региона начали в 2019 году, и за время нашего взаимодействия с Тульским «ЦИТом» удалось не только импортозаместить свыше 5000 рабочих мест — сейчас мы ведем работу по актуализации уже установленных версий. Мы благодарны заказчикам за доверие и обязательно продолжим сотрудничество, ведь наши совместные усилия в итоге благоприятно сказываются на развитии и импортозамещении всего ЦФО», — сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».