Индексная книга (каталог) CNews*
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Еремин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Еремин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Прадедов Сергей 5 3
|Лукашин Юрий 3 3
|Курило Андрей 39 3
|Марков Антон 13 3
|Маслов Олег 12 3
|Поихало Владимир 21 2
|Угольков Виталий 3 2
|Парасюк Михаил 2 2
|Самолысов Павел 2 2
|Жидков Олег 2 2
|Выборный Анатолий 5 2
|Иванов Михаил 116 2
|Кириллов Александр 30 2
|Середа Андрей 10 2
|Хренов Сергей 45 2
|Емелин Андрей 12 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Баранов Александр 18 2
|Луцкий Алексей 3 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Чаплыгин Роман 22 2
|Железняк Сергей 22 2
|Митрофанов Алексей 16 2
|Попенков Владимир 6 1
|Андрианов Михаил 9 1
|Капустина Евгения 5 1
|Кирьяков Дмитрий 2 1
|Шуйнов Дмитрий 2 1
|Шпонько Дмитрий 2 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Детистов Сергей 2 1
|Медведев Павел 5 1
|Воронецкий Сергей 1 1
|Голяк Сергей 1 1
|Чижиков Эдуард 4 1
|Насташкина Марина 1 1
|Николашин Александр 3 1
|Макаров Борис 2 1
|Галкина Дарья 1 1
|Васюков Алексей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 4
|Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.