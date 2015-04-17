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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197126
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Еремин Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
02.02.2012 «Московский кредитный банк»: изменения в составе высшего руководства 1
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Еремин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10627 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
АйТи 1516 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Ростелеком 10863 1
Yandex - Яндекс 9109 1
Microsoft Corporation 25699 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Intel Corporation 12777 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
HP Inc. 5872 1
Oracle Corporation 7057 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9470 1
Red Hat 1376 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Ростех - РТ-Информ 147 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Alfresco Software 156 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
VDEL 45 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 5
Внешпромбанк 13 3
Профит Банк КБ 4 3
Альфа-Банк 1965 3
Северсталь ПАО - Severstal 618 3
Транснефть 335 3
ФосАгро 172 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Тяжпромарматура НПО - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 2 1
Альба Альянс КБ 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2906 1
МКБ - Московский кредитный банк 650 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1499 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 1
АльфаСтрахование СГ 382 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 273 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 616 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 251 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 25 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 147 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5600 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 53 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Linux Foundation 196 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Eclipse Foundation 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5028 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6354 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5956 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4581 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9299 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2476 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 247 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12086 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1094 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2333 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 556 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 231 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12734 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4307 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1894 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1334 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8570 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 524 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 614 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1448 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  856 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Linux OS 11433 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 232 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Прадедов Сергей 5 3
Лукашин Юрий 3 3
Курило Андрей 39 3
Марков Антон 13 3
Маслов Олег 12 3
Поихало Владимир 21 2
Угольков Виталий 3 2
Парасюк Михаил 2 2
Самолысов Павел 2 2
Жидков Олег 2 2
Выборный Анатолий 5 2
Иванов Михаил 116 2
Кириллов Александр 30 2
Середа Андрей 10 2
Хренов Сергей 45 2
Емелин Андрей 12 2
Юсупов Ренат 125 2
Баранов Александр 18 2
Луцкий Алексей 3 2
Стуров Дмитрий 33 2
Чаплыгин Роман 22 2
Железняк Сергей 22 2
Митрофанов Алексей 16 2
Попенков Владимир 6 1
Андрианов Михаил 9 1
Капустина Евгения 5 1
Кирьяков Дмитрий 2 1
Шуйнов Дмитрий 2 1
Шпонько Дмитрий 2 1
Лысенко Сергей 8 1
Детистов Сергей 2 1
Медведев Павел 5 1
Воронецкий Сергей 1 1
Голяк Сергей 1 1
Чижиков Эдуард 4 1
Насташкина Марина 1 1
Николашин Александр 3 1
Макаров Борис 2 1
Галкина Дарья 1 1
Васюков Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 2
Европа Восточная 3137 2
Мальдивы - Мале 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 1
Казахстан - Республика 6006 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13763 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1070 1
Нидерланды 3725 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1388 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 943 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1761 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1368 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7478 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3126 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3837 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6452 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1821 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3071 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12211 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3104 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 512 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3027 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 4
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
День молодёжи - 27 июня 1072 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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