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Марков Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Марков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Середа Андрей 10 8
|Свириденко Алексей 18 7
|Марченкова Валентина 6 6
|Чалый Артём 6 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Жилин Вадим 9 5
|Савушкин Виктор 5 5
|Емельянов Марк 5 5
|Скородумов Анатолий 65 5
|Назаров Павел 5 4
|Августон Иван 15 4
|Маслов Олег 12 3
|Еремин Дмитрий 7 3
|Прадедов Сергей 5 3
|Лукашин Юрий 3 3
|Курило Андрей 39 3
|Володин Александр 14 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Железняк Сергей 22 2
|Митрофанов Алексей 16 2
|Угольков Виталий 3 2
|Парасюк Михаил 2 2
|Булгаков Сергей 3 2
|Самолысов Павел 2 2
|Жидков Олег 2 2
|Выборный Анатолий 5 2
|Иванов Михаил 116 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Кириллов Александр 30 2
|Хренов Сергей 47 2
|Емелин Андрей 13 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Ермаченков Алексей 14 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Баранов Александр 19 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Святенко Инна 10 1
|Ерин Андрей 22 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.