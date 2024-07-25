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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марков Антон

СОБЫТИЯ


25.07.2024 Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
05.06.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
29.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
17.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
11.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
25.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
13.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
22.09.2016 НТЦ «Вулкан» и Solar Security заключили партнерское соглашение 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Марков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 7
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 8 3
МегаФон 11102 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1273 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 163 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 549 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 14 1
Ростелеком 11109 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
Yandex - Яндекс 9479 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1733 1
Softline - Софтлайн 3844 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 839 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2409 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 393 1
Информзащита 951 1
Acronis - Акронис 492 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 137 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 631 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1602 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 622 1
X-Com - Икс ком 194 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
КСК Технологии 48 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 135 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 140 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
АйТи Бастион - IT Bastion 168 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Анкад - Ancud 50 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 208 7
Алеф-Банк 16 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
Интерпрогрессбанк 21 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 6
Глобэкс банк 47 6
Держава АКБ 44 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 217 5
Внешпромбанк 13 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 625 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
Профит Банк КБ 4 3
Альфа-Банк 1998 3
Северсталь ПАО - Severstal 644 3
Транснефть 338 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Совкомбанк ПАО 324 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
John Deere - Джон Дир 29 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Югра Банк 14 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фора Банк 86 1
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
Росэнергобанк 34 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 784 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4676 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  900 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 7
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 400 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5598 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6421 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3615 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 296 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5461 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4426 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13911 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2585 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6804 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6184 1
Управляемость - Manageability 2403 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 584 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4257 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3931 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 735 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7416 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5350 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 732 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4542 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6526 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1438 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 211 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1927 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 293 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 63 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 189 2
MasterCard MoneySend 44 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Т1 НОТА Купол 22 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 467 1
Середа Андрей 10 8
Свириденко Алексей 18 7
Марченкова Валентина 6 6
Чалый Артём 6 6
Алябьев Андрей 27 6
Жилин Вадим 9 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Скородумов Анатолий 65 5
Назаров Павел 5 4
Августон Иван 15 4
Маслов Олег 12 3
Еремин Дмитрий 7 3
Прадедов Сергей 5 3
Лукашин Юрий 3 3
Курило Андрей 39 3
Володин Александр 14 2
Стуров Дмитрий 33 2
Железняк Сергей 22 2
Митрофанов Алексей 16 2
Угольков Виталий 3 2
Парасюк Михаил 2 2
Булгаков Сергей 3 2
Самолысов Павел 2 2
Жидков Олег 2 2
Выборный Анатолий 5 2
Иванов Михаил 116 2
Бухтияров Андрей 18 2
Кириллов Александр 30 2
Хренов Сергей 47 2
Емелин Андрей 13 2
Юсупов Ренат 125 2
Ермаченков Алексей 14 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Баранов Александр 19 1
Луцкий Алексей 3 1
Чаплыгин Роман 22 1
Святенко Инна 10 1
Ерин Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1442 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8741 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3545 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4590 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 609 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1000 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1480 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3247 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8623 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3920 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7637 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9068 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1766 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11605 1
Миграция населения - Миграционные службы 454 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5914 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4124 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 324 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6674 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2450 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3254 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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