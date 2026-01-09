Получите все материалы CNews по ключевому слову
Булгаков Сергей
СОБЫТИЯ
|09.01.2026
|Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных 1
|25.04.2017
|Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
|13.04.2017
|Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
Булгаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5276 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
|Середа Андрей 10 2
|Марков Антон 13 2
|Алябьев Андрей 27 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Свириденко Алексей 18 2
|Чалый Артём 6 2
|Марченкова Валентина 6 2
|Назаров Павел 5 1
|Черкасов Александр 5 1
|Жилин Вадим 9 1
|Савушкин Виктор 5 1
|Емельянов Марк 5 1
|Войналович Олег 1 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 2
|Россия - РФ - Российская федерация 157542 2
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.