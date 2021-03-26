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Скородумов Анатолий


26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 1
21.11.2018 Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург» 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
24.01.2018 Positive Technologies повышает безопасность систем ДБО банка «Санкт-Петербург» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
19.07.2017 Solar Dozor обеспечил защиту банка «Санкт-Петербург» от внутренних угроз 1
17.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
11.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
25.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
13.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
10.03.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации 1
17.01.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
20.05.2016 Как меняется роль ИБ в финансовом секторе 2
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
15.02.2016 Банк «Санкт-Петербург» внедрил систему выявления мошеннических платежей в системе ДБО для юрлиц 1

Публикаций - 63, упоминаний - 69

Скородумов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
Microsoft Corporation 11127 9
VK - Mail.ru Group 2485 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Ланит ГК 1159 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Instabank - Инстабанк 12 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
IBM 3551 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Fortinet 287 4
Samsung Electronics 5702 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
АйТи 752 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
AppDynamics 30 1
Cisco Systems 2049 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
SAS Institute 596 1
Монитор безопасности 69 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Крок 1221 1
Schneider Electric 409 1
Skybox Security 19 1
Cinimex - Синимекс 160 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Программный продукт ГК 92 1
Газпромбанк - ГПБ 693 19
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 10
ВТБ Банк Москвы 372 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ВТБ24 583 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Медскан 12 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
Открытие ФК 538 7
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
Глобэкс банк 28 6
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 6
Башнефть ПАО АНК 90 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 5
Мегаполис ТК 89 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
Газпром нефть 382 4
Нэклис-Банк 15 4
Экономикс-Банк 7 4
Интерпрогрессбанк 20 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Металлинвестбанк 39 3
Эстет 9 3
Держава АКБ 15 3
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Лукойл-Информ 72 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 4
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 30
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
T2M - TTM - Time To Market - Время от начала разработки идеи до её конечной реализации 2 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Apple iPad mini 375 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Cisco Webex 107 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Atos AntiCOVID 2 1
Актив - Рутокен KeyBox 8 1
Четвернин Алексей 651 23
Алябьев Андрей 27 14
Горбатько Александр 90 13
Козлов Александр 54 11
Свириденко Алексей 18 10
Хрусталев Александр 31 10
Елистратов Николай 90 9
Воробьев Артем 14 9
Яшин Леонид 20 9
Скородумов Олег 17 9
Потёмкин Роман 20 8
Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 14 8
Сафронов Юрий 61 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Леоничев Алексей 14 8
Свердлов Михаил 29 8
Патрин Максим 31 8
Базалей Наталья 14 8
Чекель Павел 15 8
Мухин Максим 18 8
Кравченко Денис 24 8
Грибанов Юрий 24 8
Соколов Алексей 121 8
Палей Лев 31 8
Пашнин Роман 10 7
Смирнов Александр 44 7
Шалимов Александр 9 7
Демидов Сергей 50 7
Мехришвили Александр 11 7
Нестеров Алексей 79 7
Сычев Артем 48 7
Китляр Владимир 19 7
Клеев Владимир 9 7
Спиридонов Александр 35 7
Атанесов Саргис 13 7
Бокова Людмила 80 7
Контемиров Юрий 27 7
Дюгаев Евгений 12 6
Бугаев Леонид 11 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 50
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Республика Мордовия 388 7
Казахстан - Республика 2641 6
Россия - Ростовская область 864 5
Восточная Европа 1682 5
Россия - Челябинская область 659 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 3
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Apps4All 25 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 4
Gartner 2194 2
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 291 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
CNews APPWards 36 8
Права потребителей и качество обслуживания 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
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