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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скородумов Анатолий
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Публикаций - 63, упоминаний - 69
Скородумов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Алябьев Андрей 27 14
|Горбатько Александр 90 13
|Козлов Александр 54 11
|Свириденко Алексей 18 10
|Хрусталев Александр 31 10
|Елистратов Николай 90 9
|Воробьев Артем 14 9
|Яшин Леонид 20 9
|Скородумов Олег 17 9
|Потёмкин Роман 20 8
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Патрин Максим 31 8
|Базалей Наталья 14 8
|Чекель Павел 15 8
|Мухин Максим 18 8
|Кравченко Денис 24 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Соколов Алексей 121 8
|Палей Лев 31 8
|Пашнин Роман 10 7
|Смирнов Александр 44 7
|Шалимов Александр 9 7
|Демидов Сергей 50 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Нестеров Алексей 79 7
|Сычев Артем 48 7
|Китляр Владимир 19 7
|Клеев Владимир 9 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Бокова Людмила 80 7
|Контемиров Юрий 27 7
|Дюгаев Евгений 12 6
|Бугаев Леонид 11 6
|Apps4All 25 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 4
|Gartner 2194 2
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru