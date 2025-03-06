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Putty свободный клиент управления удаленными узлами


06.03.2025 Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1
25.07.2024 Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1
15.01.2019 В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip 1
06.04.2016 «Код безопасности» выпустил обновленную версию Secret Net LSP 1
21.03.2012 Банк «Санкт-Петербург» внедряет систему аутентификации и управления доступом на базе Indeed-Id 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
06.03.2008 Анонсирована новая версия свободного клиента WinSCP 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Putty и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 3
Yandex - Яндекс 7463 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
HackerOne 32 1
F-Secure 211 1
Google LLC 11849 1
Код Безопасности 626 1
Blender 38 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Tripwire 27 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Alfresco Software 146 1
Бином 24 1
ABP2B - АБП2Б 2 1
WSO2 16 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 71 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 530 1
Unsplash 855 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 2
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ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 462 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
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