«АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22

В современном бизнесе серверы и рабочие станции, как правило, располагаются за пределами офисной сети. Поэтому инструменты доступа к ним важны не только с точки зрения удобства использования, но и безопасности бизнеса. Компания «АБП2Б», отечественный разработчик решений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. Продукт станет отечественной заменой популярных зарубежных решений (PuTTY, Xshell, KiTTY, SecureCRT, SmarTTY, MobaXterm и др.), которые с первого января 2025 года нельзя будет использовать на объектах критической ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «АБП2Б».

В МС22 предусмотрены: поддержка ключевых протоколов: SSH, Mosh, SFTP, Telnet, RDP, VNC; использование базовых алгоритмов шифрования: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519; работа с терминалами xterm, xterm-256color, linux, rxvt-unicode, VT100, ansi, screen; набор различных функций, упрощающих работу администраторов на местах.

Решение уже совместимо с ключевыми ОС: Windows, macOS, Linux, «Астра», «РедОС», «Альт».

SSH/SFTP/RDP/VNC — это названия различных протоколов, через которые можно осуществлять взаимодействие с удаленной ИТ-инфраструктурой компании.

SSH (Secure Shell) — это протокол, обеспечивающий безопасное удаленное управление и передачу данных между устройствами. Он шифрует весь трафик между клиентом и сервером, что позволяет защитить информацию при передаче, в том числе, на удаленные сервера.

SFTP (SSH File Transfer Protocol) является вариацией данного протокола для работает для безопасной передачи файлов.

RDP (Remote Desktop Protocol) — это протокол, разработанный компанией Microsoft для удаленного управления рабочими станциями на Windows.

VNC (Virtual Network Computing) — это система удаленного доступа, которая предоставляет возможность управлять другим компьютером через сеть, независимо от операционной системы.

Использование SSH/SFTP/RDP/VNC-клиентов (или, как их еще называют, менеджеров соединений) в бизнесе, во-первых, обеспечивает безопасность данных, что критически важно для защиты коммерческой информации и персональных данных клиентов. А, во-вторых, удаленный доступ позволяет оперативно решать проблемы и управлять ресурсами компании, что повышает общую эффективность работы. Наконец, такие клиенты позволяют сотрудникам работать удаленно не подвергая дополнительной опасности конфиденциальность коммуникаций, что особенно актуально в условиях гибридных и удаленных режимов работы.

В заключение, выбор подходящего SSH, SFTP, RDP или VNC-клиента для бизнеса зависит от ваших конкретных потребностей и требований. Обратите внимание на безопасность, производительность и совместимость с вашими системами для обеспечения эффективной и безопасной работы.

Клиент предоставляют расширенные возможности для SSH и RDP подключений, которые превосходят стандартные терминалы и PuTTY. ПО предлагает удобный графический интерфейс, поддержку множества протоколов и вкладок, что облегчает управление несколькими сессиями одновременно.

Кроме того, МС22 включает в себя функции для автоматизации задач, такие как быстрые команды и автоматизированные сценарии, что делает работу с удаленными серверами и сетями более удобной.