В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет ав им сборное определение Marvin Attack (атака Марвина). Все существующие методы защиты от исходного варианта атаки они позволяют обходить. Злоумышленники в теории могут расшифровывать закодированную RSA информацию, подделывать цифровые подписи или даже расшифровывать целые сессии, записанные на уязвимом TSL-сервере. Суть метода заключается в том, что атакующий на основании разной реакции с

Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer нной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для выстраивания, автоматизации и измерения эффективности было выбрано решение sGRC на базе RSA Archer. «Амбициозные цели стратегии информационной безопасности в Росбанке могут быть реализованы благодаря интеграции систем и реинжинирингу процессов с помощью sGRC. Такая многомодульная

Взломан самый сложный в мире ключ шифрования Шифрование данных по угрозой Группе французских ученых во главе с Эммануэлем Томе (Emmanuel Thome) из Национального института исследований в информатике и автоматике удалось взломать ключ шифрования RSA-240 длиной 240 десятичных разрядов или 795 бит. Его называли сложнейшим в мире, считалось, что на его расшифровку требуется 35 млн вычислительных лет (core years). Эта же группа ученых суме

Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о назначении Джонатана Гилла на должность вице-президента в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки. В новой позиции Гилл будет отвеч

RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз Компания RSA, подразделение безопасности EMC, объявила о расширении функционала RSA NetWitness Suite за счёт добавления решений новых партнёров по разведке угроз. Решение RSA NetWitness Su

RSA представила семейство решений для выявления угроз NetWitness RSA, подразделение безопасности EMC, представило RSA NetWitness Suite – продвинутое решение для выявления угроз и оперативного реагирования, которое будет помогать службе безопасности обнаруживать и понимать весь спектр компрометаций, как ник

RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации Компания RSA, подразделение информационной безопасности EMC, объявила о появлении инновационных возможностей по аутентификации и управлению учетными данными в решении RSA Via. Эти новые функции п

RSA выяснила, сколько стоят данные пользователей на рынке киберпреступников Компания RSA, входящая в состав корпорации EMC, представила результаты исследования, посвященного расценкам пользовательских данных на рынке киберпреступников. По данным компании, с активным ростом числ

Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями Компания RSA — подразделение информационной безопасности EMC — объявила о выпуске новых функций RSA Archer Government, Risk and Compliance (GRC). Они оптимизируют пользовательские характеристики

Воровать ключи к шифрам RSA с ПК научились «с помощью хлебной лепешки» енного текста. Чтобы метод сработал, на компьютере жертвы для дешифровки сообщений должна использоваться популярная утилита GnuPG. Кроме того, текст должен быть закодирован одним из двух алгоритмов — RSA или ElGamal. Приемник, фиксирующий колебания электромагнитного поля, можно изготовить из деталей и устройств, которые легко купить в магазине. Исследователи предложили три варианта исполнен

RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт нуемо столкнется со значительным ростом мошенничества при платежах без карт (card-not-present, или CNP — операции по карте без ее физического присутствия, прим. CNews), говорится в заявлении компании RSA (подразделении по кибербезопасности компании EMC), поступившем в редакцию CNews. По подсчетам аналитической компании Aite Group, в 2014 г. этот вид мошенничества обойдется, например, банкам

RSA анонсировала новую версию Web Threat Detection для сквозного мониторинга веб-сессий Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила новую версию решения RSA Web Threat Detection, предназначенного для сквозного мониторинга веб-сессий на клиентоориентированных

RSA и Pivotal выпустили архитектуру безопасности с функцией аналитики Big Data Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске эталонной архитектуры Big Data for Security Analytics, созданной совместно с Pivotal. Новое решение позволит организациям повы

Ведущий мировой разработчик шифров снизил их надежность за взятку $10 млн от властей США Агентство национальной безопасности США заплатило $10 млн американскому разработчику технологий безопасности RSA Security для установки бэкдора в ее программное обеспечение, сообщает Reuters со ссылкой на очередной пакет документов, раскрытый бывшим системным администратором АНБ Эдвардом Сноуденом (Ed

Ключи к шифрам RSA взломаны по звуку работающего компьютера Троим исследователям из Института Вейцмана в Израиле удалось извлечь ключи алгоритма шифрования RSA после того, как они проанализировали шум, который компьютер издает во время работы. «Многие компьютеры во время своей работы издают высокочастотный шум, обусловленный вибрацией некоторых эл

Решение на базе технологий RSA повышает безопасность электронных каналов для клиентов «Сбербанка» «Сбербанк России» завершил первый в России крупный проект по внедрению автоматизированного решения по борьбе с интернет-мошенничеством (fraud-мониторингу), построенного на базе технологий компании RSA. Интегратором проекта стала компания «АМТ-Груп». Внедрение системы fraud-мониторинга стало очередным шагом в реализации комплексной стратегии «Сбербанка России» в области противодействия мо

RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила RSA Vulnerability Risk Management (VRM) — новое программное решение, призванное помочь организациям оптимизировать безопасност

EMC купила разработчика IAM-решений Aveksa veksa, разработчика IAM-решений (Identity and Access Management/управление идентификацией и доступом) для бизнеса. В соответствии с достигнутыми договоренностями Aveksa будет функционировать в рамках RSA, подразделения безопасности EMC, а её решения станут частью продуктовой линейки Identity Trust Management от RSA. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как ожидается, совместно

Новые решения RSA ускоряют реагирование на инциденты безопасности Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске трех новых программных решений, предназначенных для центров мониторинга безопасности (SOC) и недавно анонсированной платформы

EMC покупает разработчика технологий защиты от кибермошенничества на базе механизмов «Больших Данных» иты от интернет-мошенничества в режиме реального времени и технологий поведенческого анализа. По завершению сделки Silver Tail будет функционировать в рамках подразделения информационной безопасности RSA, сообщили CNews в EMC. Ожидается, что продукты Silver Tail дополнят решения RSA Identity Protection and Verification (IPV), а также в целом портфель корпоративных решений для обеспеч

RSA объединяет управление доступом и идентификацией в корпоративной и облачной инфраструктурах авторизация должна осуществляться из облака вне зависимости от местоположения пользователя. Поскольку идентификационная информация больше не ограничена пределами организации, а простирается в облако, RSA вводит серию решений по IAM, предназначенных помочь организациям расширить предоставление идентификационной информации и доступа на партнеров, потребителей и облачные приложения с обеспечен

Хакерская атака на Lockheed Martin может быть связана с утечкой данных RSA Подразделение RSA компании EMC, которое занимается созданием различных решений в области шифрования и защиты данных, начало усиление защиты своих клиентов, среди которых один из крупнейших в мире поставщиков

RSA представила новое средство многофакторной аутентификации для предприятий SMB Компания RSA, отделение безопасности компании EMC, представила новое решение аутентификации RSA Authentication Manager Express, отвечающее экономическим и эксплуатационным требованиям предприятий

UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision вщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и решения для защиты почты FortiMail с платформой enVision производства RSA – департамента продуктов безопасности компании EMC. Платформа RSA enVision – это продукт «три в одном», выполняющий 3 основные задачи: управление защищённостью сети и инцидентами без

RSA выпустила новое решение для комплексной защиты данных Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила новый программный продукт RSA Data Protection Manager, который обеспечивает широкие возможности защиты данных приложений, гово

Новый RSA Key Manager упростит работу с системами шифрования Компания RSA, специализирующаяся на разработке систем безопасности в составе корпорации EMC, объявила о расширении возможностей RSA Key Manager Suite (RKM) — корпоративной системы управления ключ

RSA предлагает бесплатные средства шифрования в рамках проекта RSA Share Компания RSA, подразделение систем безопасности в составе корпорации EMC, запустила проект RSA Share, призванный помочь разработчикам программного обеспечения защитить приложения от мошенничества

RSA SecurID 1100: карта-дисплей для защиты электронных транзакций Компания RSA, подразделение безопасности EMC, объявила о начале поставок гибкой карты-дисплея RSA SecurID 1100, которая представляет собой средство двухфакторной идентификации с помощью одноразов

RSA поможет эффективно управлять рисками ИБ: новые решения Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила ряд новых инициатив и решений, ориентированных на развитие платформы по управлению информационными рисками с учетом приоритетов бизне

Cisco и EMC расширяют сотрудничество на благо ИБ центры обработки данных (ЦОД). Обе компании планируют использовать сотрудничество для разработки интегрированных продуктов, услуг и передовых практик, опирающихся на ресурсы и технологии Cisco, EMC и RSA (подразделение ЕМС, отвечающее за решения для безопасности). Новые решения помогут заказчикам распознавать, защищать, отслеживать и использовать конфиденциальные данные, хранимые в центрах

Платформу RSA enVision выбрали более 1000 клиентов Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о том, что платформу RSA enVision, предназначенную для сбора, мониторинга, анализа информации и создания отчетов о событиях, связ

RSA: за три года выявлено более 55 тыс. сетевых атак Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, подвела итоги работы в области защиты пользователей за первые три квартала 2007 г. В целом, RSA отмечает рост числа финансовых онлайн-сдел

Разработчик RSA: качество криптографии будет ухудшаться Надежный криптостандарт RSA, используемый в бизнес-приложениях, однажды может не устоять перед хакерами. И причиной этому послужит не увеличение скорости работы компьютеров, а усложнение и закрытость архитектур соврем

RSA-защита становится эфемерной в приводит к появлению в них все большего количества невыявленных ошибок. Простейшая случайная или намеренно реализованная ошибка в архитектуре процессора практически обессмысливает применение на нем RSA-защиты вообще. В то же время выявить такую спецзакладку чрезвычайно трудно, если вообще возможно, в силу сложности архитектуры современного чипа. "Если спецслужбы обнаружат или скрытно внед

RSA поддержит мобильные платформы Symbian OS и UIQ ила приложение двухфакторной аутентификации SecurID Software Token 2.2 для смартфонов на базе Symbian OS и UIQ. Программное обеспечение позволяет использовать смартфоны как устройства аутентификации. RSA SecurID Software Token 2.2 предназначен для использования в системе RSA Authentication Manager. По мнению главы подразделения управления приложениями на открытых платформах Sony Eric

RSA анонсирует систему управления рисками ИБ для финансовых сервисов Компания RSA, ИБ-подразделение EMC, представила Information Risk Management - решение для управления рисками информационной безопасности для организаций, предоставляющих финансовые сервисы. Решение пред

RSA: фишерские атаки переходят на новый уровень Количество фишерских атак с участием промежуточного оператора (MITM) будет увеличиваться, утверждает RSA. Специалисты компании обнаружили в Сети ряд инструментов для организации атак такого типа, сообщил Computerweekly.com. До сих пор подставные сайты, которые использовались для кражи реквизит

RSA займется защитой конфиденциальных данных: покупка Tablus уальные алгоритмы распознавания данных разных типов. Аналитики считают, что продукты Talbus закроют недостающее звено в портфеле предложений EMC. Отметим, что Tablus – 35-е приобретение EMC с 2001 г. RSA была приобретена в июне 2006 г. и действует как филиал, полностью принадлежащий EMC. Tablus – частная компания со штатом 60 человек, основанная в 2002 г.

Президент RSA: в ИБ США наметились позитивные тенденции В сфере ИТ-безопасности США, включая национальную безопасность, прослеживаются положительные тенденции, утверждает президент RSA Артур Ковьелло (Arthur Coviello). Его можно назвать одним из самых «громких» специалистов в области защиты информации: он неоднократно призывал правительство и Департамент внутренней безопа