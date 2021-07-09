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RSA
Rivest, Shamir и Adleman
Криптографический алгоритм с открытым ключом


09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 1
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 2
09.12.2019 Взломан самый сложный в мире ключ шифрования 3
10.12.2018 «Гении дешифровки» из России оказались в сговоре с вымогателями-шифровальщиками 3
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
14.07.2017 Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса 1
05.07.2017 Новая Dell Technologies: привилегия непубличности для цифровой трансформации 1
29.06.2017 «Доктор Веб» представил инструкцию для пострадавших от Trojan.Encoder.12544 1
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях 1
09.09.2016 Dell и EMC завершили слияние: на рынке заработала новая частная ИТ-компания 1
05.09.2016 Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA 1
08.08.2016 RSA представила семейство решений для выявления угроз NetWitness 1
11.05.2016 Dell Technologies станет единым брендом для нового семейства бизнес-структур Dell и EMC 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения 1
16.03.2016 Google Play в России официально стал монополией 1
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента 1
04.02.2016 Раскрыты актуальные цены на кражу банковских данных и «угон» аккаунтов в соцсетях 1
25.01.2016 RSA выяснила, сколько стоят данные пользователей на рынке киберпреступников 1
01.12.2015 Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями 2
13.07.2015 Kingmax совместно с Go-Trust представила карту памяти с поддержкой шифрования 1
22.06.2015 Воровать ключи к шифрам RSA с ПК научились «с помощью хлебной лепешки» 1
28.11.2014 Потери мировой экономики от киберпреступлений выросли в 1,5 раза за 2013 г. 1
09.09.2014 RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт 3
05.08.2014 RSA анонсировала новую версию Web Threat Detection для сквозного мониторинга веб-сессий 2
01.08.2014 Интернет-банкинг в России переходит в стадию качественного развития 1
24.07.2014 Рынок мультифакторной аутентификации к 2020 г. будет приносить почти $11 млрд. 1
23.12.2013 Ведущий мировой разработчик шифров снизил их надежность за взятку $10 млн от властей США 1
20.12.2013 Ключи к шифрам RSA взломаны по звуку работающего компьютера 2
13.11.2013 RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности 3
07.08.2013 Более половины банков недовольны качеством управления ИБ-рисками 1
30.07.2013 Почти 70% ИТ-специалистов считают социальную инженерию самой серьезной угрозой безопасности при работе служб поддержки 1
11.07.2013 TeamViewer расширил возможности удаленной поддержки для мобильных устройств 1
02.07.2013 Как и чем наполнить ECM 1
23.05.2013 Как сделать госуслуги доступнее? Вклад "Саперион" 1
29.03.2013 Главная угроза: комплексные таргетированные атаки 1

Публикаций - 63, упоминаний - 82

RSA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Dell Technologies 133 4
IBM 3554 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
SAP SE 3218 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Google LLC 7168 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Jive Software 19 2
QRate - КуРэйт 2 1
Dr.Shifro 1 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Lenovo EMC - Iomega 45 1
RSA Security 15 1
OpenText 160 1
Merlion - Мерлион 275 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Check Point Software Technologies 447 1
SEC Consult Services 931 1
Квант-Телеком 6 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Intel Corporation 4198 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сконтел 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Flash 479 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
ElGamal encryption - Схема Эль-Гамаля - криптосистема с открытым ключом 1 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
Java - Язык программирования 1179 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
OpenText eDOCS 2 2
OpenText Content Server 4 2
Aladdin eToken Management System 71 2
OpenText Documentum 191 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Oracle Siebel CRM 166 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Apple macOS 930 2
Aladdin JaCarta 147 2
Microsoft Windows 854 1
Sony Playstation Network 124 1
Linux OS 4272 1
Apple Mac 1460 1
Актив - Рутокен SCR 6 1
RSA NetWitness Suite 2 1
Актив - Рутокен ЭЦП NFC 6 1
Linux - Debian GNU 273 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
Актив - Рутокен Плагин 10 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
C++ - Язык программирования 284 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 32 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 64 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Corning Gorilla Glass 496 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
OpenVPN 31 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Галушкин Олег 168 1
Котельников Владимир 1 1
Adleman Leonard - Адельман Леонард 1 1
Thome Emmanuel - Томе Эммануэль 1 1
Шамир Ади 3 1
Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
Merkle Ralph C. - Меркл Ральф 1 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Чигвинцев Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа 3781 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Япония 2808 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Курская область 341 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Израиль 724 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Индия - Республика 2181 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Вторая мировая война 268 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
NYT - The New York Times 510 1
CNews Analytics 1991 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767228, в очереди разбора - 670913.
Создано именных указателей - 46354.
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