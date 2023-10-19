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RSA Rivest, Shamir и Adleman Криптографический алгоритм с открытым ключом

СОБЫТИЯ

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19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет

ав им сборное определение Marvin Attack (атака Марвина). Все существующие методы защиты от исходного варианта атаки они позволяют обходить. Злоумышленники в теории могут расшифровывать закодированную RSA информацию, подделывать цифровые подписи или даже расшифровывать целые сессии, записанные на уязвимом TSL-сервере. Суть метода заключается в том, что атакующий на основании разной реакции с
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

нной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для выстраивания, автоматизации и измерения эффективности было выбрано решение sGRC на базе RSA Archer. «Амбициозные цели стратегии информационной безопасности в Росбанке могут быть реализованы благодаря интеграции систем и реинжинирингу процессов с помощью sGRC. Такая многомодульная

09.12.2019 Взломан самый сложный в мире ключ шифрования

Шифрование данных по угрозой Группе французских ученых во главе с Эммануэлем Томе (Emmanuel Thome) из Национального института исследований в информатике и автоматике удалось взломать ключ шифрования RSA-240 длиной 240 десятичных разрядов или 795 бит. Его называли сложнейшим в мире, считалось, что на его расшифровку требуется 35 млн вычислительных лет (core years). Эта же группа ученых суме
05.09.2016 Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о назначении Джонатана Гилла на должность вице-президента в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки. В новой позиции Гилл будет отвеч
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз

Компания RSA, подразделение безопасности EMC, объявила о расширении функционала RSA NetWitness Suite за счёт добавления решений новых партнёров по разведке угроз. Решение RSA NetWitness Su
08.08.2016 RSA представила семейство решений для выявления угроз NetWitness

RSA, подразделение безопасности EMC, представило RSA NetWitness Suite – продвинутое решение для выявления угроз и оперативного реагирования, которое будет помогать службе безопасности обнаруживать и понимать весь спектр компрометаций, как ник
24.03.2016 RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации

Компания RSA, подразделение информационной безопасности EMC, объявила о появлении инновационных возможностей по аутентификации и управлению учетными данными в решении RSA Via. Эти новые функции п
25.01.2016 RSA выяснила, сколько стоят данные пользователей на рынке киберпреступников

Компания RSA, входящая в состав корпорации EMC, представила результаты исследования, посвященного расценкам пользовательских данных на рынке киберпреступников. По данным компании, с активным ростом числ
01.12.2015 Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями

Компания RSA — подразделение информационной безопасности EMC — объявила о выпуске новых функций RSA Archer Government, Risk and Compliance (GRC). Они оптимизируют пользовательские характеристики

22.06.2015 Воровать ключи к шифрам RSA с ПК научились «с помощью хлебной лепешки»

енного текста. Чтобы метод сработал, на компьютере жертвы для дешифровки сообщений должна использоваться популярная утилита GnuPG. Кроме того, текст должен быть закодирован одним из двух алгоритмов — RSA или ElGamal. Приемник, фиксирующий колебания электромагнитного поля, можно изготовить из деталей и устройств, которые легко купить в магазине. Исследователи предложили три варианта исполнен
09.09.2014 RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт

нуемо столкнется со значительным ростом мошенничества при платежах без карт (card-not-present, или CNP — операции по карте без ее физического присутствия, прим. CNews), говорится в заявлении компании RSA (подразделении по кибербезопасности компании EMC), поступившем в редакцию CNews. По подсчетам аналитической компании Aite Group, в 2014 г. этот вид мошенничества обойдется, например, банкам
05.08.2014 RSA анонсировала новую версию Web Threat Detection для сквозного мониторинга веб-сессий

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила новую версию решения RSA Web Threat Detection, предназначенного для сквозного мониторинга веб-сессий на клиентоориентированных
27.02.2014 RSA и Pivotal выпустили архитектуру безопасности с функцией аналитики Big Data

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске эталонной архитектуры Big Data for Security Analytics, созданной совместно с Pivotal. Новое решение позволит организациям повы
23.12.2013 Ведущий мировой разработчик шифров снизил их надежность за взятку $10 млн от властей США

Агентство национальной безопасности США заплатило $10 млн американскому разработчику технологий безопасности RSA Security для установки бэкдора в ее программное обеспечение, сообщает Reuters со ссылкой на очередной пакет документов, раскрытый бывшим системным администратором АНБ Эдвардом Сноуденом (Ed
20.12.2013 Ключи к шифрам RSA взломаны по звуку работающего компьютера

Троим исследователям из Института Вейцмана в Израиле удалось извлечь ключи алгоритма шифрования RSA после того, как они проанализировали шум, который компьютер издает во время работы. «Многие компьютеры во время своей работы издают высокочастотный шум, обусловленный вибрацией некоторых эл
20.11.2013 Решение на базе технологий RSA повышает безопасность электронных каналов для клиентов «Сбербанка»

«Сбербанк России» завершил первый в России крупный проект по внедрению автоматизированного решения по борьбе с интернет-мошенничеством (fraud-мониторингу), построенного на базе технологий компании RSA. Интегратором проекта стала компания «АМТ-Груп». Внедрение системы fraud-мониторинга стало очередным шагом в реализации комплексной стратегии «Сбербанка России» в области противодействия мо
13.11.2013 RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила RSA Vulnerability Risk Management (VRM) — новое программное решение, призванное помочь организациям оптимизировать безопасност
09.07.2013 EMC купила разработчика IAM-решений Aveksa

veksa, разработчика IAM-решений (Identity and Access Management/управление идентификацией и доступом) для бизнеса. В соответствии с достигнутыми договоренностями Aveksa будет функционировать в рамках RSA, подразделения безопасности EMC, а её решения станут частью продуктовой линейки Identity Trust Management от RSA. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как ожидается, совместно

01.03.2013 Новые решения RSA ускоряют реагирование на инциденты безопасности

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске трех новых программных решений, предназначенных для центров мониторинга безопасности (SOC) и недавно анонсированной платформы

13.11.2012 EMC покупает разработчика технологий защиты от кибермошенничества на базе механизмов «Больших Данных»

иты от интернет-мошенничества в режиме реального времени и технологий поведенческого анализа. По завершению сделки Silver Tail будет функционировать в рамках подразделения информационной безопасности RSA, сообщили CNews в EMC. Ожидается, что продукты Silver Tail дополнят решения RSA Identity Protection and Verification (IPV), а также в целом портфель корпоративных решений для обеспеч
27.09.2012 RSA объединяет управление доступом и идентификацией в корпоративной и облачной инфраструктурах

авторизация должна осуществляться из облака вне зависимости от местоположения пользователя. Поскольку идентификационная информация больше не ограничена пределами организации, а простирается в облако, RSA вводит серию решений по IAM, предназначенных помочь организациям расширить предоставление идентификационной информации и доступа на партнеров, потребителей и облачные приложения с обеспечен
03.06.2011 Хакерская атака на Lockheed Martin может быть связана с утечкой данных RSA

Подразделение RSA компании EMC, которое занимается созданием различных решений в области шифрования и защиты данных, начало усиление защиты своих клиентов, среди которых один из крупнейших в мире поставщиков
03.02.2011 RSA представила новое средство многофакторной аутентификации для предприятий SMB

Компания RSA, отделение безопасности компании EMC, представила новое решение аутентификации RSA Authentication Manager Express, отвечающее экономическим и эксплуатационным требованиям предприятий
13.11.2010 UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision

вщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и решения для защиты почты FortiMail с платформой enVision производства RSA – департамента продуктов безопасности компании EMC. Платформа RSA enVision – это продукт «три в одном», выполняющий 3 основные задачи: управление защищённостью сети и инцидентами без
03.11.2010 RSA выпустила новое решение для комплексной защиты данных

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила новый программный продукт RSA Data Protection Manager, который обеспечивает широкие возможности защиты данных приложений, гово
20.05.2009 Новый RSA Key Manager упростит работу с системами шифрования

Компания RSA, специализирующаяся на разработке систем безопасности в составе корпорации EMC, объявила о расширении возможностей RSA Key Manager Suite (RKM) — корпоративной системы управления ключ
29.04.2009 RSA предлагает бесплатные средства шифрования в рамках проекта RSA Share

Компания RSA, подразделение систем безопасности в составе корпорации EMC, запустила проект RSA Share, призванный помочь разработчикам программного обеспечения защитить приложения от мошенничества
25.06.2008 RSA SecurID 1100: карта-дисплей для защиты электронных транзакций

Компания RSA, подразделение безопасности EMC, объявила о начале поставок гибкой карты-дисплея RSA SecurID 1100, которая представляет собой средство двухфакторной идентификации с помощью одноразов
22.04.2008 RSA поможет эффективно управлять рисками ИБ: новые решения

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила ряд новых инициатив и решений, ориентированных на развитие платформы по управлению информационными рисками с учетом приоритетов бизне
08.04.2008 Cisco и EMC расширяют сотрудничество на благо ИБ

центры обработки данных (ЦОД). Обе компании планируют использовать сотрудничество для разработки интегрированных продуктов, услуг и передовых практик, опирающихся на ресурсы и технологии Cisco, EMC и RSA (подразделение ЕМС, отвечающее за решения для безопасности). Новые решения помогут заказчикам распознавать, защищать, отслеживать и использовать конфиденциальные данные, хранимые в центрах

27.02.2008 Платформу RSA enVision выбрали более 1000 клиентов

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о том, что платформу RSA enVision, предназначенную для сбора, мониторинга, анализа информации и создания отчетов о событиях, связ
23.11.2007 RSA: за три года выявлено более 55 тыс. сетевых атак

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, подвела итоги работы в области защиты пользователей за первые три квартала 2007 г. В целом, RSA отмечает рост числа финансовых онлайн-сдел
21.11.2007 Разработчик RSA: качество криптографии будет ухудшаться

Надежный криптостандарт RSA, используемый в бизнес-приложениях, однажды может не устоять перед хакерами. И причиной этому послужит не увеличение скорости работы компьютеров, а усложнение и закрытость архитектур соврем
20.11.2007 RSA-защита становится эфемерной

в приводит к появлению в них все большего количества невыявленных ошибок. Простейшая случайная или намеренно реализованная ошибка в архитектуре процессора практически обессмысливает применение на нем RSA-защиты вообще. В то же время выявить такую спецзакладку чрезвычайно трудно, если вообще возможно, в силу сложности архитектуры современного чипа. "Если спецслужбы обнаружат или скрытно внед
23.10.2007 RSA поддержит мобильные платформы Symbian OS и UIQ

ила приложение двухфакторной аутентификации SecurID Software Token 2.2 для смартфонов на базе Symbian OS и UIQ. Программное обеспечение позволяет использовать смартфоны как устройства аутентификации. RSA SecurID Software Token 2.2 предназначен для использования в системе RSA Authentication Manager. По мнению главы подразделения управления приложениями на открытых платформах Sony Eric
04.10.2007 RSA анонсирует систему управления рисками ИБ для финансовых сервисов

Компания RSA, ИБ-подразделение EMC, представила Information Risk Management - решение для управления рисками информационной безопасности для организаций, предоставляющих финансовые сервисы. Решение пред
16.08.2007 RSA: фишерские атаки переходят на новый уровень

Количество фишерских атак с участием промежуточного оператора (MITM) будет увеличиваться, утверждает RSA. Специалисты компании обнаружили в Сети ряд инструментов для организации атак такого типа, сообщил Computerweekly.com. До сих пор подставные сайты, которые использовались для кражи реквизит
10.08.2007 RSA займется защитой конфиденциальных данных: покупка Tablus

уальные алгоритмы распознавания данных разных типов. Аналитики считают, что продукты Talbus закроют недостающее звено в портфеле предложений EMC. Отметим, что Tablus – 35-е приобретение EMC с 2001 г. RSA была приобретена в июне 2006 г. и действует как филиал, полностью принадлежащий EMC. Tablus – частная компания со штатом 60 человек, основанная в 2002 г.
30.05.2007 Президент RSA: в ИБ США наметились позитивные тенденции

В сфере ИТ-безопасности США, включая национальную безопасность, прослеживаются положительные тенденции, утверждает президент RSA Артур Ковьелло (Arthur Coviello). Его можно назвать одним из самых «громких» специалистов в области защиты информации: он неоднократно призывал правительство и Департамент внутренней безопа
28.05.2007 Криптостандарт RSA теряет стойкость

Записанное в двоичной системе, такое число содержит 1017 бит. Разложение 1017-битного числа на множители поставило вопрос о возможной необходимости увеличения использующегося 1024-битного шифрования RSA до 2048-битного. Более подробная информация о новом достижении математиков будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Публикаций - 377, упоминаний - 384

RSA и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 71
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 52
Microsoft Corporation 25775 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Broadcom - VMware 2610 21
Google LLC 12688 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Check Point Software Technologies 829 17
Cisco Systems 5372 16
Dr.Web - Доктор Веб 1294 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 14
Intel Corporation 12811 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 12
SAP SE 5601 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Oracle Corporation 7074 10
Forcepoint - Websense 140 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 9
Sony 6739 9
Trend Micro 651 9
Aladdin Software Security R.D. 118 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростелеком 10948 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Открытые технологии 732 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Информзащита 941 6
Fortinet 452 6
Citrix Systems 868 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Dropbox 527 6
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 5
2domains 4 5
Virtustream 14 5
Dell Technologies Secureworks 45 5
9594 5
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Lockheed Martin 777 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
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Рапида НКО - платежные система 145 3
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Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Связной ГК 1401 3
Альфа-Банк 1979 3
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SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
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Белый Ветер 365 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Геометрия НПО 165 2
Седьмой Континент 65 2
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 33
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Microsoft Windows 16882 44
Linux OS 11533 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
Google Android 15243 18
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 18
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Apple iOS 8583 15
Apple macOS 2419 12
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
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Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 8
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PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
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Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
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2Test Профишкаф 1 5
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 5
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Google - Gmail 1021 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 32 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 4
Shamir Adi - Шамир Ади 12 11
Coviello Arthur - Ковьелло Артур - Coviello Art - Ковьелло Арт 8 8
Гостев Александр 84 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Adleman Leonard - Адельман Леонард 7 4
Саркисов Сергей 13 4
Tucci Joe - Туччи Джо 26 4
Чигвинцев Александр 3 3
Макаров Станислав 118 3
Лебедев Анатолий 8 3
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 3
de Branges Louis - де Бранже Луис 5 3
Kaliski Burt - Калиски Барт 3 3
Curry Sam - Карри Сэм 10 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Зайцев Михаил 345 3
Федоров Алексей 142 3
Дергилёв Никита 44 2
Веселов Александр 10 2
Фомичев Андрей 74 2
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Лавров Виталий 22 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Трачук Аркадий 18 2
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 2
Занин Виталий 23 2
Телятников Алексей 21 2
Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 2
Стятюгин Роман 44 2
Ференец Вадим 29 2
Чернобыльская Анна 8 2
Клоков Андрей 5 2
Крячков Антон 20 2
Постоюк Екатерина 7 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Гонебный Игорь 8 2
Волчков Алексей 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Европа 24964 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Япония 13807 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Израиль 2856 10
Ближний Восток 3154 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Африка - Африканский регион 3641 8
США - Калифорния 4829 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Индия - Bharat 5869 6
Европа Восточная 3138 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Америка - Американский регион 2206 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
США - Массачусетс 517 4
Канада 5081 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Нидерланды 3746 4
Филиппины - Республика 599 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Казахстан - Республика 6048 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Польша - Республика 2031 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 48
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 11
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
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Английский язык 7030 8
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
РусКрипто 26 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Photokina 60 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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