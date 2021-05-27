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27.05.2021 Компания «Актив» предоставила в открытый доступ решение для удаленной работы «Рутокен VPN» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 1
22.07.2020 «Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом 1
08.04.2020 Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами 1
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон» 1
24.03.2020 «Актив» предложил решение для безопасной удаленной работы сотрудников 1
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 1
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 1
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
04.04.2019 «Актив» выпустил новые аутентификаторы «Рутокен» 1
29.10.2018 «Аладдин Р.Д.» и «Ред софт» протестировали JaCarta и «Ред ОС 7.1 Муром» на совместимость 1
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров 1
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 1
26.06.2018 «Актив» представил программый продукт «Рутокен логон», позволяющий решить проблему «слабых» паролей 2
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО 1
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 1
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 1
24.11.2016 Gemalto обеспечит поставщиков доверительных услуг соответствием требованиям eIDAS 2
07.11.2016 В QBIS.Online реализована подпись объектов и электронных документов 1
17.05.2016 Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне 1
25.02.2016 Выпущен первый ПК на процессорах «Байкал» 1
16.12.2015 Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных 1
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах 5
21.10.2015 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost 3
17.06.2015 «Сервионика» и «Пауэр Секьюрити» предложат решения в области криптобезопасности 1
25.03.2015 Создана российская система управления средствами двухфакторной аутентификации 1
17.02.2015 «Аванпост» обновил программный комплекс Avanpost до версии 4.1 1
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
15.12.2014 «Аладдин Р.Д.» выпустил два новых программных решения для обеспечения ИБ 1
12.12.2014 В ЮАР выдано уже более миллиона е-паспортов 1
17.11.2014 Как защитить электронную подпись в мобильном телефоне 5
17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке» 1
05.06.2014 Вышел Avanpost версии 4.0 1
26.05.2014 HID Global представила основные тренды в области защиты данных, облачных приложений и доступа в помещения 1
04.02.2014 ПК Avanpost 3.0 стал одним из ключевых элементов комплексной системы ИБ АИС «Налог-3» 1
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite 1

Публикаций - 69, упоминаний - 109

PKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 11
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 6
Avanpost - Аванпост 92 6
Microsoft Corporation 11143 5
Google LLC 7168 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Такснет - Taxnet 4 1
Инфосистемы Джет 675 1
IBM 3554 1
Lenovo Group 1641 1
Код Безопасности 365 1
Yandex - Яндекс 4101 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Крипто-ПРО 200 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
LastPass 15 1
GitHub 412 1
Ланит ГК 1160 1
Oracle Corporation 3360 1
3770 1
Facebook 3767 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 13
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Website - Вебсайт 118 1
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 1 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Flash 479 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
USB Type-C - USB-C 901 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Microsoft Windows 10 6670 11
Aladdin JaCarta 147 9
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 8
Aladdin JaCarta PKI 74 8
Linux OS 4272 7
Aladdin JaCarta PRO 21 7
Apple iOS 5742 6
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 5
Avanpost Web SSO 9 5
Java - Язык программирования 1179 5
Google Android 10751 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Aladdin JaCarta LT 23 4
КриптоПро СКЗИ CSP 96 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Windows 854 3
Aladdin eToken Management System 71 3
Aladdin JaCarta SecurLogon 5 2
Apple macOS 930 2
Ред ОС 239 2
Avanpost IDM Access System 20 2
Red Hat RPM - Package Manager 61 2
Актив - Рутокен логон 2 2
Актив - Рутокен U2F 1 1
Microsoft Office 2007 100 1
Актив - Рутокен OTP 1 1
Актив - Рутокен KeyBox 8 1
Indeed AirKey Enterprise 2 1
Актив - Рутокен VPN 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager 6 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Gemalto LinqUs Mobile ID 1 1
Aladdin Secret Disk 33 1
Aladdin JaCarta АРМ УЦ 2 1
Workflow Core 1 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Avanpost Workflow 3 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Рустамов Рустам 169 2
Храмцовская Наталья 38 2
Санин Александр 13 1
Сабанов Алексей 16 1
Лазарев Алексей 3 1
Жиронкин Ярослав 2 1
Шалимов Сергей 2 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Казахстан - Республика 2646 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Япония 2808 1
Восточная Европа 1688 1
Европа 3781 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
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