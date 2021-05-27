Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PKI
Public Key Infrastructure
ИОК
Инфраструктура открытых ключей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 109
PKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 11
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 6
|Avanpost - Аванпост 92 6
|Microsoft Corporation 11143 5
|Google LLC 7168 2
|Ред Софт - Red Soft 246 2
|Такснет - Taxnet 4 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|IBM 3554 1
|Lenovo Group 1641 1
|Код Безопасности 365 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|iTeco - Ай-Теко 720 1
|Крипто-ПРО 200 1
|DiState - ДиСтэйт 6 1
|LastPass 15 1
|GitHub 412 1
|Ланит ГК 1160 1
|Oracle Corporation 3360 1
|1С 3770 1
|Facebook 3767 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Рустамов Рустам 169 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Санин Александр 13 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Лазарев Алексей 3 1
|Жиронкин Ярослав 2 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Самойленко Максим 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru