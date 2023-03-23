Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5

Компании «ИнфоТеКС» и «Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» .

ViPNet PKI Client — универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых ключей, основными функциями которого являются генерация ключей ЭП, формирование и проверка ЭП, шифрование данных, а также организация защищенных TLS-соединений. ViPNet PKI Client поддерживает популярные операционные системы Windows, Linux, мобильные ОС Android и iOS.

Активные USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной подписи, формируют электронную подпись на самом устройстве. Устройства обладают сертификатами ФСБ России и ФСТЭК России и являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ. Токен и смарт-карта «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 имеют бесконтактный интерфейс (NFC), позволяющий подписывать документы на смартфонах и планшетах, в том числе на устройствах Apple iPhone. Смарт-карты и USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC могут работать без интернет-соединения или мобильной связи, дополнительные источники питания также не требуются.

При использовании электронной подписи с применением «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC высокий уровень безопасности обеспечивается за счет ее формирования непосредственно «на борту» устройства и использования неизвлекаемых ключей ЭП, которые не покидают пределов устройства и не подлежат копированию в оперативную память компьютера или смартфона. Технология NFC, лежащая в основе продуктов Р«Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, обеспечивает работу устройств, а также организует быстрый процесс подписания.

Токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 позволяют пользователям приложений и сервисов быстро, безопасно и в любом удобном месте, имея под рукой только смартфон, подписывать электронные документы. Подпись выполняется бесконтактным способом на мобильных устройствах под управлением операционной системы iOS. Совместимость ViPNet PKI Client iOS 1.5 с «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC расширяет возможности пользователей, работающих с квалифицированной электронной подписью на устройствах Apple iPhone.

«Для нашей компании всегда важно выпускать на рынок решения, которые делают работу пользователей проще и комфортнее, при этом сохраняя максимальную безопасность личных секретов, которые пользователи доверили хранить устройствам «Рутокен ЭЦП» 3.0. С помощью устройств Рутокен можно надежно обезопасить личную электронную подпись и сосредоточиться на профильных задачах и развитии бизнеса. Благодаря интеграции с «ИнфоТеКС», нашим давним партнёром, с которым нас связывают десятилетия совместной работы и череда успешных совместных проектов, мы предлагаем нашим клиентам комплексный подход к вопросу комфортного и безопасного подписания документов личной электронной подписью «на бегу» с мобильных устройств», — отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив».

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«В конце прошлого года мы провели тестирование и подтвердили корректность совместной работы целого ряда продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен», теперь этот список дополнен ViPNet PKI Client iOS. Совместно с Компанией «Актив» мы стараемся своевременно развивать функциональность, обеспечивать совместимость и регулярно расширять номенклатуру наших продуктов, поддерживая высокий уровень доверия наших пользователей, которые получают надежную и быструю работу комплексных решений, предназначенных для защиты информационных ресурсов», — сказал Николай Смирнов, директор по продуктам компании «ИнфоТеКС».

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в девяти городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.