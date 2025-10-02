Получите все материалы CNews по ключевому слову
Смирнов Николай
УПОМИНАНИЯ
Смирнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Анфимов Павел 54 5
|Безруков Валерий 10 2
|Рябый Илья 20 2
|Зинкевич Сергей 64 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Касперская Наталья 299 1
|Талдыкина Наталья 47 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Резник Владислав 13 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Савлюк Вячеслав 15 1
|Новиков Олег 9 1
|Хотимский Сергей 8 1
|Ливадный Павел 1 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Смирнов Денис 24 1
|Коробов Илья 7 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Акульшин Артем 1 1
|Конин Александр 3 1
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
|Сидоров Александр 18 1
|Пичугин Иван 36 1
|Пискарев Максим 6 1
|Forrester Research 827 2
|Gartner - Гартнер 3593 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 75 1
|IDC - International Data Corporation 4934 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
