Смирнов Николай


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 В России внедряют роботизированные тренажёры для обучения студентов 1
04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России 1
29.08.2024 «ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10 1
28.08.2024 Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G 1
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP 1
05.03.2024 «Ростелеком» сделает систему водоснабжения в уральском шахтерском поселке «цифровой» 1
05.02.2024 Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
05.02.2024 Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
18.12.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3 1
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» 1
20.09.2023 Выпущена сертифицированная версия ViPNet OSSL с поддержкой ОС «Аврора» 1
24.03.2023 МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера 1
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5  1
21.12.2022 Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet 1
Интернет вещей в России 2021 1
31.01.2022 Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet 1
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA 1
30.09.2021 Николай Смирнов -

Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны

 1
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 1
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 1
22.04.2021 «Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
06.05.2020 «Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред 1
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack 1
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 1
30.09.2016 Россия: более 60% компаний развивают направление корпоративной мобильности 1
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива» 1
03.07.2012 Владислав Резник стал председателем «Национального Платежного Совета» 1
24.04.2012 MasterCard и «Золотая Корона» договорились о выпуске кобейджинговых карт в России 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Смирнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 483 18
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 323 7
Hystax - Хайстекс 16 3
МегаФон 9648 3
Broadcom - VMware 2448 2
Amazon Inc - Amazon.com 3091 2
ЦФТ Золотая Корона 360 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 841 1
Крок - Croc 1793 1
Mirantis - Мирантис 36 1
АйТи 1423 1
InfoWatch - Инфовотч 1067 1
Microsoft Corporation 25077 1
SAP SE 5395 1
IBM - International Business Machines Corp 9512 1
VideoMost - ВидеоМост 277 1
HP Inc. 5728 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Spirit DSP - Спирит Корп 473 1
Atlex - Окей-Телеком 6 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 55 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 35 1
АйТи Бизнес 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Apple Inc 12462 1
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Nginx - Энджайникс 183 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 466 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
Ростелеком 10144 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2299 1
Арсенал-Технология 2 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 248 1
Digt - Цифровые технологии 14 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 184 1
Нижегородский водоканал 10 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1899 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Visa International 1965 1
Совкомбанк ПАО 278 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 153 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 8
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 527 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4666 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 426 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6865 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 6
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 922 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3070 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4374 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 996 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6054 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10233 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 4
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 283 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 377 4
OpenStack 521 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 420 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2316 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6550 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2520 3
Умные платформы 1820 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 17
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 177 7
Google Android 14512 6
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 6
InfoTeCS - ViPNet Client 92 5
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 5
Linux OS 10676 4
Microsoft Windows 16160 4
Apple iOS 8145 4
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 170 2
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 44 2
Broadcom - VMware vSphere 586 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 2
Microsoft Azure 1443 1
Актив - Рутокен S RF 27 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 14 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 1
Apple macOS 2192 1
Microsoft Teams - MS Teams 599 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 323 1
Broadcom - VMware Site Recovery 17 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 31 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 57 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 131 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 1
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 26 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 337 1
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 6 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 49 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Актив - Рутокен Guardant 63 1
InfoTeCS - ViPNet OSSL 4 1
Анфимов Павел 54 5
Безруков Валерий 10 2
Рябый Илья 20 2
Зинкевич Сергей 64 1
Горелов Дмитрий 61 1
Касперская Наталья 299 1
Талдыкина Наталья 47 1
Яппаров Тагир 103 1
Резник Владислав 13 1
Свириденко Андрей 98 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Савлюк Вячеслав 15 1
Новиков Олег 9 1
Хотимский Сергей 8 1
Ливадный Павел 1 1
Ракович Дмитрий 8 1
Бурчилина Наталья 3 1
Смирнов Денис 24 1
Коробов Илья 7 1
Саватюгин Алексей 4 1
Акульшин Артем 1 1
Конин Александр 3 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Сидоров Александр 18 1
Пичугин Иван 36 1
Пискарев Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 1
Европа Юго-Восточная 61 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 882 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 1
Россия - УФО - Свердловская область 1680 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 1
Россия - УФО - Свердловская область - Буланаш 4 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3720 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 3
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 200 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1034 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2684 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2945 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 2
Аренда 2551 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4249 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 360 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 387 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1392 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2339 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 619 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4277 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2036 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2610 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6442 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5514 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 341 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 989 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4356 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
Forrester Research 827 2
Gartner - Гартнер 3593 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 75 1
IDC - International Data Corporation 4934 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
