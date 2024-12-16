Ракович Дмитрий
Ракович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 223 2
|Колесников Андрей 85 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Ежов Василий 42 1
|Жуков Андрей 5 1
|Новиков Олег 9 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Жестеров Максим 2 1
|Исаев Иван 2 1
|Фионов Степан 2 1
|Смирнов Николай 29 1
|Колесников Максим 24 1
|Новиков Денис 19 1
|Стенюшкин Артем 4 1
|Бекларян Армен 1 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Шадаев Максут 1009 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|IoT Analytics 4 1
|VMR - Verified Market Research 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Fortune Business Insights 15 1
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