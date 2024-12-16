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Ракович Дмитрий



16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
Интернет вещей в России 2021 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
26.09.2021 Дмитрий Ракович -

Мы работаем над улучшением носимого устройства, которое отвечает за безопасность человека

 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ракович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 4
МегаФон 8805 2
Samsung Electronics 10255 1
SAP SE 5279 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Intel Corporation 12197 1
8213 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
McKinsey & Company Int 248 1
TeamViewer 119 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Ланит Интеграция 190 1
Navigine 18 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Цифра ГК 2426 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
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Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Boeing 1009 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 411 1
Coca-Cola Company 254 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Нижегородский водоканал 10 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
ОТиПБ - Умная каска 46 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 40 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Statista 229 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
TeamViewer Assist AR 3 1
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 3 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
FreePik 981 1
Шпак Василий 223 2
Колесников Андрей 85 1
Меркулов Сергей 32 1
Ежов Василий 42 1
Жуков Андрей 5 1
Новиков Олег 9 1
Бурчилина Наталья 3 1
Бакуменко Андрей 2 1
Жестеров Максим 2 1
Исаев Иван 2 1
Фионов Степан 2 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Сингапур - Республика 1849 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Китай - Тайвань 3984 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
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Экономический эффект 1067 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
IoT Analytics 4 1
VMR - Verified Market Research 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Fortune Business Insights 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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