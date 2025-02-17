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СалютДевайсы Элпитех

СалютДевайсы - Элпитех


17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 1
05.04.2024 В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими 2
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
01.02.2024 «Аквариус» за месяц внес в Реестр отечественного «железа» десятки плат для чипов Intel и AMD 1
27.12.2023 Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз 1
08.12.2023 Выпущен первый ПАК на российских процессорах «Байкал» и ПО «Ивановна» 2
06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 2
14.02.2023 Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 1
19.01.2023 Сбежав из Сбербанка, SberDevices начала выпускать планшеты и ноутбуки 3
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» 4
09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах 6
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству 1
12.04.2022 «Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал» 2
20.12.2021 Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда 1
16.12.2021 Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники 3
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 4
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2

Публикаций - 22, упоминаний - 42

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 12
Т-Платформы - T-Platforms 395 8
Edelweiss - Эдельвейс 58 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 4
Meta Platforms - Facebook 4444 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 104 3
Intel Corporation 12216 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1054 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Merlion iRU - Деловой офис 308 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 2
Цифровые активы 122 2
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 2
Digt - Цифровые технологии 11 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 2
Dannie Group - Gaodi - Гаоди Рус 6 2
AMD - Advanced Micro Devices 4245 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
РС групп - Life Tech 6 2
Ред Софт - Red Soft 719 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SAS Institute 974 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Qtech - Кьютэк 172 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Чип и Дип 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 1
Superjob - Суперджоб 527 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Kama Flow - КФ Венчурс 12 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
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Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
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