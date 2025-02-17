СалютДевайсы Элпитех
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
|Грищенков Александр 16 9
|Опанасенко Всеволод 133 8
|Болотская Мария 5 5
|Алифанов Кирилл 69 4
|Пахоменкова Зинаида 5 4
|Копосов Максим 61 2
|Опанасенко Евгения 4 2
|Линева Ольга 2 2
|Дорошенко Елена 3 2
|Мурашов Александр 4 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Шпак Василий 225 2
|Титов Борис 54 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Богданов Виталий 12 1
|Едокимов Андрей 1 1
|Гитин Олег 1 1
|Евлампиев Роман 1 1
|Пашнин Александр 2 1
|Корнев Александр 6 1
|Иванов Геннадий 4 1
|Власов Вадим 2 1
|Пилипчук Александр 16 1
|Лежнин Сергей 1 1
|Боярков Федор 22 1
|Карпова Дарья 2 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Иванов Александр 101 1
|Делицын Леонид 128 1
|Горшенин Максим 36 1
|Степанов Владимир 76 1
|Покровский Иван 118 1
|Волков Евгений 4 1
|Капустин Святослав 2 1
|Болховитин Владислав 1 1
|Адамян Эдуард 2 1
|Драгомиров Игорь 2 1
|Квашенкина Ольга 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1887 4
|Forbes - Форбс 827 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1002 1
|РИА Новости 922 1
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