«Аквариус» за месяц внес в Реестр отечественного «железа» десятки плат для чипов Intel и AMD

В российском реестре «железа» Минпромторга появилось более полусотни отечественных плат «Аквариуса» на Intel и AMD. Все они попали в реестр в конце декабря 2023 г. Эксперты считают, что производители часто пытаются попасть в реестр со своей продукцией под конец года, так как в следующем году требования по включению в реестр становятся жестче.



Десятки новых российских плат

Как выяснил CNews, реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга пополнился десятками новых плат от «Аквариуса». Более шести десятков плат в разной модификации оказались в реестре в декабре 2023 г.

Например, были добавлены 18 материнских плат «Аквариуса» для компьютеров и серверов на AMD и Intel. В реестре в декабре 2023 г. оказалось еще не менее 50 плат этого производителя, включая платы расширения и соединительные платы для серверов и систем хранения данных (СХД), платы модуля хранения встроенного ПО и т.д.

В сравнении с другими производителями плат это немалое количество, присутствующих в реестре Минпромторга. Например, у «Рикор электроникс» в реестре 30 различных плат, у «Крафтвэй» — чуть более 20, у «Бештау» — 17, семь у «РДВ технолоджи» и т.д.

Собеседник CNews на рынке электроники считает, что многие производители стараются успеть попасть в реестр под конец года. Это обусловлено тем, что требования к вносимым изделиям растут от года к году и баллов для включения в реестр требуется все больше.



Переделы и российские процессоры

«Для всех плат мы самостоятельно разрабатываем схемотехнику и топологию, делаем тестирование, прошиваем встроенные микропроцессоры, — рассказал CNews представитель “Аквариуса”. — Для некоторых плат используются отечественные печатные платы (текстолит), но не для всех».

Фото: ФРП Реестр Минпромторга пополнился десятком новых плат всего за месяц

Сейчас плат «Аквариуса» на отечественных процессорах в реестре Минпромторга нет. Хотя таковые в принципе имеются (платы на российских процессорах «Байкал» компании «Элпитех» и «Новый ай ти проект»: платы первого уровня, набравшие по 110 баллов). За российский процессор дается 50 баллов. Платы «Аквариуса» набрали от 22 до 60 баллов.

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Представитель «Аквариуса» отметил, что сейчас компания сотрудничает «со всеми ведущими российскими разработчиками и производителями чипов и другой ЭКБ по модели менторства» (делятся экспертизой, компетенциями и т.д.).

Планы по объемам выпуска плат в 2024 г. в «Аквариусе» раскрывать не готовы. Объемы производства и внесения новых изделий в реестр в компании объясняют мощностями двух заводов, на которых работают почти 3 тыс. человек.

Объемы производства

В целом не удивительно, что реестр пополнился немалым количеством новых плат. В июне 2023 г. стало известно о том, что «Аквариус» нарастил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза. Новая линия потребовала 460-миллионных вложений. Из них 366,5 млн руб. компании в виде займа выдал Фонд развития промышленности.

Линии в Шуе способны производства около 1,2 млн плат ежегодно, отмечал президент группы «Аквариус» Владимир Степанов. По словам Степанова, свои платы компания использует для серийной сборки не только планшетов, но и ПК, моноблоков, ноутбуков, смартфонов и серверов.