«Аквариус» за месяц внес в Реестр отечественного «железа» десятки плат для чипов Intel и AMD
В
российском реестре «железа» Минпромторга появилось более полусотни отечественных
плат «Аквариуса» на Intel и AMD. Все они попали в реестр в конце декабря 2023 г. Эксперты считают, что производители часто пытаются попасть в реестр со своей продукцией под конец года, так как в следующем году требования по включению в реестр становятся жестче.
Десятки новых российских плат
Как выяснил CNews, реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга пополнился десятками новых плат от «Аквариуса». Более шести десятков плат в разной модификации оказались в реестре в декабре 2023 г.
Например, были добавлены 18 материнских плат «Аквариуса» для компьютеров и серверов на AMD и Intel. В реестре в декабре 2023 г. оказалось еще не менее 50 плат этого производителя, включая платы расширения и соединительные платы для серверов и систем хранения данных (СХД), платы модуля хранения встроенного ПО и т.д.
В сравнении с другими производителями плат это немалое количество, присутствующих в реестре Минпромторга. Например, у «Рикор электроникс» в реестре 30 различных плат, у «Крафтвэй» — чуть более 20, у «Бештау» — 17, семь у «РДВ технолоджи» и т.д.
Собеседник CNews на рынке электроники считает, что многие производители стараются успеть попасть в реестр под конец года. Это обусловлено тем, что требования к вносимым изделиям растут от года к году и баллов для включения в реестр требуется все больше.
Переделы и российские процессоры
«Для всех плат мы самостоятельно разрабатываем схемотехнику и топологию, делаем тестирование, прошиваем встроенные микропроцессоры, — рассказал CNews представитель “Аквариуса”. — Для некоторых плат используются отечественные печатные платы (текстолит), но не для всех».
Сейчас плат «Аквариуса» на отечественных процессорах в реестре Минпромторга нет. Хотя таковые в принципе имеются (платы на российских процессорах «Байкал» компании «Элпитех» и «Новый ай ти проект»: платы первого уровня, набравшие по 110 баллов). За российский процессор дается 50 баллов. Платы «Аквариуса» набрали от 22 до 60 баллов.
Представитель «Аквариуса» отметил, что сейчас компания сотрудничает «со всеми ведущими российскими разработчиками и производителями чипов и другой ЭКБ по модели менторства» (делятся экспертизой, компетенциями и т.д.).
Планы по объемам выпуска плат в 2024 г. в «Аквариусе» раскрывать не готовы. Объемы производства и внесения новых изделий в реестр в компании объясняют мощностями двух заводов, на которых работают почти 3 тыс. человек.
Объемы производства
В целом не удивительно, что реестр пополнился немалым количеством новых плат. В июне 2023 г. стало известно о том, что «Аквариус» нарастил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза. Новая линия потребовала 460-миллионных вложений. Из них 366,5 млн руб. компании в виде займа выдал Фонд развития промышленности.
Линии в Шуе способны производства около 1,2 млн плат ежегодно, отмечал президент группы «Аквариус» Владимир Степанов. По словам Степанова, свои платы компания использует для серийной сборки не только планшетов, но и ПК, моноблоков, ноутбуков, смартфонов и серверов.