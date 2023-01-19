Сбежав из Сбербанка, SberDevices начала выпускать планшеты и ноутбуки

Разработчик пользовательских устройств SberDevices подал документы для поставки электроники в страны ЕАЭС. Представители ИТ-рынка отмечают, что планшеты компании уже были поставлены в Сбербанк для тестирования и последующего вывода на внешний рынок.

Ноутбуки и планшеты Sber

Разработчик умных пользовательских устройств SberDevices оформил документы на поставки планшетов и ноутбуков в страны Евразийского экономического союза (входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные реестра для поставки в ЕАЭС.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что Сбербанк продал «Салютдевайсы» (бренд SberDevices). Хотя официальное название компании на ее сайте осталось — SberDevices.

Согласно данным Единого реестра сертификатов соответствия, 16 января 2023 г. компания «Салютдевайсы» (бренд SberDevices) задекларировала планшеты под маркой Tab. В сентябре 2022 г. ею были зарегистрированы ноутбуки и ПК. В декабре SberDevices также зарегистрировала сертификаты на серверы Centrum, программно-аппаратные комплексы (ПАК) SmartRack и др. вычислительную технику, следует из данных реестра.

SberDevices занимается разработкой пользовательских сервисов и умных устройств. Среди них — виртуальные ассистенты (семейство «Салют»), телевизоры, смарт-дисплеи, медиаколонки, умные лампочки и пр. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка SberDevices составила 1,5 млрд руб. с приростом этого показателя на 263% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом достиг 2,7 млрд руб.

Где выпускаются устройства

Задекларированные «Салютдевайсами» устройства выпускаются на различных площадках в КНР, следует из документов реестра. Производителем планшетов числится Shenzhen iNet Mobile Internet Technology. Она, как отмечает издание, в 2019–2020 гг. выпускала планшеты для «Аквариуса», а в 2022 г. — ноутбуки Inferit (Softline).

SberDevices может выйти с планшетами и ПК на внешний рынок

В документах числится и другая производственная площадка устройств — московский адрес, совпадающий с юридическим адресом «Салютдевайсов» и адресом головного офиса Сбербанка.

Для кого устройства

Как рассказали изданию представители компании, компьютеры SberDevices собираются в пилотном режиме для собственных нужд. По данным источника издания, SberDevices в конце 2022 г. поставила Сбербанку нескольких тысяч планшетов. По его словам, устройства тестируются и в дальнейшем будут использованы в банковских отделениях. «Впоследствии это позволит "Салютдевайсам" расширить линейку устройств, поставляемых в открытый рынок», — отметил он.

По мнению представителя F+ tech (головная структура «Марвел дистрибуции»), обычные потребители чаще выбирают устройства известных брендов. Чтобы пользоваться спросом в сегменте B2C, планшеты и компьютеры от SberDevices должны оправдывать ожидания клиентов. Эксперт считает, что в данном случае перспективнее продвигать устройства бизнесу или госструктурам.

Владелец SberDevices

Как стало известно CNews в январе 2023 г., Сбербанк продал свои доли в разработчике SberDevices. Представители компании не уточнили, кто стал покупателем ИТ-актива. Первоначальное юрлицо ООО «Сбердевайсы» официально входило в группу Сбербанка через ООО «Цифровые активы» и ее материнскую структуру ООО «Цифровые технологии». В конце апреля 2022 г. данные об учредителях ООО «Сбердевайсы» из ЕГРЮЛ были скрыты.

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В середине июля 2022 г. ООО «Сбердевайсы» было переименовано в ООО «Салютдевайсы», хотя официальное название компании на ее сайте осталось (и оставалось на день публикации данного материала) SberDevices. Тогда на это обратил внимание «Коммерсант» и представители банка сообщили изданию, что переименование не несло в себе какого-нибудь скрытого смысла — это лишь смена юрлица в связи с немного изменившейся стратегией развития компании.

С такой трактовкой не согласились собеседники издания на рынке. Они предположили, что причина переименования кроется в международных санкциях. По словам источников издания, SberDevices «фактически потеряли возможность закупать в нужном объеме зарубежные ИТ-решения».

Приобретение разработчика «железа» на «Байкалах»

В январе 2023 г. CNews также выяснил, что SberDevices приобрели компанию «Элпитех», российского разработчика «железа» на отечественных процессорах. Информацию об этом можно обнаружить в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 29 декабря 2022 г. ООО «Салютдевайсы» стало владеть 100% долей в ООО «Элпитех». Гендиректор у компании остался прежний — основатель организации Александр Грищенков.

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Сообщить CNews параметры сделки Грищенков тогда отказался. Представители SberDevices в разговоре с редакцией отметили, что компания активно развивает направление собственной бытовой электроники, в линейке которой уже есть умные телевизоры с «Салют ТВ», медиаприставка SberBox и устройства умного дома. «Приобретение компании “Элпитех” позволит нам усилить развитие собственной линейки корпоративного оборудования», — добавили они.