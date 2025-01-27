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Digt Цифровые технологии



27.01.2025 Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет 1
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 1
22.08.2024 568 российских сервисов для автоматизации недвижимости собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP 2
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 1
19.01.2023 Сбежав из Сбербанка, SberDevices начала выпускать планшеты и ноутбуки 1
09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах 1
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1
16.08.2022 Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов 1
23.10.2006 SETonline оптимизирует торговые операции 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Digt и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 3
Цифровые активы 119 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
СалютДевайсы - Элпитех 21 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 1
Е-Флопс - E-Flops 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
Yandex - Яндекс 7353 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
8222 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
МКД 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 3
Умные платформы 1685 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7093 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4487 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6229 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1825 2
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3987 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1988 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 3
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 5 3
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
Google Android 14004 2
Apple iOS 7813 2
Linux OS 9957 2
Microsoft Windows 15668 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2890 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - SberPortal 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 1
Сбер - Okko спорт 3 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 1
Цифровые технологии (Trusted) - Trusted TLS 4 1
Цифровые технологии (Trusted) - Trusted Java 6 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 17 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Red Hat WildFly - Keycloak 31 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Сидоров Александр 17 2
Грищенков Александр 16 2
Лукьянов Александр 42 2
Абрамзон Михаил 1 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Болотская Мария 5 1
Щеглов Петр 54 1
Дорошенко Елена 3 1
Смирнов Николай 29 1
Козак Николай 162 1
Кальметов Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
Казахстан - Республика 5530 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 943 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8641 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Аудит - аудиторский услуги 2663 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1864 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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