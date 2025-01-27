Digt Цифровые технологии
Digt и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Александр 17 2
|Грищенков Александр 16 2
|Лукьянов Александр 42 2
|Абрамзон Михаил 1 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Болотская Мария 5 1
|Щеглов Петр 54 1
|Дорошенко Елена 3 1
|Смирнов Николай 29 1
|Козак Николай 162 1
|Кальметов Игорь 12 1
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