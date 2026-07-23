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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дорошенко Елена

СОБЫТИЯ


23.07.2026 «Е-Флопс» и «АМДтехнологи» создали суперкомпьютер для решения ИИ-задач 1
28.06.2024 Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов 1
09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дорошенко Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Е-Флопс - E-Flops 8 3
СалютДевайсы - Элпитех 41 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 2
АМДтехнологии 33 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 334 2
Edelweiss - Эдельвейс 71 2
Digt - Цифровые технологии 15 1
Рамтроника 5 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 433 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 700 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1077 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 801 1
Nvidia Corp 3984 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 1
Чип и Дип 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10283 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1646 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3892 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 988 2
DDR - Double data rate 3077 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10573 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1653 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5088 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4585 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6436 1
Микрофон - Microphone 2803 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1066 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14740 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1229 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3267 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7880 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1188 1
Blade-server - Блейд-сервер 231 1
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PS/2 - компьютерный порт 111 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 42 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 169 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1330 1
LVDS - low-voltage differential signaling - Низковольтная дифференциальная передача сигналов 47 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1392 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1835 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2871 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 2
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Сохань Максим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 261 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3990 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8048 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 286 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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