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Blade-server Блейд-сервер

Blade-server - Блейд-сервер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2010 IBM анонсирует новые блейд-серверы Power7, ПО и услуги для сокращения ИТ-затрат

Корпорация IBM пополнила свою линейку систем 2010 г. новыми серверами, программным обеспечением и услугами, разработанными с целью сократить рост ИТ-затрат. Новые предложения IBM включают: блейд-серверы Power7, спроектированные на основе технологической концепции систем, оптимизированных для поддержки рабочих нагрузок; новое системное ПО, которое способно сократить сроки разверты
21.07.2009 «Т-Платформы» оснастила блейд-серверы 6-ядерными процессорами AMD Opteron

Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых процессоров AMD позволило увеличить вычислительную плотность и мощность серверов: теперь шасси высотой всего 5U вмещает до 120 ядер и обладает про
17.03.2009 Cisco вышла на рынок серверов

Мировой бренд сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco выходит на новый рынок. Вчера, 16 марта, компания представила свои первые блейд-серверы, намереваясь составить конкуренцию в новом для себя сегменте таким гигантам, как IBM и Hewlett-Packard. Руководство компании имеет достаточно большие амбиции. Занимаясь производст
19.09.2008 ОС Solaris установили на блейд-серверы Dell

Merlion Projects, системный интегратор, специализирующийся на внедрении инфраструктурных ИТ-решений, сообщила о том, что была произведена промышленная установка операционной системы Solaris 10 х86 на блейд-серверы Dell PE M600 и Dell PE M605 в новом шасси М1000е с процессором Intel. Это первый подобный случай в практике Dell EMEA. Проект реализован в рамках модернизации центра обработки дан
01.09.2008 HP поставила миллионный блейд-сервер

г. рост на 45%. Томас Мейер, вице-президент подразделения Systems Research, IDC EMEA, отметил, что «блейд-серверы уверенно заняли свое место в центрах обработки данных. Руководители ИТ-подразде
17.01.2008 IBM представила решение на базе blade-технологий для розничной торговли

Корпорация IBM сообщила, что ее платформа blade-серверов BladeCenter S прошла сертификацию на совместимость с базовой интеграционной ин
12.12.2007 Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России

амых мощных научно-образовательных вычислительных центров мира. Основу суперкомпьютера МГУ составят blade-системы собственной разработки российской компании «Т-Платформы». Строительство нового

19.06.2007 «Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК

рынка электроэнергии Кубани. В рамках проекта будет построен консолидированный ЦОД с использованием blade-серверов HP BladeSystem c-Class. «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского кр
05.06.2007 Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy

Новый blade-модуль Primergy BX620 S4 является продолжателем линейки blade-серверов Primergy. Он основан на современном четырехъядерном процессоре Intel Xeon сери
21.02.2007 Blade Network Technologies и NetXen создали решение для Blade-серверов

оторой состояла в создании первого в отрасли решения для поддержки сетевых соединений 10 Ethernet в blade-серверах. Основная цель открытого сообщества Blade.org состоит в создании решений, осно
02.02.2007 «Московский Залоговый Банк» перевел приложения на blade-серверы Helios

ации и модернизации своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта банк переносит ключевые приложения на blade-серверы Helios. При этом выбор аппаратной платформы продиктован совокупностью множества
30.07.2001 Nexcom создал серверы высокой плотности (High Density Blade Servers)

щий очень мало тепла, позволяют значительно повысить надежность и снизить затраты на электроэнергию. По данным компании Nexcom, HiServer с процессором VIA C3 800 МГц может сократить энергопотребление блейд-сервера до отметки ниже 30 ватт.Компания Nexcom, имеющая сертификацию ISO-9001, проектирует и производит компьютеры с одной материнской платой, строенные контроллеры CompactPCI, а также с

Публикаций - 231, упоминаний - 273

Blade-server и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 74
Intel Corporation 12811 66
HP Inc. 5883 65
Microsoft Corporation 25775 34
Dell EMC 5180 29
Oracle Corporation 7074 29
Broadcom - VMware 2610 26
Fujitsu 2105 22
HP - Hewlett-Packard 3662 22
SAP SE 5601 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Cisco Systems 5372 18
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
SAS Institute 1082 15
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
Hitachi - Хитачи 1501 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Крок - Croc 1964 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Huawei 4677 8
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
9594 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Supermicro 135 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Citrix Systems 868 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
АйТи 1519 6
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 6
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 6
Samsung Electronics 11065 5
Ростелеком 10948 5
Lenovo Group 2447 5
Check Point Software Technologies 829 5
Nvidia Corp 4002 5
Открытые технологии 732 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Momentus Space 29 3
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Чайка - российская сеть частных медицинских клиник 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
EPIC Telecom Invest 212 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Самараэнерго 19 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
МЗБ - Московский Залоговый Банк 6 1
Таатта АБ 11 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Лизинг - РБ Лизинг 3 1
МЗК Экспорт - Международная зерновая компания - Витерра Рус 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 91
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 86
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 27
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 18
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 17
DDR - Double data rate 3083 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 13
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 13
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 13
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 48
Intel x86 - архитектура процессора 2151 39
Linux OS 11533 32
HPE ProLiant 409 29
IBM System eServer BladeCenter 118 24
Microsoft Windows 16882 19
Intel Itanium 649 16
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 16
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 13
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 13
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 13
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 12
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 11
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 11
HPE Integrity - серия серверов 141 11
Apple iPhone 6 4861 10
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 10
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Intel Xeon E 197 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 8
Microsoft Windows Server 2008 483 8
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
IBM DB2 396 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 6
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 6
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 5
Юсупов Ренат 125 7
Абрамов Сергей 76 5
Пенязь Дмитрий 22 4
Fowler John - Фаулер Джон 22 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 3
Елагин Вячеслав 14 3
Городничий Виктор 8 3
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 2
Журавлев Вячеслав 2 2
Копылов Максим 2 2
Alasti Ali - Аласти Али 4 2
Слепцов Игорь 4 2
Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 2
Путин Владимир 3454 2
Скачков Юрий 52 2
Светлаков Александр 5 2
Пономарев Андрей 27 2
Фокин Николай 19 2
Изумрудов Олег 41 2
Щепилов Евгений 36 2
Члек Сергей 27 2
Урусов Виктор 157 2
Кравцов Алексей 35 2
Мякишева Марина 84 2
Филимонов Сергей 46 2
Макаров Иван 33 2
Зезюлинский Николай 23 2
Лукьянов Сергей 17 2
Беляев Леонид 14 2
Слинько Владимир 6 2
Вересов Андрей 5 2
Панфилова Мария 1 1
Ленская Алла 2 1
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 1
Скрипцова Оксана 1 1
Перова Елена 1 1
Аниканов Алексей 1 1
Садыков Руслан 2 1
Пахоменко Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Европа 24964 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа Восточная 3138 10
Япония 13807 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Нидерланды 3746 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5870 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Аренда 2687 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Мировой рынок серверов 27 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ZDnet 663 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nikkei Communications 21 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Silicon 494 2
Defensetech 47 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Electronista 166 1
Открытые системы ИД 176 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews Северо-Запад 24 1
Intelligent Enterprise 27 1
IDC - International Data Corporation 4975 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Gartner - Гартнер 3658 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Forrester Research 834 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
IDC EMEA 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Fortune Global 1000 51 1
IMS Research 31 1
Illuminata 13 1
РАН - Российская академия наук 2122 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Международный женский день - 8 марта 418 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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