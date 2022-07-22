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Blade-server Блейд-сервер

Blade-server - Блейд-сервер


Центры обработки данных 2022 1
22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

 5
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
29.03.2021 В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД 1
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 1
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки 1
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
07.02.2018 Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 1
28.04.2017 Huawei и Intel расширяют сотрудничество в области суперкомпьютерных технолоuий 1
25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 1
31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP 1
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат» 1
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 1
19.04.2016 «Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников 1
01.04.2016 Lenovo предложила новые серверы, обновленное ПО и набор эталонных архитектур 1
01.04.2016 Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy на базе процессоров Intel Xeon E5 v4 1
14.03.2016 «Почта России» сэкономила на компьютерах 2,6 миллиарда 1
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели 1
14.12.2015 HPE OneView: как управлять настройками дата-центра одним кликом 1
07.12.2015 Как оборудование Huawei обеспечивает высокую надежность корпоративных ИТ-систем 1
20.10.2015 Setec начал производить оборудование для корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
25.03.2015 «Рикор» и «Альт Линукс» представили блейд-сервер на базе ARM и ALT Linux 1
09.02.2015 Fujitsu представила новые модели в линейке бизнес-ориентированных серверов Primergy 1
04.02.2015 «Росатом» закупает американское ПО и «железо» на сотни миллионов рублей 1
28.11.2014 Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате 1
29.10.2014 HP построила ЦОД и частное «облако» для «Метрекс» 2
30.09.2014 Сделка между IBM и Lenovo получила одобрение 1
07.08.2014 «Автотрейдинг» выбрал платформу eCloud для развертывания Microsoft Dynamics AX 1
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки 1
28.05.2014 «Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС 1
03.04.2014 «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft 1
20.02.2014 Softline оптимизировала ИТ-инфраструктуру РАМН 1
16.12.2013 Николай Фокин - Миф о небезопасности облаков начинает развеиваться 1
02.12.2013 «Клиники Чайка»: облачная инфраструктура и аутсорсинг от Cloud4Y 1
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1
14.11.2013 Федеральное казначейство закупит ИТ-оборудование и ПО на 590 млн руб. 1
31.10.2013 Oracle анонсировала новые системы Sun Server X4 на платформе x86 1

Публикаций - 226, упоминаний - 268
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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