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Blade-server Блейд-сервер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.04.2010
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IBM анонсирует новые блейд-серверы Power7, ПО и услуги для сокращения ИТ-затрат
Корпорация IBM пополнила свою линейку систем 2010 г. новыми серверами, программным обеспечением и услугами, разработанными с целью сократить рост ИТ-затрат. Новые предложения IBM включают: блейд-серверы Power7, спроектированные на основе технологической концепции систем, оптимизированных для поддержки рабочих нагрузок; новое системное ПО, которое способно сократить сроки разверты
|21.07.2009
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«Т-Платформы» оснастила блейд-серверы 6-ядерными процессорами AMD Opteron
Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых процессоров AMD позволило увеличить вычислительную плотность и мощность серверов: теперь шасси высотой всего 5U вмещает до 120 ядер и обладает про
|17.03.2009
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Cisco вышла на рынок серверов
Мировой бренд сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco выходит на новый рынок. Вчера, 16 марта, компания представила свои первые блейд-серверы, намереваясь составить конкуренцию в новом для себя сегменте таким гигантам, как IBM и Hewlett-Packard. Руководство компании имеет достаточно большие амбиции. Занимаясь производст
|19.09.2008
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ОС Solaris установили на блейд-серверы Dell
Merlion Projects, системный интегратор, специализирующийся на внедрении инфраструктурных ИТ-решений, сообщила о том, что была произведена промышленная установка операционной системы Solaris 10 х86 на блейд-серверы Dell PE M600 и Dell PE M605 в новом шасси М1000е с процессором Intel. Это первый подобный случай в практике Dell EMEA. Проект реализован в рамках модернизации центра обработки дан
|01.09.2008
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HP поставила миллионный блейд-сервер
г. рост на 45%. Томас Мейер, вице-президент подразделения Systems Research, IDC EMEA, отметил, что «блейд-серверы уверенно заняли свое место в центрах обработки данных. Руководители ИТ-подразде
|17.01.2008
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IBM представила решение на базе blade-технологий для розничной торговли
Корпорация IBM сообщила, что ее платформа blade-серверов BladeCenter S прошла сертификацию на совместимость с базовой интеграционной ин
|12.12.2007
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Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России
амых мощных научно-образовательных вычислительных центров мира. Основу суперкомпьютера МГУ составят blade-системы собственной разработки российской компании «Т-Платформы». Строительство нового
|19.06.2007
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«Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК
рынка электроэнергии Кубани. В рамках проекта будет построен консолидированный ЦОД с использованием blade-серверов HP BladeSystem c-Class. «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского кр
|05.06.2007
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Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy
Новый blade-модуль Primergy BX620 S4 является продолжателем линейки blade-серверов Primergy. Он основан на современном четырехъядерном процессоре Intel Xeon сери
|21.02.2007
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Blade Network Technologies и NetXen создали решение для Blade-серверов
оторой состояла в создании первого в отрасли решения для поддержки сетевых соединений 10 Ethernet в blade-серверах. Основная цель открытого сообщества Blade.org состоит в создании решений, осно
|02.02.2007
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«Московский Залоговый Банк» перевел приложения на blade-серверы Helios
ации и модернизации своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта банк переносит ключевые приложения на blade-серверы Helios. При этом выбор аппаратной платформы продиктован совокупностью множества
|30.07.2001
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Nexcom создал серверы высокой плотности (High Density Blade Servers)
щий очень мало тепла, позволяют значительно повысить надежность и снизить затраты на электроэнергию. По данным компании Nexcom, HiServer с процессором VIA C3 800 МГц может сократить энергопотребление блейд-сервера до отметки ниже 30 ватт.Компания Nexcom, имеющая сертификацию ISO-9001, проектирует и производит компьютеры с одной материнской платой, строенные контроллеры CompactPCI, а также с
Blade-server и организации, системы, технологии, персоны:
|Юсупов Ренат 125 7
|Абрамов Сергей 76 5
|Пенязь Дмитрий 22 4
|Fowler John - Фаулер Джон 22 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью 16 3
|Елагин Вячеслав 14 3
|Городничий Виктор 8 3
|Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 2
|Журавлев Вячеслав 2 2
|Копылов Максим 2 2
|Alasti Ali - Аласти Али 4 2
|Слепцов Игорь 4 2
|Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 2
|Путин Владимир 3454 2
|Скачков Юрий 52 2
|Светлаков Александр 5 2
|Пономарев Андрей 27 2
|Фокин Николай 19 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Члек Сергей 27 2
|Урусов Виктор 157 2
|Кравцов Алексей 35 2
|Мякишева Марина 84 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Макаров Иван 33 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Лукьянов Сергей 17 2
|Беляев Леонид 14 2
|Слинько Владимир 6 2
|Вересов Андрей 5 2
|Панфилова Мария 1 1
|Ленская Алла 2 1
|Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 1
|Скрипцова Оксана 1 1
|Перова Елена 1 1
|Аниканов Алексей 1 1
|Садыков Руслан 2 1
|Пахоменко Роман 1 1
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