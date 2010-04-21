Blade-server - Блейд-сервер

Корпорация IBM пополнила свою линейку систем 2010 г. новыми серверами, программным обеспечением и услугами, разработанными с целью сократить рост ИТ-затрат. Новые предложения IBM включают: блейд-серверы Power7, спроектированные на основе технологической концепции систем, оптимизированных для поддержки рабочих нагрузок; новое системное ПО, которое способно сократить сроки разверты

Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых процессоров AMD позволило увеличить вычислительную плотность и мощность серверов: теперь шасси высотой всего 5U вмещает до 120 ядер и обладает про

Мировой бренд сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco выходит на новый рынок. Вчера, 16 марта, компания представила свои первые блейд-серверы , намереваясь составить конкуренцию в новом для себя сегменте таким гигантам, как IBM и Hewlett-Packard. Руководство компании имеет достаточно большие амбиции. Занимаясь производст