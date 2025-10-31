Fortune Global 1000

Разделы

31.10.2025 Новая версия Solar CyberMir 7.3 для быстрой проверки навыков Red&Blue Team 1
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 1
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft 1
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов 1
25.10.2018 Check Point Software приобрела компанию Dome9 для усиления облачной безопасности 1
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными 1
19.09.2017 Polycom представила новые решения для конференц-звонков 1
10.12.2015 ПО TeamViewer было интегрировано в платформу Atheer AiR 1
23.11.2015 Dell World Forum: стратегия обновленного Dell 1
02.12.2014 Термин «большие данные» не нравится компаниям из Fortune 1000 1
14.10.2013 VMware в России сохраняет рост на 30% в год 1
08.05.2013 Cray представил суперкомпьютер для бедных 1
18.02.2013 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 1
01.06.2011 Microsoft и HP спустили «облако» на российскую землю 1
22.04.2011 Paragon Software Group выпустила Paragon Alignment Tool 3.0 для ускорения работы жестких и виртуальных дисков 1
28.08.2009 Американский бизнес не хочет отказываться от аутсорсинга 1
29.04.2008 IBM приобрела разработчика технологий хранения данных Diligent 1
02.04.2008 Корпоративные клиенты выбирают EMC Rainfinity 1
22.10.2007 Рынок ILDP набирает обороты: $43 млн. в 2008 г. 1
20.08.2007 Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS 1
17.04.2007 Ботнеты шлют спам даже из Пентагона 1
30.03.2007 HP и Oracle подрабатывают рассылкой спама? 1
19.03.2007 США: правительство требует увеличить расходы на ИТ-безопасность 1
31.01.2007 IBM покупает Softek 1
10.11.2006 StarSoft определилась с выбором старшего вице-президента 1
14.11.2005 Хранилища данных помогают экономить 1
14.11.2005 Хранилища данных помогают экономить 1
26.10.2005 В Москве выступит Билл Инмон 1
01.07.2005 АРС обеспечивает непрерывность операций "Абсолютбанка" 1
09.09.2004 Технологии борьбы со спамом служат спамерам 1
28.07.2004 ERP: тенденция "мельчать" 1
08.07.2004 В объятия Microsoft SAP толкал плохой тренд 1
15.04.2004 MySQL выпустил новое ПО для БД 1
04.11.2003 Business 2.0: APC вошел в рейтинг B2 100 1
14.02.2003 Любители “халявы” в интернете могут потерять работу 1
25.12.2002 ACS при помощи Motorola откроет всемирное кадровое агентство для персонала аутсорсинговых компаний 1
04.10.2002 Хакеры и пираты украли у американских корпораций $59 млрд. 1
04.10.2002 Хакеры и пираты украли у американских корпораций $59 млрд. 1

Microsoft Corporation 25187 8
IBM - International Business Machines Corp 9545 7
Dell EMC 5088 5
Intel Corporation 12504 5
HP Inc. 5754 5
Oracle Corporation 6851 5
Google LLC 12175 4
Broadcom - VMware 2484 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 4
Cisco Systems 5214 3
SAP SE 5415 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 2
Cloudflare 128 2
CA Technologies - Computer Associates 387 2
HP - Hewlett-Packard 3641 2
Yahoo! 3707 2
Check Point Software Technologies 797 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 2
Hitachi - Хитачи 1480 2
Razorfish 29 1
Oracle - MySQL AB 36 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 13 1
EPAM Lab - EPAM Empathy Lab - EPAM User Experience and Design 1 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
Прикладная логистика НИЦ 17 1
Intel Security McAfee - CipherTrust 7 1
Microsoft Russia - Технологический центр Майкрософт 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 1
PayPal 661 1
Softline - Софтлайн 3212 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Varonis Systems 39 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 1
KPMG 270 1
Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
Формоза - Formoza 177 1
Meta Platforms - Facebook 4517 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Accenture plc 690 1
Samsung Electronics 10573 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 480 2
Handelsbanken 7 1
Agency.com 18 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2662 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1964 1
Adidas - Адидас 165 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 586 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Expedia Group 135 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 37 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 114 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Абсолют Банк 240 1
Barnes & Noble 170 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Белый Ветер 362 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1844 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12715 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1039 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 185 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 72 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 235 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
OWASP - Open Web Application Security Project 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31692 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31201 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16956 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16623 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13518 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13271 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6626 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7995 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5201 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25834 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11866 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21696 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12878 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26978 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6972 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 889 3
Управляемость - Manageability 1908 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3451 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2290 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10041 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5313 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6110 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3400 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25455 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4247 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12249 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4550 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11288 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2359 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2791 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14668 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25438 2
Аксессуары 4088 2
Microsoft Windows 16238 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Hitachi Lumada 28 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 304 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1391 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 655 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 205 2
Oracle PeopleSoft 418 2
Statistica Interactive Visualizationand Dashboard 1 1
Hitachi IoT Appliance 2 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
HP Netaction 7 1
HPE FlexFabric 15 1
Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing 10 1
Dell Statistica 4 1
Nvidia - Mellanox ConnectX 11 1
Adobe Macromedia Director 6 1
Paragon Alignment Tool - PAT 7 1
Dell Centera Centera 26 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
Intel Core - Семейство процессоров 1232 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 158 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Apple iOS 8189 1
Microsoft Windows 10 1864 1
Microsoft Office 3920 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 223 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3041 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 426 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 6 1
König Andreas - Кёниг Андреас 12 1
Колесов Юрий 4 1
Drecun Vasco - Дрекюн Васко 1 1
Kempel Doron - Дорон Кемпел 3 1
Билан Алексей 2 1
Сулейманов Давид 1 1
Koenig Andreas - Кёниг Андреас 2 1
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 1
Monshaw Andy - Моншо Энди 4 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 213 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Калинин Александр 174 1
Чачава Александр 113 1
Добкин Аркадий 80 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Василенко Александр 93 1
Райгородский Андрей 43 1
Анищенко Андрей 12 1
Прянишников Николай 310 1
Кураш Антон 32 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Протасов Станислав 36 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Микоян Александр 43 1
Пивоваров Андрей 13 1
Семенов Николай 21 1
Картвелишвили Натиа 10 1
Клочков Сергей 6 1
Устюжанин Андрей 6 1
Кобзарева Ольга 11 1
Карачаров Олег 7 1
Пунтиков Николай 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 14
Россия - РФ - Российская федерация 155245 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 8
Европа 24584 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 4
Германия - Федеративная Республика 12910 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3375 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18031 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 2
Европа Западная 1489 2
США - Массачусетс 510 2
Япония 13503 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Европа Восточная 3119 2
Америка - Американский регион 2186 2
Израиль 2779 2
Израиль - Тель-Авив 112 2
Африка - Африканский регион 3558 2
Россия - СФО - Новосибирск 4610 2
США - Техас 1006 2
США - Нью-Йорк 3145 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3145 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 386 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3202 1
Италия - Итальянская Республика 4422 1
Австрия - Вена 259 1
Ближний Восток 3022 1
Испания - Королевство 3757 1
США - Вирджиния - Виргиния 274 1
Казахстан - Республика 5769 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Канада 4975 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1030 1
Франция - Французская Республика 7963 1
Украина 7765 1
США - Калифорния 4768 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1397 1
Греция - Греческая Республика 993 1
США - Калифорния - Санта-Клара 186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7288 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3349 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2888 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2917 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6890 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6843 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9538 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20157 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6284 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6194 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5459 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Энергетика - Energy - Energetically 5473 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8474 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1179 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 547 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1617 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 674 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 988 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3179 1
Металлы - Золото - Gold 1193 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Информатика - computer science - informatique 1134 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2142 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 539 1
Fortune 210 9
Открытые системы ИД 176 3
The Register - The Register Hardware 1677 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Bloomberg 1384 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Комсомольская правда ИД 68 1
AP - Associated Press 2006 1
Yahoo! Finance 120 1
Newsbytes News Network 379 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TheInfoPro 4 3
IDC - International Data Corporation 4941 3
S&P 500 561 3
Gartner - AMR Research 48 2
Gartner - Гартнер 3598 2
Forrester Research 828 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 2
Radicati Group 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Fortune Global 500 287 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
Микроинформ 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1068 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 256 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 255 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
CeBIT 612 1
РИФ - Российский Интернет Форум 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
