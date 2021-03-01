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Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft

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Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с компанией Cloudflare, одной из известных платформ облачной сети.

Syssoft предложит клиентам решения в сфере информационной безопасности, которые позволяют защитить сайты, приложения и корпоративные устройства, а также ускорить работу информационных систем бизнеса.

Решения Cloudflare помогают обеспечить безопасность инфраструктуры компании, в том числе защитить сети и приложения от DDoS-атак, ботов и других видов угроз, гарантировать производительность и надежность CDN и DNS, защитить удаленную работу распределенных команд, а также упростить разработку программного обеспечения. Решениями вендора пользуются компании самых разных отраслей, в том числе электронной коммерции, медиа и развлечений, госсектора, а также разработчики игр и SaaS-провайдеры.

«Концепция объединения веб-безопасности и повышения производительности в CDN является относительно новой, и не так много продуктов, которые предлагают обе эти функции. Cloudflare ускоряет работу веб-сайта и защищает его от угроз безопасности», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Cloudflare — компания, занимающаяся безопасностью, производительностью и надежностью. Сегодня компания управляет сетью, которая обслуживает около 25 млн интернет-ресурсов, причем примерно 17% компаний из списка Fortune 1000 используют хотя бы один продукт Cloudflare.

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