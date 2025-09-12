Разделы

Oracle MySQL AB


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL 1
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source 1
16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу 2
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
17.05.2011 Google не заинтересована в участии сообщества в разработке Android 1
29.11.2010 Насколько "бесплатно" открытое ПО? 1
14.07.2010 MySQL возрождается на новом месте? 1
22.01.2010 Евросоюз одобрил сделку Oracle-Sun 1
23.12.2009 Основатель MySQL – читателям CNews: спасите нас от Oracle 1
21.04.2009 Сооснователь MySQL предлагает Oracle сотрудничество 1
26.01.2009 Разработчик open source ETL-решений Talend привлек $12 млн инвестиций 1
08.09.2008 Sun может остаться без главного архитектора MySQL 1
01.09.2008 Sun продается? 1
13.05.2008 Sun: MySQL останется полностью открытой 1
23.04.2008 Sun: MySQL останется открытой 2
16.04.2008 Sun: релиз MySQL 5.1 на подходе 1
16.04.2008 Sun анонсировала программу MySQL Certified Storage Engine 1
04.03.2008 Sun нанял двух разработчиков Python 1
29.02.2008 «Отец» Debian приезжает в Россию на Sun Tech Days 1
27.02.2008 Sun завершила приобретение MySQL 1
19.02.2008 Разработкой Thunderbird займется «дочка» Mozilla 1
16.01.2008 Sun выложит $1 млрд. за MySQL AB 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 1
01.03.2007 JasperSoft представила пакет BI для MySQL 1
12.08.2005 Novell расширяет партнерство с производителями ПО 1
08.06.2005 VMWare открыла ресурс средств виртуализации 1
15.04.2004 MySQL выпустил новое ПО для БД 1
23.12.2003 MySQL исправил 21 ошибку в СУБД 1
15.10.2003 MySQL приобрел подразделение Ericsson 1
30.07.2003 На рынке СУБД наметилась четкая оппозиция 1
03.12.2002 Разработчики БД с открытым кодом стремятся выйти на корпоративный рынок 1
Публикаций - 36, упоминаний - 38

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6804 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 14
Microsoft Corporation 25048 6
Red Hat 1335 6
IBM - International Business Machines Corp 9508 5
Monty Program AB 7 5
OpenText - Micro Focus - Novell 872 4
Nginx - Энджайникс 181 3
Google LLC 12086 3
Broadcom - VMware 2437 2
Yandex - Яндекс 8101 2
Intel Corporation 12422 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Canonical 209 2
HP - Hewlett-Packard 3635 2
ServiceNow 92 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
Samsung Electronics 10490 2
Alibaba Group 443 1
HP Inc. 5728 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Fujitsu 2055 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9050 1
Naumen - Наумен 666 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Yahoo! 3702 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Tencent 170 1
AOL Inc - America Online 1869 1
Netscape Communications Corporation 423 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Mozilla Foundation 204 1
ByteDance 36 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Oracle - BEA Systems 161 1
Novafora - Transmeta 194 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Jelastic 27 1
Adobe Systems 1563 1
Runa Capital 158 3
eBay Inc 1627 2
Intel Capital 148 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
Microsoft - LinkedIn 672 1
Tesla Motors 419 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Uber 334 1
Index Ventures 49 1
Balderton Capital 4 1
Sequoia Capital 114 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4663 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
ASF - Apache Software Foundation 217 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12055 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7948 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 9
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26577 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6508 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10877 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9571 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4437 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 3
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5090 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25496 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11678 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14367 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32986 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6792 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2868 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 444 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 29 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 530 1
Google Android - приложения и разработчики 631 1
Repository - Репозиторий 979 1
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 235 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 154 1
Data monetization - Монетизация данных 1762 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21492 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4316 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12704 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16768 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 29
Linux OS 10630 13
Microsoft Windows 16128 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 4
Oracle Java - язык программирования 3282 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 3
Apache OpenOffice 482 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 2
Microsoft Office 3887 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 186 2
MariaDB - SkySQL 44 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 2
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 2
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 284 2
FreePik 1285 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 2
Oracle InnoDB 18 2
IBM DB2 372 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7245 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Google Android 14479 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3023 1
Intel x86 - архитектура процессора 1950 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Google TensorFlow 93 1
Asterisk 80 1
Ruby - Язык программирования 154 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 7
Mickos Marten - Микос Мартен 23 4
Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 4
Arno Kaj - Арно Кай 5 4
Белоусов Сергей 245 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 2
Миловидов Алексей 5 2
Петруня Сергей 2 2
Howard Michael - Говард Майкл 9 2
Murdock Ian - Мердок Ян - Мердок Иан 9 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Сысоев Игорь 38 1
Смирнов Алексей 247 1
Панченко Иван 152 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Бартунов Олег 49 1
Бакунов Григорий 22 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Фролов Павел 84 1
Давыдов Александр 50 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Коротков Александр 11 1
Никитин Максим 24 1
Сушкевич Антон 67 1
Иванников Виктор 23 1
Гулин Андрей 1 1
Дорогуш Анна 1 1
Протасов Станислав 36 1
Сигаев Федор 18 1
Белкин Александр 4 1
Барков Александр 1 1
Рамендик Михаил 19 1
Федосеев Виктор 2 1
Гавриков Николай 1 1
Машкин Илья 1 1
Wierzbicki Frank - Вербицки Фрэнк 1 1
Сомс Леонид 9 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Vaintroub Vladislav - Вайнтрауб Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 9
Швеция - Королевство 3658 6
Европа 24510 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 2
Украина 7734 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17812 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1025 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Нигерия - Федеративная Республика 325 1
Абхазия - Республика 179 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
Финляндия - Эспоо 12 1
Япония 13434 1
Франция - Французская Республика 7942 1
Финляндия - Финляндская Республика 3642 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Сингапур - Республика 1890 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
США - Калифорния 4729 1
Кипр - Республика 576 1
Ирландия - Республика 1021 1
Ирландия - Дублин 160 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2033 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5367 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11283 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2024 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4852 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1853 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7190 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6976 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8106 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6423 2
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5715 1
Экономический эффект 1159 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8406 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1305 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3143 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5947 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2880 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
The Register - The Register Hardware 1659 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
РИА Новости 962 1
VNUNet.com 214 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
Wikipedia - Википедия 551 1
The Washington Post 341 1
DB-Engines 7 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
TED Talks 35 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
CNews AWARDS - награда 534 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2552 1
