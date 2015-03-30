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Intel Classmate PC Eduwise

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2015 Microsoft готовит сверхдешевые ноутбуки для конкуренции с Google 1
10.09.2012 Эксперимент: «Планшет Чубайса» ломается чаще всех 1
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО 1
18.04.2012 Intel представила модельный концепт ультрабука-трансформера. ФОТО 1
03.10.2011 В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер» 2
29.08.2011 Лобби «омакбучивания» школ не может остановить никто 1
09.08.2011 Intel помогает внедрять ИКТ в систему образования Беларуси 1
11.03.2011 Lenovo и Intel выпустили новый компьютер для школьников 6
10.03.2011 Нетбук в портфеле 1
21.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ 2
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 1
10.12.2010 Министерство образования Бразилии закупает несколько сот тысяч компьютеров с Mandriva 1
16.09.2010 Intel выпускает нетбук с прорезиненным корпусом 1
21.06.2010 Intel и правительство Нижегородской области развивают образование и высокопроизводительные вычисления в регионе 1
27.04.2010 Intel выпустил противоударный планшетный ПК для школьников 2
06.03.2009 Intel и «Аквариус» создали среду электронного обучения в «Российской детской клинической больнице» 1
10.12.2008 Acer стал лидером на рынке нетбуков, заняв 38% 1
09.10.2008 Linux захватывает Латинскую Америку 1
30.09.2008 Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC 3
13.08.2008 Аналитики: нетбуки завоюют мир 1
31.07.2008 Intel работает над следующим поколением Classmate PC 2
30.07.2008 Ноутбук за $10 подорожал до $100 1
30.05.2008 Новый мини-ноутбук Dell. ФОТО 1
26.05.2008 Intel развивает программу «Мобильные технологии – школам» 1
25.04.2008 Microsoft может пересмотреть свое решение о прекращении продаж Windows XP 2
08.04.2008 HP создал ноутбук за $500. ФОТО 1
05.04.2008 CNews TV: «ИТ-Неделя»: речевые технологии, Classmate PC, IDC IT Security Roadshow 1
04.04.2008 Microsoft помиловала Windows XP 1
03.04.2008 Intel представил второе поколение Classmate PC. ФОТО 3
03.04.2008 Intel представил второе поколение Classmate PC 4
24.03.2008 OLPC осталась без директора по безопасности 2
20.03.2008 Дешевый ноутбук Intel Classmate появится в США и Европе 3
14.03.2008 Intel представил сверхдешевый компьютер 1
18.02.2008 «Стодолларовый ноутбук» подешевеет в 2 раза 1
10.01.2008 Intel бросил бедных детей 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 2
01.11.2007 Intel направляет 150 тыс. лэптопов в Либерию 2
26.10.2007 MiTAC планирует выпустить свой «Eee PC» 1
16.07.2007 Intel отбирает детский ноутбук у AMD 1

Публикаций - 45, упоминаний - 69

Intel Classmate PC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 37
Microsoft Corporation 25775 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Lenovo Group 2447 5
HP Inc. 5883 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Red Hat 1378 4
Apple Inc 13156 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
9594 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Adobe Systems 1597 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
PocketBook International 98 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 2
MuseScore BVBA 2 1
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 33 1
Pixel Qi 11 1
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 1
Conectiva 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Naumen - Наумен 752 1
Canonical 221 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - РДКБ - Российская детская клиническая больница 4 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ТелеМед - Школа здоровья 8 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
OLPC - One Laptop per Child 82 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 2
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows XP 2431 11
Microsoft Windows 16882 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 10
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 7
Mandriva Linux 87 5
Microsoft Windows 7 2007 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 3
Apache OpenOffice 490 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 2
Intel Celeron M 118 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 22 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 8 1
Ectaco jetBook 3 1
Microsoft Entourage 29 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPad 4012 1
Apple macOS 2419 1
Linux KDE Plasma 265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 6
Путин Владимир 3454 2
Чубайс Анатолий 222 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
Ibrahim Lila - Ибрахим Лила 1 1
Pereira Joao - Перейра Жоао 2 1
Мартинкевич Александр 1 1
Jump Annette - Джамп Аннет 12 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Savage William - Савадж Уильям 1 1
Purandeswari Daggubati - Парандесвари Дагубатти 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Никифоров Николай 1138 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Фролов Павел 86 1
Кузнецов Александр 162 1
Бобровников Борис 104 1
Ермолаев Артем 379 1
Давыдов Александр 54 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Прянишников Николай 316 1
Андреева Екатерина 54 1
Степанов Евгений 39 1
Юсупов Ренат 125 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Шмелев Алексей 24 1
Шанцев Валерий 30 1
Гребнев Егор 41 1
Набоков Сергей 27 1
Рамендик Михаил 19 1
Жуков Виктор 11 1
Местер Николай 8 1
Духонин Евгений 6 1
Федосеев Виктор 2 1
Гавриков Николай 1 1
Машкин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Нигерия - Федеративная Республика 339 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Индия - Bharat 5870 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Китай - Шанхай 833 3
Аргентина - Аргентинская Республика 615 3
Либерия 26 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Китай - Тайвань 4245 2
Таиланд - Королевство 926 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 2
Уругвай - Восточная Республика 92 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Образование в России 2893 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
DigiTimes - Издание 1331 3
AP - Associated Press 2007 3
Wired - Издание 276 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РИА Новости 1033 1
Gizmodo 133 1
CNews TV 747 1
Electronista 166 1
TG Daily 98 1
DailyTech 96 1
Vnunet 224 1
Direct2Dell 3 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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