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ТелеМед Школа здоровья
ТелеМед и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Образование 7 1
|Intel Classmate PC - Eduwise 44 1
|Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
|Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
|Волосянков Николай 1 1
|Ваганов Николай 1 1
|Грядунова Галина 1 1
|Голещихин Денис 16 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 4
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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