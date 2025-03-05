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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТелеМед Школа здоровья


05.03.2025 Российские онлайн-школы смогут получить «Знак качества», подтверждающий их надежность 1
19.05.2020 Клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19 1
14.05.2020 Клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19 1
24.10.2019 Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис 1
18.06.2014 Подведены итоги конкурса на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
06.03.2009 Intel и «Аквариус» создали среду электронного обучения в «Российской детской клинической больнице» 1
31.07.2008 Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование 1
14.12.2007 Северо-Западное окружное управление образования Москвы ищет ИТ-подрядчика 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ТелеМед и организации, системы, технологии, персоны:

ТелеМед 14 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 3
8288 2
VK - Mail.ru Group 3461 1
Yandex - Яндекс 7460 1
Intel Corporation 12231 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1215 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 2
Data monetization - Монетизация данных 1653 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 540 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
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1С:Образование 7 1
Intel Classmate PC - Eduwise 44 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Волосянков Николай 1 1
Ваганов Николай 1 1
Грядунова Галина 1 1
Голещихин Денис 16 1
Шмулевич Марк 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1073 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7682 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 8 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2028 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Образование в России 2221 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
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