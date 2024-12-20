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GetCourse Геткурс


GetCourse – российская IT-компания, платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов. Экосистема GetCourse включает в себя инструменты, необходимые для управления онлайн-проектом и бесшовно работающие в связке друг с другом: систему управления обучением (LMS), конструктор лендингов, CRM-систему, конструктор автоворонок, платежный модуль, а также модули для проведения вебинаров и автовебинаров, аналитики, рассылок и др.


20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
15.11.2024 SpaceWeb и GetCourse реализовали совместный проект 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

GetCourse и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 2
MPSTATS - МПСТАТС 4 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Тензор 98 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
Flocktory - Флоктори 22 2
G-Core Labs 73 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
8213 1
Ростелеком 9701 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
SAP SE 5277 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Эвотор - Evotor 184 1
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УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
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Газпром ПАО 1342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Тануки 19 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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