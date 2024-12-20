GetCourse – российская IT-компания, платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов. Экосистема GetCourse включает в себя инструменты, необходимые для управления онлайн-проектом и бесшовно работающие в связке друг с другом: систему управления обучением (LMS), конструктор лендингов, CRM-систему, конструктор автоворонок, платежный модуль, а также модули для проведения вебинаров и автовебинаров, аналитики, рассылок и др.