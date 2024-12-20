GetCourse Геткурс
GetCourse – российская IT-компания, платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов. Экосистема GetCourse включает в себя инструменты, необходимые для управления онлайн-проектом и бесшовно работающие в связке друг с другом: систему управления обучением (LMS), конструктор лендингов, CRM-систему, конструктор автоворонок, платежный модуль, а также модули для проведения вебинаров и автовебинаров, аналитики, рассылок и др.
GetCourse и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Сергей 52 2
|Чесноков Антон 1 1
|Калинин Александр 154 1
|Яремко Максим 13 1
|Бутенко Анна 15 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Фурлетов Виталий 2 1
|Красовский Дмитрий 8 1
|Семчишкин Константин 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Европа 21767 1
|Япония 13282 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews SaaS рейтинг 27 1
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