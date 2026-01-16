Россияне готовы инвестировать до 25% дохода в онлайн-образование

Платформа для онлайн-школ GetCourse поделилась результатами исследования интереса к онлайн-обучению и выяснила, что жители регионов готовы инвестировать значительную часть дохода в собственное развитие. За пределами столиц наблюдается заметный спрос на онлайн-образование. В опросе участвовало более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет со всей России. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

В целом по стране, респонденты со средним заработком в 125 тыс. руб. готовы вкладывать в онлайн-образование до 30 тыс. руб., что составляет 24% ежемесячного дохода. В регионах этот показатель, в среднем, достигает 22% от заработка, в Москве — 30,5%, а в Санкт-Петербурге — практически 26%. Это отражает высокий уровень спроса на рынке онлайн-обучения и его растущую ценность для жителей страны.

Рейтинг городов России по ценности онлайн-образования для жителей

Более 32% респондентов из регионов готовы потратить на покупку онлайн-курса более 15 тыс. руб. Ответы распределились следующим образом: 12% готовы вкладывать в обучение 15-20 тыс. руб., 11,8% — 20-50 тыс. руб. и еще 8,8% — более 50 тыс. руб. При этом доля региональных жителей, готовых заплатить на курс не более 5 тыс. рублей, крайне мала (2,7%). Москвичи и петербуржцы готовы вкладывать в своей развитие заметно больше: 39% жителей столиц не против потратить на покупку онлайн-курса 20-50 тыс. руб., а еще 32,9% готовы заплатить свыше 50 тыс. руб.

Для респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга ключевыми направлениями обучения остаются иностранные языки (38%), ИT (35%) и дизайн (27,5%). Это показывает стремление жителей повышать свои профессиональные навыки.

В регионах распределение приоритетов отличается незначительно: популярными являются те же сферы, что и в столицах. Однако регионы, оказывается, быстрее реагируют на тренды: интерес к курсам по нейросетям и искусственному интеллекту значительно выше, чем в столицах, и достигает 11%. В регионах это направление входит в топ-3 по интересу, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге – нет.

Можно выделить специфические локальные тренды. Например, в Татарстане лидируют обучения по ИT (22,5%) и иностранным языкам (15%). Это неудивительно: регион давно отличается высокими темпами роста ИT-отрасли. В Новосибирске в топе курсы по изучению прикладных профессий (8%), жители этого региона чаще выбирают практико-ориентированные направления. В Самаре наблюдается повышенный интерес к обучению по нейросетям (7,6%) маркетингу (6,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается достаточно высокий интерес к изучению психологии и личностного развития (13,5%). Так, GetCourse наблюдает потребность столичной аудитории в саморазвитии, улучшении эмоционального интеллекта и управлении стрессом. В регионах этот показатель ниже и достигает 5%, что говорит о том, что такие направления зачастую выбирают как дополнительный элемент профессионального роста, а не в качестве основного образовательного приоритета.

«Россияне рассматривают онлайн-образование как долгосрочную инвестицию в личный и профессиональный рост. Несмотря на традиционное лидерство Москвы и Санкт-Петербурга, жители региональных городов тоже демонстрируют готовность вкладываться в онлайн-образование и тратить, в среднем, около 28 тыс. рублей на обучение. Выбор качественного очного обучения за пределами столиц всегда ограничен, а онлайн-формат открывает жителям регионов возможность пройти программы и получить обратную связь экспертов самого высокого уровня. Поэтому мы наблюдаем в регионах растущий интерес к более дорогим и комплексным образовательным продуктам — большая часть аудитории готова платить за курс от 15 до 50 тысяч рублей и более. Представителям рынка стоит пересмотреть свои продуктовые и маркетинговые стратегий с этой стороны: убедиться, что предложения достигают аудитории в регионах и, главное, соответствуют ее ожиданиям», — сказала директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова.