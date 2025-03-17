Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170931
ИКТ 13308
Организации 10443
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3404
Системы 25256
Персоны 73276
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 846

Garpix Гарпикс

Garpix - Гарпикс

ООО «Гарпикс» является digital-интегратором. Работает в сфере заказной разработки, внедряет цифровые решения в таких доменных областях, как логистика, медицина, госсектор, корпоративный сегмент, e-commerce и ритейл. Оказывает цикл услуг цифровой трансформации: корпоративные и продуктовые сайты, интранет-порталы, автоматизация бизнес-процессов, CRM, ERP, WMS, продукты , мобильные приложения. Подразделение GARPIX R&D Lab проектирует, разрабатывает и обслуживает, как собственные ПАК (программно-аппаратные комплексы), так и создает ПО и ПАК на заказ. Является вендорами востребованных программных продуктов для логистики Garpix Load System  и Garpix 3D Scan и автоматизации тестирования кода – eQAtor.


17.03.2025 Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил вычислительные ресурсы Garpix 1
28.08.2023 Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ» 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Garpix и организации, системы, технологии, персоны:

8319 2
VK - Mail.ru Group 3462 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Microsoft Corporation 24714 1
Nvidia Corp 3519 1
Naumen - Наумен 630 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
AMD Xilinx 95 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
Veeam Software 320 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
Dynatrace 56 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
CenTaur 30 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Альфа-Банк 1783 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1651 1
LEGO 246 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
D-Wine - D'Wine 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 564 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2923 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9483 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11510 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20948 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4055 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1593 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1092 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2004 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12858 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5930 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7433 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1558 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3028 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1846 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3211 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 765 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1485 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 519 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2178 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 295 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6329 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2556 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 1
НКТ - Р7-Офис 388 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 174 1
Microsoft Office 3767 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1630 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
MLPerf 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Евгений 297 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Кириченко Игорь 49 1
Поляков Сергей 73 1
Путятинский Сергей 86 1
Хомков Игорь 46 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 49 1
Васильев Григорий 40 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Гавриленко Елена 12 1
Зейналова Ирада 1 1
Афанов Иван 1 1
Кузнецов Александр 125 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Грузия 1247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Испания - Королевство 3724 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1131 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Украина 7641 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Казахстан - Республика 5585 1
Ближний Восток 2958 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 1
Африка - Африканский регион 3498 1
Турция - Турецкая республика 2387 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Америка Латинская 1820 1
Россия - СФО - Омская область 682 1
Таджикистан - Республика 873 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Новая Зеландия 719 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Кувейт 164 1
Доминикана - Доминиканская Республика 72 1
Мавритания Исламская Республика 17 1
Азия Восточная 174 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5895 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6775 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5852 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще