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Garpix Гарпикс
ООО «Гарпикс» является digital-интегратором. Работает в сфере заказной разработки, внедряет цифровые решения в таких доменных областях, как логистика, медицина, госсектор, корпоративный сегмент, e-commerce и ритейл. Оказывает цикл услуг цифровой трансформации: корпоративные и продуктовые сайты, интранет-порталы, автоматизация бизнес-процессов, CRM, ERP, WMS, продукты 1С, мобильные приложения. Подразделение GARPIX R&D Lab проектирует, разрабатывает и обслуживает, как собственные ПАК (программно-аппаратные комплексы), так и создает ПО и ПАК на заказ. Является вендорами востребованных программных продуктов для логистики Garpix Load System и Garpix 3D Scan и автоматизации тестирования кода – eQAtor.
|17.03.2025
|Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил вычислительные ресурсы Garpix 1
|28.08.2023
|Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ» 2
|19.11.2020
|CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
Garpix и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теленков Андрей 27 1
|Антонов Александр 77 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Поляков Сергей 73 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Хомков Игорь 46 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 49 1
|Васильев Григорий 40 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Гавриленко Елена 12 1
|Зейналова Ирада 1 1
|Афанов Иван 1 1
|Кузнецов Александр 125 1
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