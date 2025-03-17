Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил вычислительные ресурсы Garpix

Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил Garpix вычислительные ресурсы под продакшен клиентских проектов и внутренние задачи.

Ранее компания использовала on-premise-подход, но с развитием облачных технологий перешла на гибридную модель. Инфраструктура Garpix более 10 лет размещалась на ресурсах стороннего поставщика. Но после тестирования облака Timeweb Cloud было принято решение о постепенной миграции. Доступность вычислительных ресурсов, прозрачная ценовая политика, профессиональная поддержка и фокус на клиенте стали дополнительным драйвером в пользу выбора провайдера.

Сегодня в инфраструктуре Timeweb Cloud размещаются базы данных, backend- и frontend-серверы, среды для разработки, выделенные серверы и VDS.

Выделенные ресурсы Timeweb Cloud обеспечивают работу нагруженных сервисов, BI-систем и собственных решений для сбора статистики. VDS ориентированы под продакшен клиентских сайтов и внутренние задачи компании. С учетом большого количества DevOps-инженеров доступ к сервисам предоставляется избирательно, что гарантирует высокий уровень контроля и безопасность. Кроме того, Garpix хранит бэкапы в облачном S3-хранилище для надежного размещения резервных копий сайтов, медиафайлов и других данных.

«Мы предоставили Garpix инфраструктуру, способную адаптироваться под любые нагрузки. Учитывая специфику бизнеса и необходимость реализации комплексных проектов, Timeweb Cloud обеспечивает доступность и гибкость сервиса на всех этапах. Мы также закрываем вопросы администрирования инфраструктуры, что позволяет клиенту фокусироваться на профильных задачах», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Переезд в облако Timeweb Cloud требовал переноса больших объемов данных с минимальным влиянием на пользователей. Основными трудностями миграции стали сжатые сроки, хотя с технической точки зрения процесс прошел гладко. Команда провайдера обеспечила высокую доступность сервиса и поддержку», — отметил Алексей Кузнецов, заместитель генерального директора Garpix.