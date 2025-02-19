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Мавритания Исламская Республика

Мавритания Исламская Республика


19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты 1
06.06.2024 Старинная «дыра» в Microsoft Exchange стала средством атак на правительства в половине мира 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
12.10.2015 Летом 2015 г. мобильный интернет-трафик абонентов Tele2, путешествующих по России, увеличился в 60 раз 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
19.02.2010 ВОЗ рекомендует включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины 1
30.11.2007 Норвегия лидирует по доступности и качеству образования 1
17.08.2007 TerraSAR-X: открыт доступ к новым радарным снимкам 1
16.08.2007 Ветроэнергетика: Сибирь способна обеспечить электроэнергией всю Европу 1
10.05.2007 «Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today 1
25.01.2002 Мавритания расширит свою сеть сотовой связи стандарта GSM 1
10.10.2001 В Мавритании с избирательными списками можно ознакомиться в интернете 1
31.01.2001 В Мавритании открылся первый экономический сайт 1
28.12.1999 Добровольцы из Корпуса Мира перемещаются в более безопасные от "проблемы 2000" места 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Мавритания Исламская Республика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24667 2
Фирма АС 5 1
Veeam Software 319 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
8263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Naumen - Наумен 627 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
NtechLab - НтехЛаб 122 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
AMD Xilinx 95 1
Dynatrace 56 1
Nvidia Corp 3508 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
CenTaur 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
МегаФон 8940 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 370 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Thales - Gemalto 182 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
VerifyMyAge 6 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Blockpass IDN 6 1
Yahoo! 3698 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
AMD - Advanced Micro Devices 4245 1
Garpix - Гарпикс 2 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Альфа-Банк 1778 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Почта России ПАО 2119 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
LEGO 245 1
D-Wine - D'Wine 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Visa International 1950 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
АльфаСтрахование СГ 321 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
American Express - Amex 330 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Mattel 32 1
Unsplash 821 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4032 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3000 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1310 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2547 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2153 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2477 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1996 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1230 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 90 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1085 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 294 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 25 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Microsoft Office 3751 1
Apple - App Store 2899 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
MLPerf 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Apple iOS 7841 1
Linux OS 10016 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 497 1
Google Android 14058 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Apple macOS 2074 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 947 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 126 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Oz Liveness 41 1
MasterCard Maestro 155 1
Smart Engines - GreenOCR 38 1
Google Flutter 55 1
React - JavaScript фреймворк 73 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 52 1
Smart Engines - Smart Document Engine 34 1
Космодром Байконур 1067 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Комиссаров Дмитрий 224 1
Путятинский Сергей 86 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 48 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 40 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Арлазаров Владимир 230 1
Маркин Алексей 4 1
Северюхин Андрей 6 1
Максимов Сергей 7 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Зейналова Ирада 1 1
Fukuda Keiji - Фукуда Кейджи 6 1
Мельникова Анастасия 384 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 10
Африка - Африканский регион 3487 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 6
Европа 21805 6
Марокко - Королевство 209 6
Казахстан - Республика 5560 5
Турция - Турецкая республика 2368 5
Египет - Арабская Республика 1006 5
Молдавия - Республика Молдова 710 5
Германия - Федеративная Республика 12705 5
Азия - Азиатский регион 5555 4
Беларусь - Белоруссия 5701 4
Швеция - Королевство 3625 4
Ближний Восток 2950 4
Италия - Итальянская Республика 4358 4
Франция - Французская Республика 7860 4
Украина 7627 4
Узбекистан - Республика 1740 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 4
Тунис - Тунисская Республика 166 4
Судан - Республика 104 4
Танзания - Объединённая Республика 75 4
Оман Султанат 113 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 3
Америка Латинская 1818 3
Новая Зеландия 719 3
Зимбабве - Республика 116 3
Нигерия - Федеративная Республика 318 3
Намибия - Республика 89 3
Аргентина - Аргентинская Республика 586 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 3
Кувейт 164 3
Мадагаскар - Республика 55 3
Ирак - Республика 696 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 3
Индия - Bharat 5467 3
Финляндия - Финляндская Республика 3610 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 2
Паспорт - Паспортные данные 2522 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 1
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Английский язык 6657 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 222 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
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Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
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Физика - Physics - область естествознания 2651 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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