«Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную платежную платформу от компании NCR. Платформа позволяет независимому платежному оператору в Украине предоставлять платежные у

Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo Украинский процессинговый центр (UPC) и национальный оператор облачных решений и ЦОД De Novo подписали пятилетний контракт на предоставление UPC ресурсов коммерческого ЦОД оператора. Об этом CNews сообщили в De Novo.

Годовой убыток UPC составил €1,1 млрд. Нидерландская компания United Pan-Europe Communications (UPC) объявила о результатах финансовой деятельности в четвертом квартале прошлого года и за весь 2002 г. Чистые убытки компании кабельной связи, находящейся на грани банкротства, до налогооблож

UPC оcтанется убыточным в обозримом будущем Крупнейший в Европе оператор кабельного телевидения компания UPC заявила в пятницу, что после завершения жизненно необходимой реструктуризации она продолжит нести убытки в обозримом будущем. UPC констатировала в документах, предоставленных Комисси

Прибыль UPC в третьем квартале 2002 г. составила 78 млн. евро Нидерландская компания UPC, одна из ведущих европейских компаний широкополосной связи, объявила о результатах финансовой деятельности за третий квартал 2002 г. UPC сообщила, что прибыль по основным видам деяте

UPC опубликовала финансовые результаты деятельности в первом квартале 2002 г. Корпорация UPC, провайдер услуг кабельного телевидения и доступа в интернет, объявила результаты своей деятельности за первый квартал 2002 г. Доходы компании за основные услуги кабельной связи, цифровые у

Microsoft продала акции крупнейшего европейского кабельного оператора UPC Крупнейший в Европе кабельный оператор United Pan-Europe Communications NV (UPC) сообщил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что софтверный гигант Microsoft продал свою долю акций в компании. По данным на конец прошлого года, у Microsoft находился па

Голландская UPC продала половину своих акций в польской WPTS Голландский оператор кабельной сети компания UPC продала Interium Group 50% своей доли в польском издательстве WPTS. Финансовые детали сделки не разглашаются. Это соглашение соответствует стратегии UPC по продаже непрофильных актив

Liberty Media намерена купить облигации UPC на сумму 1,67 млрд. евро Media, работающая в сфере создания и распространения медиа-контента, объявила во вторник о своем намерении приобрести облигации голландского оператора кабельной сети United Pan-Europe Communications (UPC) на сумму около 1,67 млрд. евро. Этот ход, как ожидают аналитики, усилит позиции владельца Liberty Media Джона Мелоуна (John Malone), который пытается превратить Liberty в крупную европейск

Оператор кабельных сетей UPC выделит свое подразделение бизнес-коммуникаций Европейский оператор кабельных сетей из Голландии UPC (United Pan-Europe Communications NV) заявил в понедельник о выделении своего подразделения бизнес-коммуникаций Priority Telecom в третьем квартале. Как заявила компания, 5 сентября состоит

Потери UPC во втором квартале составили $774 млн. United Pan-Europe Communications (UPC), провайдер услуг высокоскоростного доступа в интернет, сообщила об общих убытках в 862.8 млн. евро по итогам второго квартала 2001 года, что примерно в 2.5 раза больше, чем за тот же перио

UPC и Cisco Systems объявили о планах создания общеевропейской кабельной сети Voice over IP Компания Cisco Systems, Inc. и компания United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) подписали протокол о намерениях построить первую в Европейском союзе кабельную сеть Voice over Internet Protocol (VoIP). Согласно протоколу о намерениях, Cisco и UPC задействуют име

Cisco создаст систему IP-телефонии в сетях кабельного ТВ голландской UPC Голландская компания UPC, оператор сети кабельного телевидения в нескольких странах Европы, использующейся также как телефонная сеть, заключила соглашение с Cisco Systems, сообщила Financial Times. Cisco поможет

Паневропейский провайдер UPC получил $1,24 млрд. очередных инвестиций Паневропейский провайдер высокоскоростного доступа в интернет United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) объявил 12 сентября о получении очередных инвестиций в размере $1,24 млрд. наличными, сообщает Internet.com. Деньги предоставлены группой инвесторов, среди которых компании Motorola, Liber

UPC отказалась использовать программы Microsoft для интерактивного телевидения Компания UPC, ведущий европейский провайдер кабельного телевидения, нашла нового поставщика приставок для иитерактивного ТВ. После того, как Microsoft не смогла вовремя завершить свою разработку програм

UPC, возможно, откажется от ПО Microsoft для ТВ-приставок из-за задержки с его выпуском ии использовать в своих ТВ-приставках для цифрового интерактивного телевидения программное обеспечение компаний, конкурирующих с Microsoft. Этот шаг может быть предпринят несмотря на то, что 8% акций UPC принадлежит корпорации. Причина заключается в объявленной задержке с выпуском программного обеспечения. Как заявил представитель UPC г-н Шнайдер, если Microsoft не выпустит ПО к перв

HiQ подпишет соглашение по представлению консалтинговых услуг компании UPC HiQ намерена подписать соглашение с международной телекоммуникационной компанией United Pan-Europe Communication (UPC). Соглашение связано с предоставлением консультационных услуг компании UPC. UPC занимается разработкой кабельных сетей по всей Европе с предоставлением широкополосного доступа

United Pan-Europe Communications и британская Telewest близки к заключению альянса по поставке услуг доступа в Интернет По сообщению Wall Street Journal, голландский оператор кабельного телевидения United Pan-Europe Communications NV (UPC) и британская Telewest Communications plc проводят переговоры об альянсе, который может быть заключен на этой неделе. В результате соглашения 1,5 млн. британских подписчиков услуг Telewest

UPC получит заем в 4 млрд. евро для усовершенствования своей телекоммуникационной сети Голландский оператор кабельного телевидения United Pan-Europe Communications NV (UPC) договорился о займах в размере 4 млрд. евро для рефинансирования банковских долгов в размере 1,3 млрд. и модификации своей сети телекоммуникаций (с целью расширения спектра Интернет-услуг)

UPC приобрела германскую EWT/TSS за $950 млн. Группа UPC, один из ведущих европейских операторов кабельных телекоммуникаций, объявила о приобретении за 1 млрд. евро ($950 млн.) германского провайдера Интернет, телефонной связи и кабельного телеви

UPC, Microsoft и Liberty Media создают совместное предприятие в Европе ons, европейский оператор кабельного ТВ, объявил об образовании совместного с Microsoft и Liberty Media предприятия. Liberty Media выкупит 4.93 млн. акций UnitedGlobalCom, родительской компании фирмы UPC, за $493 млн. Liberty передаст 50% своей доли Microsoft, обе компании предоставят свои акции для создания совместного с UPC предприятия. СП будет владельцем 14.5% акций UnitedGlobalC