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Машиночитаемость Machine-readable MRZ MachineReadableZone машинно-читаемая зона МЧД машиносчитываемая часть документа

Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа

 

 

Мария Ушанова, Начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ "Актуальные вопросы внедрения Единого реестра машиночитаемых доверенностей на базе блокчейн платформы ЦПРР".  Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва


08.11.2024 В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС

каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам в
11.10.2024 Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД

тся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД. Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином форм
02.10.2024 В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями

ctum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредственно

18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»

Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов рас
24.06.2024 В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​

анство, в котором хранятся все зарегистрированные машиночитаемые доверенности. Он появился вместе с МЧД в 2022 г. Больше всего МЧД через реестр ФНС зарегистрировали в «Контур.Доверенност
03.06.2024 «Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

кальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно сдавать электронну
27.05.2024 Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision

только с помощью сертификатов электронной подписи физического лица и машиночитаемых доверенностей. МЧД — это файл в формате xml, в котором указывают информацию о доверителе, представителе и ег
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН

транспортными накладными. У пользователей «Цитрос ЮЗ ЭДО» появилась полноценная возможность отзыва МЧД, охватывающая весь цикл, от создания заявления на отзыв до его регистрации в реестре ФНС.
27.04.2024 Последние законодательные инициативы в ЭДО

Внедрение МЧД Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ, созданный в формате XML, которы
25.04.2024 МЧД: обзор главного законодательного новшества 2024 г. в сфере ЭДО

В данной статье мы рассмотрим цели внедрения МЧД, их определение, а также основные преимущества и недостатки этого инструмента в современн
16.04.2024 14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности

теру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подпис
02.04.2024 Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX

ать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по внутренним регламентам компании, что невозможно сделать на по
01.04.2024 В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД

Через «Контур.Доверенность» руководители могут выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и передать другим организациям свои полномочия — например, по сдаче отчетности. А при обмене документами в «Диадоке» — увидеть всю цепочку доверенностей с передоверием. Об этом CNews сообщ
11.03.2024 На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»

блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронная доверенность на подписание электронных докуме
31.01.2024 Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей

С начала использования МЧД формата в сентябре 2023 г., когда нотариусы сделали 184 такие доверенности, их число непрерывно растет. Стандартизированный формат цифровой доверенности призван сделать электронный документ
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNe
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД

Что такое МЧД простыми словами Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это аналог бумажной доверенности в XML-формате. Она надел
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

н-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Directum RX с 2020 г. Поэтому руководство решило выпускать МЧД и управлять их жизненным циклом напрямую в корпоративной системе. Сотрудникам не требуется дополнительное обучение, ведь интерфейс системы им давно знаком Для компании важно, чтобы процессы
21.11.2023 «Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей

ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С помощью МЧД предприниматели могут законно делегировать подписание электронных документов сотрудникам организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор». С 1 сентября 2023 г. введен нов
27.09.2023 Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями

атели Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Реш
21.09.2023 Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота

ектронного документооборота (ЭДО), добавил на платформу универсальную машиночитаемую доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot
19.09.2023 Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года

Машиночитаемые доверенности — новый инструмент в электронном документообороте. МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с помощью сертификат
15.09.2023 Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1

ния в 4.1.0 и 4.1.1 — это интеграция с «Р7 офис», обновление МЭДО и добавление возможности работы с МЧД. Интеграция с «Р7 офис» «Р7 офис» — российский пакет сервисов для работы с текстом, табли
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО

платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №476-ФЗ, обязывает сотруднико
11.09.2023 Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями

я законодательства, которые влияют на деятельность клиентов Биржи, и своевременно реагируем на них. Машиночитаемая доверенность – это важный этап в развитии систем электронного документооборота
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО

С 1 сентября 2023 гю стартовало обязательное применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новый сценарий работы должны поддержать не только компании, но и операторы электронного
01.09.2023 Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»

еграционный модуль, который автоматизирует работу бизнеса с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Совместное решение сделает бесшовными процессы оформления и отзыва МЧД на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Directum. Организациям, которым требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим

30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями

Компания «Терралинк» сообщает о выпуске трех дополнительных сервисных пакетов (SP3, SP4, SP5) обновлений продукта TerraLink xDE, которые позволят сделать работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) комфортной для сотрудников компаний с высоким объемом документооборота. Обновления продукта обеспечивает полный жизненный цикл МЧД - от создания до хранения и отзыва. TerraLink xDE

29.08.2023 «Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура

Осенью 2023 г. некоторым категориям сотрудников придется работать с электронными документами по новой схеме: с сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД). С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестанут выдавать сертификаты сотрудников юрлиц. Тем работникам, чьи сертификаты закончатся раньше 31 августа 2024 г., а также новым сотрудник
Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис»

а в области электронной подписи за 20 лет Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» Cоветник генерального директора – начальник удостоверяющего центра Обязательное использование машиночитаемой доверенности (МЧД) пока перенесли на 2023 год. Переходный период по применению МЧД продлится около года, хватит ли регулятору и бизнесу времени, чтобы начать работать по-новому? Чем плохи старые прави
01.08.2023 «Сберкорус» сделает машиночитаемые доверенности бесплатными для своих пользователей

ями (МЧД) бесплатно для 2,5 млн пользователей сервиса электронного документооборота «Сфера курьер». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписани
27.07.2023 Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД

Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в
26.07.2023 «Сберкорус» открыл ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей

туп к сервису «Сберкорус доверенности» на сайте. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписани
20.06.2023 API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов

онтрагенту те или иные действия от лица компании-доверителя или нет. Об этом CNews сообщили представители «Контура». API — это набор способов и правил, который позволяет клиенту организовать работу с МЧД в собственной информационной системе. Пользователь может не только проверять полномочия контрагентов, но и создавать любые сценарии с доверенностями: формировать, редактировать, следить за

28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД

ых изменений остается четыре месяца, однако не все представители бизнеса готовы начать использовать МЧД раньше установленных сроков. По результатам опроса, проведенного Экспертным советом «Элек
10.04.2023 С начала 2023 г. организации стали выпускать в 2,3 раза больше машиночитаемых доверенностей

О том, как меняется ситуация с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и как их внедряют в работу организации рассказал менеджер сервиса «Контур.жоверенность» Евгений Петров. МЧД — это аналог электронной доверенности, который разрешает подписывать доку
09.03.2023 Система Directum RX готова к работе с машиночитаемой доверенностью

С версии 4.4 Directum RX поддерживает использование электронных доверенностей, созданных на любой платформе. Функциональность по подписанию документов на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) сохраняется в коннекторах к сервисам обмена «Диадок» и СБИС. Об этом CNews сообщили представители Directum. В Directum RX поддерживается визирование документов на основании выданных машино
07.03.2023 «Точка» автоматизировала документооборот с ФНС

чка» автоматизировала процесс документооборота с Федеральной налоговой службой. У «Точки» появилась машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности, который даёт в
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями

становки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить проце
16.11.2022 Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции

тило компаниям и времени, добавил спикер. «Сроки вступления в действие норм, где должна применяться машиночитаемая доверенность, будут передвинуты до 1 августа 2023 г. Меня заверяют, что все бу

Публикаций - 187, упоминаний - 252

Машиночитаемость и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 47
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 25
Directum - Директум 1089 17
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Такском - Taxcom 240 7
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Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 6
МегаФон 8804 5
Softline - Софтлайн 2810 5
Ростелеком 9700 5
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 26
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 23
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 22
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 20
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 12
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 31
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 22
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 16
Google Android 13994 15
Apple iOS 7809 15
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 14
Linux OS 9936 13
Microsoft Windows 15656 12
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Apple - App Store 2890 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 7
Haulmont - Тезис СЭД 80 7
Минцифры РФ - Госключ 136 6
ELMA 365 Low-code BPM 109 6
Купибилет - Kupibilet 23 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 5
ELMA 365 ECM 10 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 5
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 5
Oz Liveness 40 4
Smart Engines - GreenOCR 38 4
Microsoft Office 3734 4
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 3
Cognitive Passport 32 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 3
Арлазаров Владимир 227 23
Петров Евгений 28 9
Агапов Иван 16 6
Путин Владимир 3171 4
Евтушенко Олег 143 4
Поляев Сергей 5 4
Ахкямов Раис 10 4
Абызов Михаил 66 3
Захаренко Юлия 16 3
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Соколов Кирилл 29 3
Думикян Арсен 18 3
Арлазаров Никита 7 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Мишустин Михаил 676 2
Аксаков Анатолий 155 2
Кирюшкин Сергей 9 2
Бегтин Иван 61 2
Пушкин Василий 11 2
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Кириенко Владимир 139 2
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Зарина Сафиуллина 6 2
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Махлин Дмитрий 95 2
Лигирда Алексей 2 2
Попов Геннадий 19 2
Потапенко Михаил 45 2
Никольский Николай 15 2
Цыганов Вячеслав 66 1
Северюхин Андрей 6 1
Волков Игорь 15 1
Лобанова Мария 2 1
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Ларин Кирилл 5 1
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Медведев Дмитрий 1654 1
Рустамов Рустам 412 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 10
Европа 21767 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 10
Япония 13282 8
Беларусь - Белоруссия 5638 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Казахстан - Республика 5525 7
Азия - Азиатский регион 5528 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 5
Южная Корея - Республика 6646 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Африка - Африканский регион 3478 4
Ближний Восток 2943 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Америка Латинская 1812 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Болгария - Республика 772 3
Австрия - Австрийская Республика 1309 3
Аргентина - Аргентинская Республика 586 3
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Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Актион МЦФЭР - Актион университет - Высшая школа Главбуха НОЧУ ОДПО 2 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Т1 Цифровая академия 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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