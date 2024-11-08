Машиночитаемость Machine-readable MRZ MachineReadableZone машинно-читаемая зона МЧД машиносчитываемая часть документа
- МЧД — это электронная доверенность, которая подписывается КЭП организации и подтверждает право сотрудника подписывать документы от ее имени.
- Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов. Это новый инструмент документооборота, введенный Федеральный законом от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об электронной подписи». МЧД необходима сотрудникам и уполномоченным лицам, когда они подписывают документы от лица организации: отчеты, акты, договоры и др. Сейчас МЧД можно использовать в некоторых видах отчетности (например, ФНС и ФСС), а также документообороте с контрагентами.
- Машинное зрение
- OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition
Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет
- Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition
Мария Ушанова, Начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ "Актуальные вопросы внедрения Единого реестра машиночитаемых доверенностей на базе блокчейн платформы ЦПРР". Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва
|08.11.2024
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В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС
каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам в
|11.10.2024
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Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД
тся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД. Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином форм
|02.10.2024
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В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями
ctum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредственно
|18.09.2024
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Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»
Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов рас
|24.06.2024
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В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД
анство, в котором хранятся все зарегистрированные машиночитаемые доверенности. Он появился вместе с МЧД в 2022 г. Больше всего МЧД через реестр ФНС зарегистрировали в «Контур.Доверенност
|03.06.2024
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«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД
кальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно сдавать электронну
|27.05.2024
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Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision
только с помощью сертификатов электронной подписи физического лица и машиночитаемых доверенностей. МЧД — это файл в формате xml, в котором указывают информацию о доверителе, представителе и ег
|02.05.2024
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В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН
транспортными накладными. У пользователей «Цитрос ЮЗ ЭДО» появилась полноценная возможность отзыва МЧД, охватывающая весь цикл, от создания заявления на отзыв до его регистрации в реестре ФНС.
|27.04.2024
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Последние законодательные инициативы в ЭДО
Внедрение МЧД Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ, созданный в формате XML, которы
|25.04.2024
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МЧД: обзор главного законодательного новшества 2024 г. в сфере ЭДО
В данной статье мы рассмотрим цели внедрения МЧД, их определение, а также основные преимущества и недостатки этого инструмента в современн
|16.04.2024
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14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности
теру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подпис
|02.04.2024
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Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX
ать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по внутренним регламентам компании, что невозможно сделать на по
|01.04.2024
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В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД
Через «Контур.Доверенность» руководители могут выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и передать другим организациям свои полномочия — например, по сдаче отчетности. А при обмене документами в «Диадоке» — увидеть всю цепочку доверенностей с передоверием. Об этом CNews сообщ
|11.03.2024
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На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»
блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронная доверенность на подписание электронных докуме
|31.01.2024
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Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей
С начала использования МЧД формата в сентябре 2023 г., когда нотариусы сделали 184 такие доверенности, их число непрерывно растет. Стандартизированный формат цифровой доверенности призван сделать электронный документ
|24.01.2024
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«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365
«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNe
|17.01.2024
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Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД
Что такое МЧД простыми словами Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это аналог бумажной доверенности в XML-формате. Она надел
|22.12.2023
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Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX
н-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Directum RX с 2020 г. Поэтому руководство решило выпускать МЧД и управлять их жизненным циклом напрямую в корпоративной системе. Сотрудникам не требуется дополнительное обучение, ведь интерфейс системы им давно знаком Для компании важно, чтобы процессы
|21.11.2023
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«Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей
ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С помощью МЧД предприниматели могут законно делегировать подписание электронных документов сотрудникам организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор». С 1 сентября 2023 г. введен нов
|27.09.2023
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Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями
атели Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Реш
|21.09.2023
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Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота
ектронного документооборота (ЭДО), добавил на платформу универсальную машиночитаемую доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot
|19.09.2023
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Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года
Машиночитаемые доверенности — новый инструмент в электронном документообороте. МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с помощью сертификат
|15.09.2023
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Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1
ния в 4.1.0 и 4.1.1 — это интеграция с «Р7 офис», обновление МЭДО и добавление возможности работы с МЧД. Интеграция с «Р7 офис» «Р7 офис» — российский пакет сервисов для работы с текстом, табли
|12.09.2023
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«Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО
платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №476-ФЗ, обязывает сотруднико
|11.09.2023
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Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями
я законодательства, которые влияют на деятельность клиентов Биржи, и своевременно реагируем на них. Машиночитаемая доверенность – это важный этап в развитии систем электронного документооборота
|11.09.2023
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«СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО
С 1 сентября 2023 гю стартовало обязательное применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новый сценарий работы должны поддержать не только компании, но и операторы электронного
|01.09.2023
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Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»
еграционный модуль, который автоматизирует работу бизнеса с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Совместное решение сделает бесшовными процессы оформления и отзыва МЧД на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Directum. Организациям, которым требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим
|30.08.2023
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TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями
Компания «Терралинк» сообщает о выпуске трех дополнительных сервисных пакетов (SP3, SP4, SP5) обновлений продукта TerraLink xDE, которые позволят сделать работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) комфортной для сотрудников компаний с высоким объемом документооборота. Обновления продукта обеспечивает полный жизненный цикл МЧД - от создания до хранения и отзыва. TerraLink xDE
|29.08.2023
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«Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура
Осенью 2023 г. некоторым категориям сотрудников придется работать с электронными документами по новой схеме: с сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД). С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестанут выдавать сертификаты сотрудников юрлиц. Тем работникам, чьи сертификаты закончатся раньше 31 августа 2024 г., а также новым сотрудник
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Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис»
а в области электронной подписи за 20 лет Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» Cоветник генерального директора – начальник удостоверяющего центра Обязательное использование машиночитаемой доверенности (МЧД) пока перенесли на 2023 год. Переходный период по применению МЧД продлится около года, хватит ли регулятору и бизнесу времени, чтобы начать работать по-новому? Чем плохи старые прави
|01.08.2023
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«Сберкорус» сделает машиночитаемые доверенности бесплатными для своих пользователей
ями (МЧД) бесплатно для 2,5 млн пользователей сервиса электронного документооборота «Сфера курьер». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписани
|27.07.2023
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Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД
Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в
|26.07.2023
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«Сберкорус» открыл ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей
туп к сервису «Сберкорус доверенности» на сайте. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписани
|20.06.2023
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API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов
онтрагенту те или иные действия от лица компании-доверителя или нет. Об этом CNews сообщили представители «Контура». API — это набор способов и правил, который позволяет клиенту организовать работу с МЧД в собственной информационной системе. Пользователь может не только проверять полномочия контрагентов, но и создавать любые сценарии с доверенностями: формировать, редактировать, следить за
|28.04.2023
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Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД
ых изменений остается четыре месяца, однако не все представители бизнеса готовы начать использовать МЧД раньше установленных сроков. По результатам опроса, проведенного Экспертным советом «Элек
|10.04.2023
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С начала 2023 г. организации стали выпускать в 2,3 раза больше машиночитаемых доверенностей
О том, как меняется ситуация с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и как их внедряют в работу организации рассказал менеджер сервиса «Контур.жоверенность» Евгений Петров. МЧД — это аналог электронной доверенности, который разрешает подписывать доку
|09.03.2023
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Система Directum RX готова к работе с машиночитаемой доверенностью
С версии 4.4 Directum RX поддерживает использование электронных доверенностей, созданных на любой платформе. Функциональность по подписанию документов на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) сохраняется в коннекторах к сервисам обмена «Диадок» и СБИС. Об этом CNews сообщили представители Directum. В Directum RX поддерживается визирование документов на основании выданных машино
|07.03.2023
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«Точка» автоматизировала документооборот с ФНС
чка» автоматизировала процесс документооборота с Федеральной налоговой службой. У «Точки» появилась машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности, который даёт в
|06.02.2023
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TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями
становки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить проце
|16.11.2022
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Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции
тило компаниям и времени, добавил спикер. «Сроки вступления в действие норм, где должна применяться машиночитаемая доверенность, будут передвинуты до 1 августа 2023 г. Меня заверяют, что все бу
Машиночитаемость и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 227 23
|Петров Евгений 28 9
|Агапов Иван 16 6
|Путин Владимир 3171 4
|Евтушенко Олег 143 4
|Поляев Сергей 5 4
|Ахкямов Раис 10 4
|Абызов Михаил 66 3
|Захаренко Юлия 16 3
|Покрышкин Дмитрий 12 3
|Хамидулина Ольга 3 3
|Соколов Кирилл 29 3
|Думикян Арсен 18 3
|Арлазаров Никита 7 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Аксаков Анатолий 155 2
|Кирюшкин Сергей 9 2
|Бегтин Иван 61 2
|Пушкин Василий 11 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Кириенко Владимир 139 2
|Истомин Константин 56 2
|Зарина Сафиуллина 6 2
|Шелковников Евгений 15 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Лигирда Алексей 2 2
|Попов Геннадий 19 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Никольский Николай 15 2
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Волков Игорь 15 1
|Лобанова Мария 2 1
|Бугров Алексей 12 1
|Ларин Кирилл 5 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
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