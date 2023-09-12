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«Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер».

Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №476-ФЗ, обязывает сотрудников компаний с 1 сентября 2023 г. подписывать электронные документы сертификатом электронной подписи физлица в паре с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

Согласно обновленному законодательству, в сервисе электронного документооборота без машиночитаемой доверенности уполномоченный работник не сможет заключать договоры, подписывать акты и накладные и выполнять прочие действия от имени компании.

«Сберкорус» поддержала роуминговую передачу МЧД с 7 аккредитованными операторами ЭДО: «Контур», «Сислинк», «Эдивеб», «ЭТП ГПБ», «Тензор», ЦРПТ («ЭДО лайт»), «Эвотор ОФД». Еще с четырьмя операторами процесс подключения завершится в ближайшее время.

«Эффективность и удобство электронного документооборота в целом, и применение МЧД в частности, зависит не только от качества сервиса каждого участника рынка, но и от налаженности коммуникаций между продуктами. Для компаний, активно цифровизирующих свои процессы, это очередной этап развития технологии и повышения уровня безопасности ЭДО. Появление МЧД помогает экономить время руководителей, облегчить и ускорить бизнес-процессы. И мы, как оператор, обязаны поддержать своих клиентов и обеспечить им эту оперативность», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

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