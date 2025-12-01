Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО

СФЕРА Курьер ‒ это сервис электронного документооборота (ЭДО), который ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки документооборота за счёт создания, подписания и отправки документа контрагенту за несколько минут. Благодаря продукту от СберКорус, не нужно печатать и хранить бумагу, тратить время и деньги на доставку, восстанавливать утерянные документы. Сервис от СберКорус, к которому уже подключились более 2 млн клиентов, поддерживает абсолютно любые типы документов, а скорость доставки одного экземпляра составляет несколько секунд.

01.12.2025 Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот 1
22.09.2025 Сбербанк при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов 1
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года 1
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус» 1
16.09.2024 «СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер» 1
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН 1
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему 1
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО 1
30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 1
01.08.2023 «Сберкорус» сделает машиночитаемые доверенности бесплатными для своих пользователей 1
26.07.2023 «Сберкорус» открыл ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей 1
28.06.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД   1
07.06.2023 «Сберкорус» и Х5 Group внедрили электронные договоры для поставщиков торговых сетей   1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы 1
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
03.03.2023 «Сберкорус» сделала электронный документооборот доступным на low-code-платформах 1
01.03.2023 «Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС 1
13.02.2023 «Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей 1
22.12.2022 Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России 1
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» 2
12.07.2022 «Сберкорус» получил рекордный объем заявок на аналоги продуктов Microsoft и Cisco от российских компаний 1
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» 1
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» 1
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1
30.07.2018 Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота 1
06.10.2017 SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками 1
28.09.2015 LegalDoc интегрирован с сервисом «Сфера Курьер» в Oracle e-Business Suite 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 255 36
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1399 10
9206 7
SAP SE 5511 5
Такском - Taxcom 252 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1291 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 2
Системы документооборота 513 2
TerraLink - ТерраЛинк 291 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 121 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 65 2
Comindware - Колловэар 193 2
Тензор 147 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 214 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Сбер - СберБизнес Софт 95 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 318 1
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 1
1С - CISLink - Сислинк 12 1
Cisco Systems 5282 1
Yandex - Яндекс 8722 1
Microsoft Corporation 25469 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14887 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 246 1
Softline - Софтлайн 3457 1
Oracle Corporation 6965 1
SAP CIS - САП СНГ 865 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 449 1
Эвотор - Evotor 221 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 138 1
Eltex - Предприятие Элтекс 217 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 267 1
Signify - Philips Lighting 22 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1094 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 396 1
Газинформсервис - ГИС 441 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1148 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 542 3
Лента - Сеть розничной торговли 2312 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1017 2
X5 Group - Перекрёсток 618 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 494 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 166 1
X5 Group - Чижик 55 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 49 1
Аэропорты регионов УК 23 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Белвест 3 1
Газпром ПАО 1439 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2778 1
Альфа-Банк 1906 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 328 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 289 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1728 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 526 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 242 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Сбер - СберЛогистика 73 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 34 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 53 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 224 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 2
Мосгортранс ГУП 134 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 406 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 185 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 729 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 231 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 695 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13499 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 30
Электронный документ - Electronic document 1540 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11624 16
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 405 16
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2278 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4198 13
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 165 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 9
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 265 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5019 8
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 476 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4792 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1769 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2588 6
Оповещение и уведомление - Notification 5474 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 657 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1429 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 373 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2909 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1340 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13207 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1051 3
Маркировка - Marking 1262 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1495 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5367 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4494 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2885 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1711 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6123 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9053 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3229 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7790 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2479 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 350 9
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 46 8
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 364 5
ELMA 365 Low-code BPM 164 3
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 20 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 613 3
Сбер - СберКорус - Доверенности 2 2
ELMA 365 ECM 10 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 41 2
Сбер - СберКорус - Сфера Торговля 9 2
Сбер - СберКорус - Сфера Перевозки 13 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustDoc 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2401 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1214 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 230 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 169 2
EleWise LegalDoc 8 2
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 61 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 11 1
Минцифры РФ - Госключ 200 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 32 1
ELMA 365 Store 10 1
Сбер - СберКорус - Сфера Подписание 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1067 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 342 1
Новые облачные технологии - МойОфис 926 1
Microsoft Office 4032 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 860 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 670 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 267 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 124 1
НКТ - Р7-Офис 499 1
SAP Ariba 305 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 191 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 301 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 1
Тарасов Виталий 49 7
Думикян Арсен 18 5
Зеленько Игорь 11 3
Зарина Сафиуллина 6 2
Воробьев Роман 4 2
Жижина Евгения 3 2
Машурин Сергей 21 2
Шпак Виталий 38 1
Попова Татьяна 5 1
Липанов Андрей 1 1
Кушпель Юрий 10 1
Речкунов Михаил 3 1
Климова Анна 5 1
Бусыгин Андрей 3 1
Силевич Дмитрий 2 1
Измайлова Наталья 1 1
Давыдова Надежда 1 1
Опалёва Надежда 4 1
Исмакаева Ирина 1 1
Ахкямов Раис 14 1
Галатонова Ольга 1 1
Егорова Надежда 1 1
Беренцев Антон 6 1
Пругер Алла 1 1
Мартынова Юлия 1 1
Собянин Сергей 508 1
Малышев Сергей 99 1
Гришаков Максим 32 1
Красюков Дмитрий 43 1
Предыбайло Вячеслав 25 1
Гладун Александра 2 1
Фролов Алексей 24 1
Ликсутов Максим 212 1
Сергеев Михаил 112 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Вершков Сергей 5 1
Строкова Анастасия 19 1
Пургин Денис 9 1
Фокин Денис 8 1
Култыгин Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2463 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4365 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2968 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 1
Беларусь - Белоруссия 6124 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3241 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1476 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3451 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1737 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1724 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1047 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1264 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1603 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 475 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 351 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 322 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 926 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10723 7
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 404 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8459 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 439 5
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 364 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2333 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 888 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4455 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 955 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6382 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2840 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2849 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1066 2
Федеральный закон 476-ФЗ 11 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 220 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 418 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 1
HRM - HR брендинг 118 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7042 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6470 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 386 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1844 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2994 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 155 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

